Política
Envían a juicio al exministro David Gutiérrez Miranda por peculado en el bulevar Diego de Holguín; hay orden de captura
El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenó abrir juicio contra el exministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda por peculado en perjuicio de la administración pública. Lo declaró rebelde y giró orden de captura. El caso es el tramo II del entonces bulevar Diego de Holguín, hoy bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en Santa Tecla. Gutiérrez fue titular del MOP en el gobierno de Antonio Saca, entre 2004 y 2006.
La Fiscalía sitúa los hechos entre diciembre de 2005 y enero de 2007. Acusa omisiones e incumplimientos: la obra tenía 420 días de plazo; al vencerse no estaba lista, pero los pagos mensuales al asocio constructor sí se hicieron. En 2023 la FGR dijo que, a la mitad del contrato, el avance era del 39%. Una pericia financiera fija el supuesto perjuicio en $10,643,278.98. El requerimiento de 2022 hablaba de $13.7 millones; la cifra que sostiene hoy la acusación es la de la pericia.
El expediente no nació ayer. Las pesquisas arrancaron en la era de Raúl Melara; el requerimiento formal se presentó en enero de 2022. Hay, en paralelo, un capítulo patrimonial: una Cámara de Segunda Instancia confirmó responsabilidad por $3.2 millones contra exfuncionarios ligados al mismo proyecto. El bulevar, pensado como vía emblemática hacia el aeropuerto, quedó marcado por retrasos, arbitrajes y sobrecostos. Saca, bajo cuyo gobierno se ejecutó, ya tiene condenas por lavado y peculado en otras causas.
El juicio dirá si esas omisiones son delito. Gutiérrez no está detenido: la rebeldía implica que no compareció. Hasta que no lo capten o se presente, el debate oral queda a medias. Veinte años después de los pagos, el Estado sigue litigando por más de diez millones y por una carretera que los salvadoreños usan todos los días.
Política
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Política
TSE contactará a compatriotas seleccionados para las JELVEX
De acuerdo con el calendario electoral, a partir del próximo 28 de septiembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá contactar a los ciudadanos salvadoreños radicados en el exterior que sean seleccionados por sorteo para integrar las Juntas Electorales de Voto en el Extranjero (JELVEX).
El periodo establecido para realizar estas notificaciones finalizará el 16 de octubre de 2026. Posteriormente, el 30 de octubre se efectuará el nombramiento de las JELVEX y sus integrantes deberán tomar la respectiva protesta de ley el 31 de octubre.
La capacitación de los miembros de estas juntas se desarrollará, según el calendario electoral, del 31 de octubre al 28 de noviembre de 2026.
A escala mundial, el TSE habilitará 92 centros de votación en 29 países de cuatro continentes, con el objetivo de garantizar que los salvadoreños residentes en el exterior tengan acceso a su derecho al voto.
Por otra parte, continúa activo el periodo para que los salvadoreños en el extranjero actualicen la dirección de su Documento Único de Identidad (DUI). El TSE ha enfatizado en la importancia de realizar este procedimiento para facilitar la votación en el exterior, en caso de ser necesario.
El calendario electoral del TSE contempla las distintas etapas relacionadas con la organización de los organismos electorales temporales para las elecciones de 2027.
Política
Asamblea Legislativa juramenta a consejales del CNJ para el periodo 2026-2031
Los funcionarios asumirán sus cargos el próximo 22 de septiembre y su principal función será garantizar que el Órgano Judicial funcione de manera independiente, eficiente y transparente.
La Asamblea Legislativa juramentó a los 14 abogados que integrarán el máximo órgano de dirección y decisión del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), en el periodo 2026-20231.
Previamente, en una votación nominal y pública, se designó como consejales propietarios a Verónica Lisseth González Penado, Santos Guerra Grijalba, Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez, Alexander Efraín Ticas Navarro, Luis Alonso Ramírez Meléndez, Miguel Ángel Calero Ángel y Omar Alexander Hernández.
Como suplentes fueron elegidos Nelly Edith Posas Henríquez, Alba Geraldina Paredes de Bonifacio, María Francisca Leiva Rodríguez, Jennifer Isa Mansell García de Vásquez, Eduardo Antonio Pérez Hernández, Manuel Alexander Guevara Hernández y Elías Alexander Mejía Merlos.
Ellos deberán asumir sus cargos el próximo 22 de septiembre y lo concluirán la misma fecha de 2031.
Tres funcionarios propietarios e igual número de suplentes estarán en la institución en representación de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES).
Mientras que contarán con un delegado titular y un suplente la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador (UES); las universidades privadas; el Ministerio Público —Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos— y el gremio judicial.
La principal función que tendrán los consejales, como lo establece la normativa, será velar porque el Órgano Judicial de El Salvador funcione de manera independiente, eficiente y transparente.
Para ello, deberán elegir los perfiles idóneos de abogados salvadoreños y proponerlos para que se desempeñen como jueces y magistrados.
Tendrán que educar y actualizar permanentemente a los funcionarios y empleados judiciales, a través de la Escuela de Capacitación Judicial, para mejorar el servicio de justicia.
Además, evaluarán periódicamente el desempeño y el trabajo de los jueces para garantizar que actúen con rectitud, rapidez y apego a la ley.
Proceso de elección
Tras recibir el listado con las ternas propuestas por todos los sectores del gremio jurídico, el pasado 28 de agosto, la Comisión Política aprobó el calendario de entrevistas e inició formalmente el estudio de los perfiles de los 41 profesionales que se postularon para ser miembros del CNJ.
Durante siete sesiones de trabajo —que comenzaron el 31 de agosto y finalizaron el 16 de septiembre— fueron analizadas las hojas de vida de los candidatos, se conoció su trayectoria profesional, su formación académica y se escucharon los planes de trabajo, objetivos y propuestas que materializarían de llegar a ser electos.
Los legisladores también verificaron que los aspirantes cumplieran los requisitos legales y constitucionales. Asimismo, constataron que reunieran criterios técnicos y profesionales, entre ellos competencia notoria, idoneidad técnica comprobada, formación académica avanzada y visión institucional y modernización.
En el último encuentro, la comisión emitió un dictamen favorable para llevarlo a votación del pleno legislativo y proceder a la elección y juramentación de los consejeros en estricto apego a la Constitución de la República, Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa y la Jurisprudencia vinculante de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en materia de elección de funcionarios.
Como en cada proceso de elección de funcionarios de segundo grado, las reuniones de la Comisión Política fueron transmitidas por los diferentes medios legislativos y hubo acceso a la prensa. Con eso se dio cumplimiento a los principios de máxima publicidad, transparencia de cara a la población, democracia, pluralismo y participación.
Representaciones
FEDAES:
Propietarios
Santos Guerra Grijalba
Alexander Efraín Ticas Navarro
Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez
Suplentes
Eduardo Antonio Pérez Hernández
Alba Geraldina Paredes de Bonifacio
Manuel Alexander Guevara Hernández
Facultad de Derecho de la UES:
Propietario
Luis Alonso Ramírez Menéndez
Suplente
Elías Alexander Mejía Merlos
Universidades privadas:
Propietario
Verónica Lisseth González Penado
Suplente
María Francisca Leiva Rodríguez
Ministerio Público:
Propietario
Miguel Ángel Calero Ángel
Suplente
Jennifer Isa Mansell García de Vásquez
Sector judicial:
Propietario
Omar Alexander Hernández
Suplente
Nelly Edith Posas Henríquez