2

Connect with us

Economia

“Tejemetsan ne tay tupal”, “Somos lo que es nuestro”

Publicado

hace 49 minutos

el

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicó el Sorteo LOTRA N.º 467, realizado en el marco de su “Miércoles de Alegría”, a “Tejemetsan ne tay tupal”, expresión que significa “Somos lo que es nuestro” y que invita a reconocer, valorar y mantener vivas las historias, tradiciones, palabras, juegos y expresiones que forman parte de la identidad salvadoreña.

La actividad destacó la importancia de acercar la cultura a las niñas y niños desde sus primeros años, mediante historias, juegos y celebraciones que contribuyan a mantener vivas las tradiciones y conectar a las nuevas generaciones y sus familias con sus raíces.

En este contexto, el Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, impulsa iniciativas orientadas a acercar a la niñez a la cultura y las tradiciones salvadoreñas mediante experiencias de aprendizaje, descubrimiento y entretenimiento.

Entre estas iniciativas se encuentran la Colección Literaria Árbol de Vida, el Festival Tradiciones de mi Tierra y el Festival A Jugar con Lula, propuestas que utilizan libros, historias, celebraciones y juegos como herramientas para acercar a las nuevas generaciones a la identidad salvadoreña.

Durante la fase previa del sorteo, Alejandra Orozco, Coordinadora de Proyectos Educativos y Culturales del Despacho de la Primera Dama, compartió detalles de estas iniciativas y presentó los Premios Mayores y los Maletines de Balotas de Colores.

Asimismo, el equipo de la Lotería entregó el cuadro conmemorativo con el vigésimo que circuló durante toda la semana.

Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 467 fueron los siguientes:

  • Primer Premio: $175,000, correspondiente al billete N.º 18243, vendido.
  • Segundo Premio: $20,000, correspondiente al billete N.º 19013, vendido.
  • Tercer Premio: $10,000, correspondiente al billete N.º 05175, no vendido.

 

La lista completa de números ganadores puede consultarse en www.lnb.gob.sv.

Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Economia

Nuevos vínculos para la inversión

Publicado

hace 7 horas

el

23 septiembre, 2026

Por

El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, arribó en Santo Domingo, República Dominicana, para desarrollar una agenda oficial orientada a estrechar los lazos entre ambas naciones y a promover el intercambio de experiencias en áreas de interés común.

Como parte de su agenda, el Vicepresidente sostuvo un encuentro con representantes del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), donde se abordaron temas relacionados al desarrollo económico y social, así como, perspectivas y experiencias que contribuyen al robustecimiento de la cooperación y el diálogo institucional.

El Vicemandatario resaltó la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos económicos y comerciales entre El Salvador y República Dominicana, fomentando un mayor acercamiento entre empresarios, inversionistas y sectores productivos de ambas naciones.

En ese sentido, extendió una invitación a los empresarios dominicanos para conocer de primera mano la seguridad, las oportunidades de inversión que ofrece El Salvador, así como sus incentivos fiscales y condiciones favorables para el establecimiento y desarrollo de nuevos proyectos. Asimismo, se abordó el potencial para ampliar los intercambios comerciales y generar mayores espacios de articulación entre ambos sectores productivos.

En el encuentro también participaron, el Presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), Samuel Sena; la Embajadora de El Salvador en República Dominicana, Dania Elena Tolentino y el Cónsul Honorario de El Salvador en Israel, Yossi Abadi.

El Salvador se ha convertido en un epicentro donde inversionistas proyectan nuevas oportunidades de crecimiento y expansión, impulsados por las condiciones que actualmente ofrece el país para el desarrollo de negocios y nuevos proyectos.

Continue Reading

Economia

Sorteo LOTRA N.o 466 dedicado al «75.o aniversario» del Sindicato de la Industria Eléctrica

Publicado

hace 1 semana

el

16 septiembre, 2026

Por

En el marco del “Miércoles de Alegría”, el Sorteo LOTRA N.° 466 fue dedicado al 75.° aniversario del Sindicato de la Industria Eléctrica de El Salvador (SIES), organización fundada el 15 de septiembre de 1951.

A lo largo de sus 75 años de historia, el SIES ha acompañado las transformaciones del sector eléctrico y la mejora de los derechos de sus trabajadores.

La organización ha construido su identidad alrededor de los principios de Libertad, Trabajo y Justicia, valores que forman parte de su emblema y filosofía y que también orientan su misión de representar los intereses de las personas trabajadoras de la industria eléctrica.

La trayectoria del SIES también incluye iniciativas de formación técnica. Desde sus primeros años, impulsó escuelas de capacitación en electricidad y, posteriormente, estas iniciativas dieron paso al Centro de Enseñanza Técnica de Electricidad del SIES (CETEL SIES), que continúa formando técnicos en electricidad y ofreciendo oportunidades de capacitación.

Durante la fase previa del sorteo, Morena del Carmen Contreras, secretaria de Actas del Sindicato de la Industria Eléctrica, realizó la presentación de los Premios Mayores y los Maletines de Balotas de Colores.

Asimismo, el Team Lotería entregó el cuadro conmemorativo a Joselito Acosta Álvarez, secretario general del Sindicato de la Industria Eléctrica, como parte de la dedicatoria a la organización por sus 75 años de trayectoria.

Resultados del Sorteo LOTRA N.° 466

  • Primer Premio: $390,000 – Billete N.° 34644, vendido.
  • Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 20835, vendido.
  • Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 27528, vendido.
Continue Reading

Economia

El 92.1 % de los demandados por cuotas alimenticias son hombres

Publicado

hace 1 semana

el

15 septiembre, 2026

Por

La Procuraduría General de la República (PGR) reporta que del total de las demandas por cuotas alimenticias presentadas ante la institución entre el 1.° de enero de 2025 y el 31 de agosto de este año el 92.1 % corresponde a hombres y el 7.9 % a mujeres.

De acuerdo con las cifras de la PGR, durante 2025 recibieron 11,462 demandas de cuotas alimenticias, de las cuales, 10,544 fueron en contra de hombres y 918 en contra de mujeres.

Mientras que, entre el 1.° de enero y el 31 de agosto de este año, el acumulado de demandas recibidas asciende a 5,751, de las cuales 5,317 fueron contra hombres y 434 contra mujeres. Sumando los dos períodos, entre 2025 y 2026, la PGR totalizó 17,213 de mandas de cuotas alimenticias recibidas, de las cuales, 15,861 son contra hombres y 1,352 son contra mujeres.

La cuota alimenticia establecida en el artículo 248 del Código de Familia debe cubrir necesidades de sustento, vivienda, vestido, conservación de la salud y educación del alimentario. El beneficiario no solo puede ser un hijo, sino la cónyuge, los hermanos y padres.

«El pago podrá efectuarse mediante depósito personal o por medio de retención de planilla, según la modalidad designada», explicó Álex Mejía, procurador especializado de familia de la PGR.

En estos casos, el dinero está disponible de inmediato. «Este mecanismo permite que la persona beneficiaria disponga de su cuota alimenticia desde el momento en que la persona alimentante realiza el depósito correspondiente, favoreciendo una gestión más ágil y eficiente», afirmó Mejía.
Aunque tradicionalmente es mayor el número de hombres demandados en las sedes de la PGR, también se registraron casos en contra de mujeres, quienes son obligadas a responder económicamente por sus hijos.

La obligatoriedad de responder económicamente por sus descendientes aplica para quienes están en el territorio nacional, y también la PGR dispone de facultades legales para gestionar cuotas en el extranjero. Entre el 1.° de enero y el 31 de agosto de 2026, la PGR logró que 220 hombres residentes en el extranjero enviaran ayuda económica a sus hijos, además de 17 mujeres.

DINERO ENTREGADO

Entre 2025 y 2026 se ha entregado más de $57 millones en concepto de cuota alimentaria, según datos de la PGR. Durante 2025, la institución gestionó a favor de los beneficiarios $34,344,590.12.

Mientras que, entre el 1.° de enero y el 31 de agosto de 2026, lo pagado en concepto de cuotas alimenticias es un monto de $22,892,334.47. Eso hace un total en ambos períodos de $57,236,924.59.

«Es importante aclarar que estos montos incluyen, además de la cuota correspondiente, amortizaciones, indemnizaciones, prestaciones, aguinaldos y otros conceptos asociados», explicó Mejía. «Entre 2025 y lo que va de 2026 se ha beneficiado aproximadamente a 7,600 familias nuevas mediante la gestión de fijaciones de cuotas alimenticias», agregó el funcionario.

En el caso de ingresos desde el extranjero, la PGR registró en 2025 el envío de 2,315 cuotas alimenticias con un equivalente a $391,274. Dicho monto provino principalmente de Estados Unidos.

Continue Reading

Publicidad

Lo Más Leído