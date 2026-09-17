Sucesos
Salvadoreño fallece tras sufrir accidente laboral en Nueva York
José de la Paz Hernández Argueta, de 35 años, falleció luego de sufrir un accidente laboral mientras trabajaba como jardinero en East Hills, Long Island, Nueva York, Estados Unidos.
Según la información proporcionada, el salvadoreño cayó de un camión el pasado 10 de septiembre, resultando gravemente afectado por el accidente.
Los restos de Hernández Argueta serán repatriados en los próximos días a El Salvador. Posteriormente, serán trasladados hasta su natal caserío Nacascolo, en el departamento de La Unión, donde recibirá sepultura.
Principal
Motociclista resulta gravemente lesionado tras accidente de tránsito en Nahuizalco
Un motociclista de 37 años sufrió lesiones de gravedad tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado sobre la carretera que conecta Sonsonate con Santa Ana, a la altura del desvío El Canelo, en Nahuizalco.
Según el reporte, otro vehículo habría invadido el carril por donde circulaba la víctima, provocando la colisión.
El motociclista presentó fracturas expuestas en el brazo y la pierna derechos, por lo que recibió atención prehospitalaria por parte de Comandos de Salvamento de Sonsonate.
Sucesos
Vehículo vuelca en carretera Panamericana
Esta mañana se reportó un aparatoso accidente de tránsito sobre el kilómetro 23 de la carretera Panamericana, en el carril que conduce hacia San Martín, San Salvador Este.
Según los reportes, en el percance se vieron involucrados un microbús de la ruta 113 y un vehículo particular, el cual terminó volcado tras el accidente.
Personal de Cruz Verde Salvadoreña (CVS) acudió al lugar para brindar atenciones prehospitalarias a las personas afectadas.
Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) procesó la escena con el objetivo de determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.
Sucesos
Mujer resulta lesionada tras caer de las gradas de un hospedaje
Socorristas de Comandos de Salvamento auxiliaron a una mujer que resultó lesionada tras caer de las gradas del hospedaje «La Mansión».
El accidente ocurrió dentro de las instalaciones del hospedaje.
Debido a la gravedad de sus lesiones, la mujer fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.