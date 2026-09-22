Acer presenta una computadora compacta con gran potencia para inteligencia artificial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abrió este lunes la posibilidad de impulsar una reforma en la estructura de gobernanza del máximo organismo del fútbol, luego de la crisis interna generada durante el Mundial de 2026 por su proyecto, posteriormente retirado, para incorporar capital privado al negocio de sus principales competiciones.

En una carta enviada al Consejo de la FIFA y a los presidentes de las 211 federaciones miembro, Infantino propuso evaluar una revisión externa e independiente del actual marco de gobernanza de la organización, según reportó Reuters.

El dirigente planteó consultar al Consejo sobre la posibilidad de encargar dicha revisión para las principales iniciativas estratégicas y recomendar posibles mejoras. También propuso realizar una consulta «directa, estructurada y con un plazo determinado» con las confederaciones, federaciones y otras partes involucradas.

El proceso podría analizar las funciones que desempeñan el presidente, el Bureau, el Consejo y el Congreso en las principales decisiones de la FIFA. Además, contemplaría mecanismos para aumentar la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. Las primeras propuestas podrían ser discutidas en la reunión del Consejo prevista para el próximo 15 de octubre.

La iniciativa se produce después de la crisis generada tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cuando trascendió un proyecto impulsado por Infantino para vender a inversores privados una participación del 20 % en los derechos comerciales de la FIFA, incluidos los relacionados con la Copa del Mundo.

La propuesta generó oposición de la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf, y finalmente fue retirada en julio.

Infantino sostuvo que la iniciativa nunca había sido aprobada y explicó que se trataba de una propuesta que aún no constituía una decisión. También reconoció que su difusión antes de completar el proceso institucional generó preocupación y la impresión de que las decisiones ya habían sido tomadas.

El presidente de la FIFA aseguró que el proyecto fue retirado definitivamente y que no continuará. La controversia también derivó en cuestionamientos a su liderazgo. La UEFA llegó a amenazar con un boicot a competiciones de la FIFA y posteriormente, junto con dirigentes de la AFC y la Concacaf, reclamó cambios en la conducción del organismo.

Pese a estos cuestionamientos, Infantino dejó claro en su carta que no contempla apartarse de la dirección de la FIFA y afirmó que continúa comprometido con la conducción de la organización.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...