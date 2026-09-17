Salvadoreño fallece tras sufrir accidente laboral en Nueva York

Esta mañana se reportó un aparatoso accidente de tránsito sobre el kilómetro 23 de la carretera Panamericana, en el carril que conduce hacia San Martín, San Salvador Este.

Según los reportes, en el percance se vieron involucrados un microbús de la ruta 113 y un vehículo particular, el cual terminó volcado tras el accidente.

Personal de Cruz Verde Salvadoreña (CVS) acudió al lugar para brindar atenciones prehospitalarias a las personas afectadas.

Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) procesó la escena con el objetivo de determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.

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