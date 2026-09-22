Negocios
El Niño pone presión sobre costos, operaciones y cadenas de suministro de las empresas en América Latina
WTW recomienda a las empresas anticipar escenarios de interrupción y revisar sus estrategias de continuidad y transferencia de riesgos
El desarrollo del Fenómeno de El Niño durante 2026 es un factor adicional de presión para las empresas latinoamericanas, no solo por sus efectos sobre el clima, sino por las eventuales consecuencias sobre los costos de operación, el suministro de agua y energía, la disponibilidad de materias primas, la logística y la continuidad de los negocios.
De acuerdo con el análisis de WTW Corredores de Seguros, la región enfrenta un escenario de alta vulnerabilidad ante la evolución del fenómeno. La alteración de los patrones de lluvia ya está generando sequías y escasez de agua en algunas zonas, mientras otras podrían experimentar un aumento de lluvias intensas. A esto se suman temperaturas más elevadas, mayor riesgo de incendios forestales y posibles reducciones en los niveles de los embalses hidroeléctricos.
Para las compañías, estos cambios pueden traducirse directamente en números. WTW identifica entre los principales impactos potenciales las restricciones en el suministro de agua y energía, mayores costos de operación, abastecimiento y transporte, retrasos en materias primas e insumos críticos, interrupciones provocadas por incendios y riesgos de incumplimiento de compromisos contractuales. Los expertos señalan que los costos logísticos podrían aumentar hasta un 15% debido a cuellos de botella en el transporte.
“El riesgo climático dejó de ser un asunto que las empresas pueden manejar únicamente desde el área de seguros. Tiene implicaciones sobre costos, producción, abastecimiento, logística, servicio al cliente y, en última instancia, sobre los resultados del negocio”, señaló Eduardo Barrientos, gerente general de WTW Corredores de Seguros en El Salvador.
Uno de los puntos que requiere mayor atención es la disponibilidad energética. La reducción de los niveles de los embalses implica una disminución en la capacidad de generación hidroeléctrica y obligar a algunos mercados a recurrir a fuentes térmicas más costosas. Para las empresas con operaciones intensivas en energía, esto representa una mayor exposición a interrupciones y posibles incrementos en sus costos .
La presión también puede trasladarse a las cadenas de suministro. WTW recomienda vigilar no solo la disponibilidad de materias primas e insumos estratégicos, sino también sus tiempos de entrega y evolución de precios. El análisis advierte que 30% del suministro de fertilizantes de la región proviene de Oriente Medio, por lo que eventuales aumentos de precios o problemas de disponibilidad tienen repercusión en los márgenes de las empresas.
“Una interrupción que comienza como un problema climático termina afectando el margen de una compañía si no existen proveedores alternos, inventarios adecuados, rutas logísticas de contingencia o fuentes de respaldo para servicios críticos”, explicó Barrientos.
Pasar de reaccionar a anticipar
Es importante que, ante estas variables climáticas, las empresas deberían anticipar decisiones de gestión de riesgos y continuidad del negocio. Entre las medidas recomendadas están establecer indicadores de riesgo climático, actualizar los planes de continuidad, identificar proveedores y fuentes alternativas de agua, energía y combustibles, y realizar simulaciones que permitan comprobar si los protocolos realmente funcionan cuando una operación se ve afectada.
La planificación también debería considerar las particularidades de cada país y operación. El monitoreo de las precipitaciones, las reservas energéticas, las anomalías de temperatura, la disponibilidad de insumos y las condiciones que favorecen incendios ofrecen señales tempranas para tomar decisiones antes de que una interrupción llegue a afectar la operación.
En materia de seguros, WTW señala que las empresas deberían evaluar mecanismos de transferencia de riesgo, incluidas las coberturas paramétricas, que permiten establecer pagos asociados a variables climáticas medibles como lluvia, temperatura o velocidad del viento, sin requerir necesariamente un peritaje en campo, lo que agiliza la respuesta financiera ante determinados eventos.
Para Barrientos, la discusión debe centrarse en cuánto puede costarle a una empresa no estar preparada.
“La pregunta para los gerentes no debería ser únicamente qué tan probable es que ocurra un evento climático, sino cuánto le costaría a la compañía detener una operación crítica, perder un proveedor estratégico o no poder cumplir con sus clientes. Esa perspectiva cambia la forma de tomar decisiones y permite asignar recursos donde realmente pueden reducirse las pérdidas”, afirmó.
La recomendación es que las empresas revisen sus escenarios de exposición antes que los efectos del fenómeno se traduzcan en interrupciones, y que integren el riesgo climático en sus procesos corporativos de gestión de riesgos y toma de decisiones. El análisis de la firma contempla evaluaciones de vulnerabilidad operativa, logística y de cadenas de suministro, así como herramientas para identificar exposiciones climáticas específicas y alternativas de transferencia de riesgo.
Negocios
La Lotería Nacional de Beneficencia elige a Sharp Vision para fortalecer la supervisión y la integridad del mercado de juegos en línea en El Salvador
Sharp Vision, RegTech francesa especializada en la supervisión y regulación de los mercados de apuestas y juegos en línea, anuncia la firma de una alianza con la Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador (LNB), ente regulador de las apuestas deportivas y juegos en línea en el país, cuyo compromiso con una supervisión moderna, trazable y tecnológica la proyecta como referente regional del sector en América Latina. Este acuerdo permite el despliegue de un sistema tecnológico integral para supervisar el mercado de juegos en línea, contribuyendo así a los objetivos de modernización y digitalización impulsados por las autoridades salvadoreñas. Para Sharp Vision, este primer contrato en América Latina marca una nueva etapa en su desarrollo internacional.
Un reto clave para la integridad del mercado de juegos en línea
Este acuerdo permite a la LN modernizar de forma sostenible sus mecanismos de supervisión de los juegos en línea, en cumplimiento de su marco regulatorio, contribuyendo así a fortalecer la eficacia de la regulación, mejorar la protección de los jugadores y asegurar los ingresos públicos en un contexto de fuerte presión por parte de ofertas de juego no autorizadas.
Javier Milián, presidente de la LNB y de CIBELAE, declara que: «Garantizar la integridad del mercado de apuestas deportivas y juegos en línea y la protección de los jugadores es una prioridad para la Lotería Nacional de Beneficencia. En esta alianza con Sharp Vision hemos encontrado un aliado tecnológico de primer nivel con el cual fortaleceremos y modernizaremos nuestra capacidad de supervisión y regulación del sector, de tal manera que, con la incorporación de este sistema integral, la LNB se coloca a la vanguardia al convierte en el primer regulador en Latinoamérica en implementar una plataforma de estas características, hito que nos consolida como referentes regionales en materia de supervisión y regulación de operadores de apuesta deportivas y juegos en línea».
Un sistema tecnológico estructurante para la supervisión del mercado
El sistema, que ya funciona, se estructura en torno a tres módulos complementarios. El primer módulo permite dar seguimiento en tiempo real a la actividad de los operadores autorizados, analizar los volúmenes de juego, detectar anomalías de mercado e identificar señales de conductas de riesgo. Un segundo módulo permite detectar y tratar las ofertas no autorizadas, generando automáticamente las pruebas necesarias para los procedimientos regulatorios. Por último, el tercer módulo moderniza la gestión de licencias, desde la solicitud hasta el seguimiento de las autorizaciones, al tiempo que refuerza la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa de la LNB como regulador.
Todo el sistema estará acompañado por un programa de transferencia de competencias y formación dirigido a los equipos locales, con el fin de garantizar su autonomía en el uso y la evolución de la plataforma.
Una nueva etapa en el desarrollo internacional de Sharp Vision
Con esta alianza, Sharp Vision realiza su primer despliegue en América Latina y continúa su estrategia de acompañamiento a las autoridades y a los reguladores en la modernización de sus capacidades de supervisión.
Cyril Casanova, director general de Sharp Vision, afirma que: «Para Sharp Vision es un gran orgullo acompañar a El Salvador, que ha reconocido nuestra capacidad para proponer soluciones adaptadas a sus necesidades. Este primer contrato en América Latina marca una etapa importante en el desarrollo internacional de Sharp Vision y confirma la pertinencia de nuestra experiencia al servicio de los reguladores del sector de juegos.»
Ange-François Demartini, director comercial de Sharp Vision, declara: «Esta alianza entre Sharp Vision y Lotería Nacional de Beneficencia se basa en una ambición común: poner a disposición herramientas al servicio de la estrategia de la LNB y de El Salvador, combatir las ofertas no autorizadas y reforzar la protección de los jugadores. Gracias a estas soluciones, podrán disponer de una visión más completa de su ecosistema y adaptar sus acciones de control en consecuencia.»
Negocios
Mientras participan por un Volkswagen, los salvadoreños también están ahorrando con Puma PRIS
En el quinto sorteo de Ahorra y Gana, Puma Energy destaca los beneficios de ahorro que los clientes pueden obtener al utilizar Puma PRIS al pagar sus compras de combustible.
En un momento en el que el precio de los combustibles representa una preocupación para los conductores salvadoreños, Puma Energy pone nuevamente sobre la mesa una oportunidad de ahorro que ya está disponible para sus clientes: los beneficios que pueden obtener al utilizar Puma PRIS en sus compras de combustible.
Mientras miles de salvadoreños continúan participando en la promoción Ahorra y Gana por la oportunidad de ganar uno de los vehículos Volkswagen y otros premios, cada compra realizada utilizando Puma PRIS también puede representar un ahorro para el consumidor.
“Mientras estás participando por un Volkswagen, estás ahorrando con Puma PRIS” es el mensaje que Puma Energy busca poner en primer plano, invitando a los conductores a no ver Puma PRIS únicamente como una forma de participar en promociones, sino como una herramienta que puede generar beneficios durante todo el mes.
Un beneficio que está disponible todos los días
Los clientes que utilizan Puma PRIS al comprar combustible pueden acumular puntos con cada galón.
Al utilizar Puma PRIS y comprar gasolina Súper con Cleantec Pro, el cliente recibe 6 puntos PRIS por cada galón, mientras que por cada galón de gasolina Regular recibe 4 puntos PRIS.
Esto significa que el beneficio no depende de un sorteo ni de una fecha especial: se obtiene cada vez que el cliente realiza su compra utilizando Puma PRIS.
A estos beneficios se suman promociones especiales con aliados financieros durante determinados días del mes, que permiten incrementar el ahorro y las oportunidades de acumulación.
Cinco fechas para buscar más ahorro
Los clientes también pueden aprovechar beneficios adicionales al utilizar las tarjetas y medios de pago participantes:
- Todos los domingos: Banco Industrial ofrece 15% de descuento al pagar bajo las condiciones de la promoción.
- Día 15 de cada mes: Con Davivienda, los clientes obtienen 15% de descuento, además de 2×1 en puntos PRIS, de acuerdo con las condiciones de la promoción.
- Día 20 de cada mes: Con Banco Hipotecario, pueden obtener 20% de descuento.
- Día 25 de cada mes: Con EMMA y Credicomer, pueden obtener 25% de descuento.
De esta manera, Puma PRIS combina la acumulación cotidiana de puntos con beneficios especiales en fechas determinadas, permitiendo a los clientes buscar distintas oportunidades de ahorro durante el mes.
Ahorra y Gana llega a la mitad de la promoción
El anuncio se realiza en el marco del quinto sorteo de Ahorra y Gana, que se lleva a cabo hoy, 16 de septiembre, en Puma Roosevelt, y que marca un punto importante de la promoción: ya se alcanzó la mitad de su vigencia.
A la fecha, Ahorra y Gana registra:
- 3,716,020 oportunidades de ganar
- 99,758 participantes
- 688,790 transacciones
- 37.2 oportunidades promedio por participante
- 149,526 premios instantáneos entregados
Esto representa el 44.2% de los 338,014 premios instantáneos configurados para la promoción.
En el quinto sorteo, cinco nuevos premios entran en juego: cuatro paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno, y el primer Volkswagen Tera de Ahorra y Gana.
Todavía quedan grandes premios por ganar
La promoción continuará hasta el próximo 23 de octubre, por lo que todavía quedan importantes premios por sortear:
- 2 Volkswagen Tera
- 3 Volkswagen Taos
- 1 Volkswagen Amarok
- 20 paquetes de 30,000 puntos PRIS
Además de los premios instantáneos que continúan disponibles durante la promoción.
Para Marcela Zamudio, Gerente de Marketing de Puma Energy El Salvador, el reto es que los consumidores conozcan y aprovechen el valor que ya tienen disponible:
“En este momento, cuando cada dólar cuenta para los conductores, queremos que nuestros clientes vean Puma PRIS de una manera diferente. No se trata solamente de participar para ganar un Volkswagen. Cada vez que utilizan Puma PRIS también están aprovechando beneficios y oportunidades de ahorro. Mientras participas por un Volkswagen, estás ahorrando con Puma PRIS.”
Puma Energy invita a los conductores que aún no utilizan Puma PRIS a descargar la aplicación y comenzar a aprovechar sus beneficios. Para quienes ya son usuarios, la invitación es a utilizarla en cada compra de combustible y consultar las promociones disponibles durante el mes.
Porque en Ahorra y Gana, cada compra puede darte una oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, ayudarte a ahorrar.
La promoción Ahorra y Gana estará vigente hasta el 22 de octubre de 2026. El próximo sorteo se realizará el 23 de septiembre en la agencia Volkswagen Santa Elena.
Empresarial
Ahorra y gana ya supera los 2.9 millones de oportunidades y entrega más de 120 mil premios en El Salvador
En su cuarto sorteo, Puma Energy sortea este 9 de septiembre un Volkswagen Saveiro Cabina Doble y cuatro paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno.
La promoción Ahorra y Gana continúa generando oportunidades entre los salvadoreños y, a casi un mes de su lanzamiento, ya registra 2,960,704 oportunidades otorgadas, correspondientes a 546,754 transacciones realizadas por clientes participantes.
La promoción, que inició el pasado 12 de agosto y se extenderá hasta el 22 de octubre, ya cuenta con 94,489 participantes, quienes han generado en promedio 31.2 oportunidades por participante.
Uno de los principales indicadores del dinamismo de la promoción es la cantidad de premios instantáneos entregados. A la fecha, 120,233 premios ya han llegado a manos de los participantes, lo que representa el 36.1% de los 338,014 premios instantáneos configurados para toda la promoción.
De esta manera, la cantidad de premios instantáneos entregados ya supera el número total de participantes, demostrando la frecuencia con la que los clientes están encontrando oportunidades de ganar durante sus visitas a las estaciones.
Cinco nuevos premios entran hoy en juego
En el marco del cuarto sorteo de Ahorra y Gana, que se realiza este miércoles 9 de septiembre en Puma Escalón, se seleccionarán cinco nuevos ganadores.
Los premios que se sortean hoy son:
- 1 Volkswagen Saveiro Cabina Doble, el único vehículo de este tipo contemplado dentro de la promoción.
- 4 paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno.
El sorteo se realizará bajo la mecánica y condiciones establecidas para la promoción y contará con la presencia de representantes de Puma Energy, aliados y observadores que acompañan el proceso para garantizar la transparencia de la selección.
Una promoción que convierte cada visita en una oportunidad
“Ahorra y Gana nace con un propósito muy sencillo: que cada vez que nuestros clientes nos visiten tengan más oportunidades de ganar. Los resultados que estamos viendo nos muestran que esa dinámica está siendo recibida positivamente por los salvadoreños”, señaló Marcela Zamudio, Gerente de Marketing de Puma Energy El Salvador.
La ejecutiva agregó que la promoción busca, además de premiar a los clientes, fortalecer el vínculo con Puma PRIS, el programa de fidelidad de Puma Energy.
Cada compra genera oportunidades para participar, mientras que determinadas acciones permiten multiplicarlas. Los clientes pueden incrementar sus posibilidades al utilizar Puma PRIS, realizar compras en Super7, utilizar Cleantec Pro y, especialmente, al realizar el pago utilizando la aplicación Puma PRIS.
Todavía quedan grandes premios por ganar
El cuarto sorteo no marca el final de la promoción. Por el contrario, todavía quedan importantes premios por entregar.
Después del sorteo de hoy, Ahorra y Gana continuará sorteando vehículos Volkswagen y paquetes de puntos PRIS, entre ellos:
- 3 Volkswagen Tera
- 3 Volkswagen Taos
- 1 Volkswagen Amarok
- 24 paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno.
A estos premios se suman los miles de premios instantáneos que continúan disponibles durante la vigencia de la promoción.
“Ahorra y Gana todavía tiene muchas historias por contar. Ya hemos visto cómo una compra puede convertirse en un premio y hoy vamos a conocer a cinco nuevos ganadores. La invitación para nuestros clientes es sencilla: si ya tienen Puma PRIS, que la sigan utilizando; y si todavía no son parte del programa, este es un buen momento para hacerlo”, concluyó Zamudio.
La promoción Ahorra y Gana estará vigente hasta el 22 de octubre de 2026 en las estaciones participantes de Puma Energy en El Salvador.
El próximo sorteo se realizará el 16 de septiembre en Puma Roosevelt.