Política
Vicepresidente Ulloa destaca fortalecimiento de las relaciones entre El Salvador y Costa Rica
Historia, amistad y cooperación. El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la conmemoración del Día Nacional de Costa Rica. Ambas naciones mantienen una relación estratégica, forjada a lo largo de más de 180 años de vínculos diplomáticos, amistad y solidaridad, sostenida por una visión compartida de desarrollo, seguridad y prosperidad.
El Vicepresidente Ulloa expresó un cordial saludo a la Embajadora de la República de Costa Rica en el país, Samy Araya Rojas, así como al pueblo costarricense, especialmente a quienes residen en nuestro país. Destacó que esta relación histórica se ha estrechado mediante encuentros de alto nivel y mecanismos concretos de cooperación que reflejan la voluntad de ambos países.
La Embajadora Samy Araya Rojas resaltó los profundos vínculos históricos y culturales que unen a Costa Rica y El Salvador, recordando que los pueblos centroamericanos comparten raíces, memoria y una aspiración común de construir sociedades más pacíficas y prósperas.
Asimismo, destacó el fortalecimiento de las relaciones políticas entre ambas naciones, reflejado en encuentros de alto nivel como la visita del Presidente Nayib Bukele
a Costa Rica y la participación del Vicepresidente Ulloa en la toma de posesión del nuevo Gobierno costarricense, así como la importancia de continuar impulsando la colaboración y el intercambio de experiencias en áreas como la seguridad y la prevención del delito.
Costa Rica se posiciona como el quinto socio comercial de El Salvador en la región. Durante 2025, las exportaciones salvadoreñas hacia ese mercado alcanzaron los US$286.3 millones y, a julio de 2026, registraron US$181.09 millones, mostrando la importancia de continuar robusteciendo los lazos comerciales y de inversión entre ambas naciones.
Ambos Gobiernos trabajan impulsando una agenda común que contribuya al desarrollo y bienestar de una Centroamérica más unida y próspera. En esta celebración costarricense también participó la Ministra de Relaciones Exteriores. Alexandra Hill y el Cuerpo Diplomático acreditado en el país.
Política
Vicepresidente Ulloa destaca fortalecimiento de las relaciones entre El Salvador y México
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, junto a su esposa, Lilian de Ulloa, participó en la celebración del Día Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, en conmemoración de su 216.º aniversario de independencia patria.
Durante la actividad, el Vicepresidente Ulloa expresó un cordial saludo al Embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú Garza, y resaltó los históricos lazos de amistad, cooperación y cercanía que unen a ambas naciones. Estas relaciones diplomáticas fueron formalizadas el 12 de mayo de 1838 y, bajo la actual gestión de Gobierno, se han fortalecido mediante una agenda bilateral más dinámica y orientada a resultados concretos.
En este contexto, el Embajador Cantú habló sobre los lazos de cooperación que unen a ambos pueblos, citando la segunda fase de Sembrando Vida, que prevé beneficiar a 10 mil productores agrícolas, y Juntos por el Bienestar, dirigido a apoyar a familias en situación de vulnerabilidad. “México está convencido de que la prosperidad de la región no debe construirse de una forma aislada”, afirmó mientras mencionó otros proyectos de colaboración para robustecer áreas clave como la conectividad salvadoreña.
Este país norteamericano representa un socio estratégico para El Salvador en materia comercial. El Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica favorece el intercambio, facilita el acercamiento con el sector empresarial mexicano y abre nuevas oportunidades de inversión y crecimiento para ambos países. La República salvadoreña continúa ampliando sus vínculos con países de diversas latitudes, reafirmando su visión de consolidarse como un socio confiable y un aliado estratégico para el mundo.
En la actividad también participó el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Mejía, funcionarios de Gobierno, Cuerpo Diplomático y representantes de empresas mexicanas con operaciones en el país.
Política
El Salvador continúa impulsando el valor de su producción nacional y su proyección internacional
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, participó en la Presentación Oficial de la Primera Denominación de Origen «Ron de El Salvador», la primera marca autorizada para utilizar este distintivo, que respalda su origen, calidad y trazabilidad.
El Vicepresidente Ulloa reiteró que, dentro de la visión económica de El Salvador, la articulación entre el Gobierno y el sector empresarial constituye un pilar trascendental. Asimismo, reafirmó el compromiso gubernamental de fomentar la innovación y proteger la propiedad intelectual.
Bajo esta línea, manifestó que la Denominación de Origen constituye un mecanismo jurídico de protección que reconoce el valor de los productos vinculados con la identidad, la historia y el territorio salvadoreño.
Por su parte, el Director Ejecutivo del CNR, Camilo Trigueros, expuso la importancia que tiene esta Denominación de Origen para el desarrollo económico ya que, para ser acreedor de esta distinción, un ron debe demostrar un vínculo real con el país: su caña de azúcar debe ser cultivada en El Salvador y los procesos de fermentación, destilación, añejamiento, formulación y embotellado deben realizarse en territorio nacional, además de cumplir con los estándares de calidad establecidos.
Finalmente, el Vicepresidente y Cofundador de Licorera Cihuatán, Juan Alfredo Pacas, destacó que, desde su concepción, la marca ha buscado proyectar la historia de El Salvador a través de sus productos y actualmente tiene presencia en 30 mercados internacionales. “La internacionalización de productos salvadoreños contribuye al desarrollo económico y fortalece la proyección de El Salvador ante el mundo”, afirmó.
El Salvador tiene ahora una realidad sin precedentes, su clima de seguridad y el firme compromiso con la protección de la propiedad intelectual, han propiciado la creación de 10,000 nuevas empresas y los productos nacionales se abren a nuevos mercados internacionales. En la actividad también participaron la Ministra de Economía, Maria Luisa Hayem; el Ministro de Cultura, Raul Castillo y el Secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattan.
Política
Rafael Aguirre, candidato del FMLN, afirma ser la opción real para llegar al Ejecutivo
Rafael Aguirre, candidato presidencial del FMLN, aseguró ayer durante una entrevista televisiva que su postulación representa «una opción real» para llegar al Ejecutivo mediante las elecciones del 28 de febrero de 2027. También afirmó que su candidatura buscará los votos de todos los salvadoreños que acudan a las urnas a emitir el sufragio.
«Mi candidatura es una opción real de acceder al poder», declaró Aguirre, donde sostuvo que su postulación constituye una «alternativa viable» para los electores de cara al evento electoral del próximo año.
El FMLN gobernó El Salvador durante 10 años. Las administraciones de Mauricio Funes, fallecido en enero de 2025, y Salvador Sánchez Cerén, asilado en Nicaragua desde diciembre de 2020, estuvieron salpicadas por casos de corrupción que derivaron en procesos judiciales contra los exgobernantes y algunos exfuncionarios.
El partido de izquierda ratificará a sus candidatos a cargos de elección popular durante la convención nacional que realizará el 20 de septiembre, en un lugar y horario que todavía no han sido revelados por las autoridades partidarias.
Aguirre también sostuvo que el país debe abrirse a la supervisión internacional y nacional con el objetivo de que las elecciones de 2027 sean democráticas y transparentes.
«Los ojos de todo el mundo van a estar centrados en esas elecciones y vendrán observadores, eso es importante y se va a poner a prueba la institucionalidad del Estado», comentó.
En los comicios del 28 de febrero, los salvadoreños en edad de votar elegirán al presidente y vicepresidente de la República, a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y a 44 gobiernos municipales plurales.
El candidato efemelenista afirmó que en esas elecciones buscarán los votos de los diferentes segmentos de la población que acudan a las urnas, así como los sufragios de la diáspora, que serán emitidos un mes antes.
Aguirre también reveló que ya trabajan en el plan de gobierno que presentarán a los electores y anunció reuniones con diferentes sectores del oriente del país para recoger insumos destinados a la plataforma electoral.
«Estamos en la construcción en este momento del plan de nación que queremos presentar a la población», puntualizó.