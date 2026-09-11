Vicepresidente Ulloa destaca fortalecimiento de las relaciones entre El Salvador y Costa Rica

Rafael Aguirre, candidato presidencial del FMLN, aseguró ayer durante una entrevista televisiva que su postulación representa «una opción real» para llegar al Ejecutivo mediante las elecciones del 28 de febrero de 2027. También afirmó que su candidatura buscará los votos de todos los salvadoreños que acudan a las urnas a emitir el sufragio.

«Mi candidatura es una opción real de acceder al poder», declaró Aguirre, donde sostuvo que su postulación constituye una «alternativa viable» para los electores de cara al evento electoral del próximo año.

El FMLN gobernó El Salvador durante 10 años. Las administraciones de Mauricio Funes, fallecido en enero de 2025, y Salvador Sánchez Cerén, asilado en Nicaragua desde diciembre de 2020, estuvieron salpicadas por casos de corrupción que derivaron en procesos judiciales contra los exgobernantes y algunos exfuncionarios.

El partido de izquierda ratificará a sus candidatos a cargos de elección popular durante la convención nacional que realizará el 20 de septiembre, en un lugar y horario que todavía no han sido revelados por las autoridades partidarias.

Aguirre también sostuvo que el país debe abrirse a la supervisión internacional y nacional con el objetivo de que las elecciones de 2027 sean democráticas y transparentes.

«Los ojos de todo el mundo van a estar centrados en esas elecciones y vendrán observadores, eso es importante y se va a poner a prueba la institucionalidad del Estado», comentó.

En los comicios del 28 de febrero, los salvadoreños en edad de votar elegirán al presidente y vicepresidente de la República, a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y a 44 gobiernos municipales plurales.

El candidato efemelenista afirmó que en esas elecciones buscarán los votos de los diferentes segmentos de la población que acudan a las urnas, así como los sufragios de la diáspora, que serán emitidos un mes antes.

Aguirre también reveló que ya trabajan en el plan de gobierno que presentarán a los electores y anunció reuniones con diferentes sectores del oriente del país para recoger insumos destinados a la plataforma electoral.

«Estamos en la construcción en este momento del plan de nación que queremos presentar a la población», puntualizó.

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