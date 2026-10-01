Helicóptero de evacuación médica se estrella en California y deja dos muertos

En redes sociales se ha viralizado un video que muestra el momento en que un predicador evangélico agrede a un hombre de la tercera edad en Guatemala.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad en la ciudad de la alcaldía de San Lucas Sacatepéquez, Guatemala, frente a un edificio municipal, y ha generado indignación entre usuarios de redes sociales.

En las imágenes se observa cuando el adulto mayor se acerca al predicador y le toca el hombro. El hombre lo mira y posteriormente lo empuja hacia un costado, provocando que el anciano caiga de la acera y termine de rodillas sobre el asfalto.

El hecho generó mayores reacciones entre la ciudadanía debido a que existen fotografías y una grabación del momento de la agresión.

De acuerdo con el texto, las autoridades correspondientes llegaron al lugar para increpar al predicador, quien manifestó ser “hijo de Dios”. Sin embargo, fue dejado en libertad debido a que el hombre, quien indicó ser predicador del evangelio, no presentó ningún documento de identificación.

🚨 VIRALIZAN VIDEO DE PREDICADOR EVANGÉLICO QUE EMPUJA A UN ADULTO MAYOR EN GUATEMALA En redes sociales se ha viralizado un video que muestra el momento en que un predicador evangélico empuja a un hombre de la tercera edad frente a un edificio municipal de San Lucas… pic.twitter.com/jIojMvmKlI — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 30, 2026

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