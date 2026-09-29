Diálogo institucional y relaciones bilaterales

Los directores de los diferentes partidos políticos que integran la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) han iniciado una serie de visitas a distintas ciudades de Estados Unidos y a México para verificar el desarrollo de los preparativos para el voto en el exterior de 2027.

El objetivo de estas misiones es constatar que actividades como la emisión del Documento Único de Identidad (DUI) y la evaluación de los centros de votación se desarrollen conforme a lo establecido en la normativa electoral. El TSE contempla la organización de los organismos electorales en el exterior como parte del proceso para los comicios de 2027.

Franklin Alegría, director del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ante la JVE, indicó que han realizado visitas a diferentes consulados de Estados Unidos y a uno en México. Según afirmó, durante estas visitas ha constatado una atención adecuada por parte de los consulados y de los centros de servicio del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) hacia la diáspora, así como mayor agilidad en los procesos.

Alegría agregó que los salvadoreños residentes en el exterior con quienes ha conversado durante las visitas han manifestado estar satisfechos con la gestión que se desarrolla.

Por su parte, Irvin Sorto, director ante la JVE por el FMLN, destacó el trabajo consular relacionado con los trámites que se están ejecutando.

Sorto también señaló que los centros de votación inspeccionados cumplen con los requisitos establecidos. Además, afirmó que los consulados están desarrollando un trabajo ágil y eficiente y que ya se tienen identificados cuatro centros de votación en Virginia y sus alrededores.

El director del FMLN señaló que, en algunos casos, identificaron situaciones en las que salvadoreños no están acudiendo a renovar su DUI debido al temor a redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Asimismo, Selim Alabi, del partido ARENA, y Alexis Zepeda, del Partido de Concertación Nacional (PCN), confirmaron su participación en las misiones en el extranjero y señalaron que, hasta el momento, lo observado durante estas visitas se desarrolla conforme al debido proceso.

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