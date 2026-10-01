Dos personas mueren en accidentes de tránsito registrados este jueves

Dos personas perdieron la vida este jueves en diferentes accidentes de tránsito registrados en distintos puntos del país, según reportes de cuerpos de socorro.

Uno de los percances ocurrió en el kilómetro 18 de la autopista a Comalapa, en el sector del desvío hacia Santiago Texacuangos, donde una persona murió tras accidentarse. Dos acompañantes fueron atendidos por socorristas de Cruz Verde Santa Anita y posteriormente trasladados a centros asistenciales.

El accidente fue reportado durante las primeras horas del día. Según testigos, el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra dos postes del tendido eléctrico antes de volcar en la canaleta central de la autopista. El tráfico permaneció interrumpido durante varios minutos debido a que uno de los postes quedó sobre la carretera.

Mientras tanto, en Opico, un motociclista murió de manera instantánea luego de ser arrollado por un bus en las cercanías del parque arqueológico Joya de Cerén. La motocicleta quedó atrapada debajo del vehículo de transporte de pasajeros.

En otro percance, registrado en Ateos, cerca del desvío hacia Sacacoyo, el conductor de una volqueta perdió el control, se salió de la carretera e impactó contra una vivienda, que quedó destruida. No se reportaron personas lesionadas.

Además, cuerpos de socorro reportaron el rescate de una persona que cayó en un barranco de aproximadamente siete metros de altura sobre la calle hacia Guarjila, en Chalatenango Sur.

Personal de Cruz Verde Chalatenango, en conjunto con miembros de Bomberos, participó en el rescate de una mujer. Tras ser estabilizada, fue trasladada a un centro asistencial.

Los accidentes de tránsito continúan registrándose en diferentes puntos del país y dejando personas fallecidas y lesionadas, de acuerdo con los reportes de los cuerpos de socorro.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...