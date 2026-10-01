Internacionales
Helicóptero de evacuación médica se estrella en California y deja dos muertos
Un helicóptero de evacuación médica cayó al mar frente a la costa de Los Ángeles, California, en un accidente que dejó dos personas fallecidas, dos heridas y una desaparecida, informaron autoridades locales a medios estadounidenses.
La dirigente del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, informó en la red X que un helicóptero de evacuación médica que salía de la isla Catalina se estrelló poco después del despegue.
La isla de Santa Catalina se encuentra frente a la costa del sur de California, a unos 35 kilómetros de la zona portuaria de Los Ángeles.
Jonathan Torres, ingeniero del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, informó que cuatro de las cinco personas que viajaban a bordo habían sido localizadas.
Dos de ellas fueron trasladadas a hospitales de la zona continental en condición estable, mientras que dos personas fallecieron en el lugar. Una quinta persona continúa desaparecida.
Internacionales
VIDEO | Captan a predicador evangélico agrediendo a un adulto mayor en Guatemala
En redes sociales se ha viralizado un video que muestra el momento en que un predicador evangélico agrede a un hombre de la tercera edad en Guatemala.
El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad en la ciudad de la alcaldía de San Lucas Sacatepéquez, Guatemala, frente a un edificio municipal, y ha generado indignación entre usuarios de redes sociales.
En las imágenes se observa cuando el adulto mayor se acerca al predicador y le toca el hombro. El hombre lo mira y posteriormente lo empuja hacia un costado, provocando que el anciano caiga de la acera y termine de rodillas sobre el asfalto.
El hecho generó mayores reacciones entre la ciudadanía debido a que existen fotografías y una grabación del momento de la agresión.
De acuerdo con el texto, las autoridades correspondientes llegaron al lugar para increpar al predicador, quien manifestó ser “hijo de Dios”. Sin embargo, fue dejado en libertad debido a que el hombre, quien indicó ser predicador del evangelio, no presentó ningún documento de identificación.
🚨 VIRALIZAN VIDEO DE PREDICADOR EVANGÉLICO QUE EMPUJA A UN ADULTO MAYOR EN GUATEMALA
En redes sociales se ha viralizado un video que muestra el momento en que un predicador evangélico empuja a un hombre de la tercera edad frente a un edificio municipal de San Lucas… pic.twitter.com/jIojMvmKlI
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 30, 2026
Internacionales
VIDEO | Sujeto que amenazaba con armas de fuego en redes sociales es detenido en Guatemala
Usuarios de redes sociales viralizaron un video en el que se observa el momento en que un sujeto, señalado por amenazar a personas en redes sociales con armas de fuego, es detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y efectivos del Ejército de Guatemala.
En las imágenes se observa a un grupo de soldados y agentes policiales ingresar a la vivienda donde se encontraba el sujeto.
Al verse rodeado en una habitación, el hombre comenzó a llorar, mientras una señora sacaba del lugar a una niña para evitar que presenciara el arresto de quien aparentemente es su padre.
El sujeto intensificó el llanto cuando los agentes le colocaban las esposas. Posteriormente, los policías tuvieron que sentarlo, momento en el que comenzó a hacer un berrinche.
🚨 HOMBRE ES DETENIDO TRAS SER SEÑALADO DE AMENAZAR CON ARMAS DE FUEGO EN REDES SOCIALES
Usuarios de redes sociales viralizaron un video del momento en que soldados y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala ingresaron a una vivienda donde se encontraba el sujeto.… pic.twitter.com/elA805R3bE
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 30, 2026
Internacionales
Fuertes lluvias dejan al menos dos muertos por inundaciones y deslizamientos en Veracruz
Las fuertes lluvias registradas en Xalapa, capital del estado de Veracruz, México, dejaron al menos dos personas fallecidas debido a inundaciones y deslizamientos, informaron este martes las autoridades locales.
Según la información oficial, una mujer murió ahogada en el interior de una tienda ubicada en un centro comercial, donde el nivel del agua alcanzó hasta dos metros.
A través de un comunicado, las autoridades señalaron: “Se confirma también el lamentable fallecimiento de dos personas ante los efectos de la intensidad de la lluvia”, sin precisar la identidad ni las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la segunda víctima.
Las autoridades también advirtieron que “las condiciones meteorológicas podrían mantenerse adversas y generar nuevas afectaciones”, por lo que se suspendieron las clases.
Las tormentas en Veracruz se registran mientras el huracán Polo, originado en el Pacífico, cruza el noroeste de México. El fenómeno tocó tierra durante la madrugada y generó inundaciones y caída de árboles, aunque hasta el momento no se reportan víctimas.