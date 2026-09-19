Envían a juicio al exministro David Gutiérrez Miranda por peculado en el bulevar Diego de Holguín; hay orden de captura

Los funcionarios asumirán sus cargos el próximo 22 de septiembre y su principal función será garantizar que el Órgano Judicial funcione de manera independiente, eficiente y transparente.

La Asamblea Legislativa juramentó a los 14 abogados que integrarán el máximo órgano de dirección y decisión del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), en el periodo 2026-20231.

Previamente, en una votación nominal y pública, se designó como consejales propietarios a Verónica Lisseth González Penado, Santos Guerra Grijalba, Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez, Alexander Efraín Ticas Navarro, Luis Alonso Ramírez Meléndez, Miguel Ángel Calero Ángel y Omar Alexander Hernández.

Como suplentes fueron elegidos Nelly Edith Posas Henríquez, Alba Geraldina Paredes de Bonifacio, María Francisca Leiva Rodríguez, Jennifer Isa Mansell García de Vásquez, Eduardo Antonio Pérez Hernández, Manuel Alexander Guevara Hernández y Elías Alexander Mejía Merlos.

Ellos deberán asumir sus cargos el próximo 22 de septiembre y lo concluirán la misma fecha de 2031.

Tres funcionarios propietarios e igual número de suplentes estarán en la institución en representación de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES).

Mientras que contarán con un delegado titular y un suplente la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador (UES); las universidades privadas; el Ministerio Público —Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos— y el gremio judicial.

La principal función que tendrán los consejales, como lo establece la normativa, será velar porque el Órgano Judicial de El Salvador funcione de manera independiente, eficiente y transparente.

Para ello, deberán elegir los perfiles idóneos de abogados salvadoreños y proponerlos para que se desempeñen como jueces y magistrados.

Tendrán que educar y actualizar permanentemente a los funcionarios y empleados judiciales, a través de la Escuela de Capacitación Judicial, para mejorar el servicio de justicia.

Además, evaluarán periódicamente el desempeño y el trabajo de los jueces para garantizar que actúen con rectitud, rapidez y apego a la ley.

Proceso de elección

Tras recibir el listado con las ternas propuestas por todos los sectores del gremio jurídico, el pasado 28 de agosto, la Comisión Política aprobó el calendario de entrevistas e inició formalmente el estudio de los perfiles de los 41 profesionales que se postularon para ser miembros del CNJ.

Durante siete sesiones de trabajo —que comenzaron el 31 de agosto y finalizaron el 16 de septiembre— fueron analizadas las hojas de vida de los candidatos, se conoció su trayectoria profesional, su formación académica y se escucharon los planes de trabajo, objetivos y propuestas que materializarían de llegar a ser electos.

Los legisladores también verificaron que los aspirantes cumplieran los requisitos legales y constitucionales. Asimismo, constataron que reunieran criterios técnicos y profesionales, entre ellos competencia notoria, idoneidad técnica comprobada, formación académica avanzada y visión institucional y modernización.

En el último encuentro, la comisión emitió un dictamen favorable para llevarlo a votación del pleno legislativo y proceder a la elección y juramentación de los consejeros en estricto apego a la Constitución de la República, Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa y la Jurisprudencia vinculante de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en materia de elección de funcionarios.

Como en cada proceso de elección de funcionarios de segundo grado, las reuniones de la Comisión Política fueron transmitidas por los diferentes medios legislativos y hubo acceso a la prensa. Con eso se dio cumplimiento a los principios de máxima publicidad, transparencia de cara a la población, democracia, pluralismo y participación.

Representaciones

FEDAES:

Propietarios

Santos Guerra Grijalba

Alexander Efraín Ticas Navarro

Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez

Suplentes

Eduardo Antonio Pérez Hernández

Alba Geraldina Paredes de Bonifacio

Manuel Alexander Guevara Hernández

Facultad de Derecho de la UES:

Propietario

Luis Alonso Ramírez Menéndez

Suplente

Elías Alexander Mejía Merlos

Universidades privadas:

Propietario

Verónica Lisseth González Penado

Suplente

María Francisca Leiva Rodríguez

Ministerio Público:

Propietario

Miguel Ángel Calero Ángel

Suplente

Jennifer Isa Mansell García de Vásquez

Sector judicial:

Propietario

Omar Alexander Hernández

Suplente

Nelly Edith Posas Henríquez

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