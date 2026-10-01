Nacionales
Dos personas mueren en accidentes de tránsito registrados este jueves
Dos personas perdieron la vida este jueves en diferentes accidentes de tránsito registrados en distintos puntos del país, según reportes de cuerpos de socorro.
Uno de los percances ocurrió en el kilómetro 18 de la autopista a Comalapa, en el sector del desvío hacia Santiago Texacuangos, donde una persona murió tras accidentarse. Dos acompañantes fueron atendidos por socorristas de Cruz Verde Santa Anita y posteriormente trasladados a centros asistenciales.
El accidente fue reportado durante las primeras horas del día. Según testigos, el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra dos postes del tendido eléctrico antes de volcar en la canaleta central de la autopista. El tráfico permaneció interrumpido durante varios minutos debido a que uno de los postes quedó sobre la carretera.
Mientras tanto, en Opico, un motociclista murió de manera instantánea luego de ser arrollado por un bus en las cercanías del parque arqueológico Joya de Cerén. La motocicleta quedó atrapada debajo del vehículo de transporte de pasajeros.
En otro percance, registrado en Ateos, cerca del desvío hacia Sacacoyo, el conductor de una volqueta perdió el control, se salió de la carretera e impactó contra una vivienda, que quedó destruida. No se reportaron personas lesionadas.
Además, cuerpos de socorro reportaron el rescate de una persona que cayó en un barranco de aproximadamente siete metros de altura sobre la calle hacia Guarjila, en Chalatenango Sur.
Personal de Cruz Verde Chalatenango, en conjunto con miembros de Bomberos, participó en el rescate de una mujer. Tras ser estabilizada, fue trasladada a un centro asistencial.
Los accidentes de tránsito continúan registrándose en diferentes puntos del país y dejando personas fallecidas y lesionadas, de acuerdo con los reportes de los cuerpos de socorro.
Nacionales
Rescatan con vida a mujer tras caer a un barranco de siete metros en Chalatenango Sur
Una mujer fue rescatada con vida tras caer a un barranco de aproximadamente siete metros de profundidad, informó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador.
De acuerdo con reportes, el hecho ocurrió sobre la calle que conduce hacia el cantón Guarjila, en el departamento de Chalatenango Sur.
Personal del Cuerpo de Bomberos y de Cruz Verde realizó las labores de descenso para llegar hasta donde se encontraba la víctima. Posteriormente, la mujer fue estabilizada y trasladada a un centro hospitalario.
Hasta el momento, se desconoce la identidad de la mujer y el estado de salud en el que se encuentra.
MUJER ES RESCATADA CON VIDA TRAS CAER A BARRANCO DE SIETE METROS EN CHALATENANGO
Una mujer fue rescatada con vida luego de caer a un barranco de aproximadamente siete metros de profundidad, sobre la calle que conduce hacia el cantón Guarjila, en Chalatenango Sur.
Bomberos y… pic.twitter.com/wM51v4Ehqf
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 1, 2026
Sucesos
Motociclista muere tras chocar contra un autobús en Joya de Cerén
Un hombre que se conducía a bordo de una motocicleta perdió la vida esta mañana tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en el departamento de La Libertad.
De acuerdo con reportes, la víctima murió de manera inmediata luego de chocar contra un autobús del transporte colectivo en las cercanías del parque arqueológico Joya de Cerén.
Tras el impacto, el hombre quedó atrapado debajo de la unidad de transporte junto con la motocicleta.
Socorristas que fueron alertados sobre la emergencia acudieron al lugar para inspeccionar la escena; sin embargo, el motociclista ya había fallecido.
Las autoridades policiales realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.
Sucesos
Cámaras captan momento en que vehículo ignora luz roja y embiste a motociclista
Las cámaras del sistema de videovigilancia Sivar Seguro captaron un nuevo accidente vial en San Salvador, esta vez sobre el paseo General Escalón.
En las imágenes compartidas por la Alcaldía de San Salvador se observa el momento en que un vehículo ignora la luz roja del semáforo en la intersección de la 87.ª avenida norte y embiste a un motociclista.
El clip muestra cómo el automóvil tipo sedán arrolla al conductor de la motocicleta, quien en ese momento tenía el derecho de vía.
Tras la colisión, el vehículo involucrado continuó su marcha sin detenerse para responder por lo ocurrido, mientras el motociclista quedó lesionado sobre el pavimento.