Motociclista muere tras chocar contra un autobús en Joya de Cerén

Claudia Benavides, comerciante originaria de Santa Rosa de Lima, La Unión, falleció esta mañana en un choque en la carretera Litoral, a la altura de San Nicolás Lempa, distrito de Tecoluca, San Vicente Sur. Medios locales y reportes policiales preliminares la identificaron como la víctima mortal del percance. El Blog y Diario La Huella coinciden en que tenía un negocio en su municipio y que esa madrugada o mañana salió rumbo a San Salvador a comprar mercadería para surtir su establecimiento.

El tramo del Litoral quedó bloqueado por varios vehículos. Uno volcó y otro quedó destrozado. Un reporte posterior indica que Claudia quedó atrapada entre los hierros y que fue extraída ya sin signos vitales. No se ha publicado su edad ni el nombre comercial del emprendimiento. Tampoco hay, hasta ahora, un comunicado de la PNC con el detalle técnico de cómo inició la colisión.

El Viceministerio de Transporte envió grúas a Tecoluca para retirar las unidades y restablecer la circulación. Diario El Salvador confirmó desde temprano un fallecido en ese sector. Las autoridades investigan las circunstancias: no hay, de momento, versión oficial sobre invasión de carril, alcance o falla mecánica. San Nicolás Lempa es un punto recurrente de siniestros en el Litoral, y este hecho se suma a una jornada marcada por otro choque mortal en San Salvador.

Cronio lamenta la muerte de Claudia y acompaña a su familia y a quienes dependían de su negocio en Santa Rosa de Lima. Esta nota se actualizará si la PNC precisa la dinámica del choque o confirma otros lesionados.

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