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Acer presenta una computadora compacta con gran potencia para inteligencia artificial
Acer presentó una nueva computadora de escritorio de tamaño compacto orientada a ofrecer capacidad de procesamiento para tareas avanzadas de inteligencia artificial sin ocupar demasiado espacio. Se trata del concepto Acer SFF RTX Spark, mostrado durante la conferencia global de la compañía next@Acer, realizada el 2 de septiembre en el marco de IFA 2026.
El equipo fue desarrollado junto a la plataforma NVIDIA RTX Spark y está diseñado para ejecutar tareas de inteligencia artificial directamente desde la computadora. Entre sus posibles usos se encuentran los asistentes de IA, la creación de contenido, los videojuegos y otras aplicaciones que requieren un alto nivel de procesamiento.
Una de las principales características del Acer SFF RTX Spark es su capacidad para ejecutar herramientas de inteligencia artificial de manera local, es decir, desde la propia computadora y sin depender siempre de servidores en internet.
Según Acer, el equipo puede alcanzar hasta 1 petaflop de rendimiento para tareas de inteligencia artificial y ofrecer hasta 128 GB de memoria. Estas características están orientadas a permitir que la computadora gestione tareas de IA y programas exigentes con mayor rapidez.
Nacionales
Régimen de excepción registra 93,162 capturas desde marzo de 2022
El Gabinete de Seguridad informó que, bajo el régimen de excepción, se contabilizan 93,162 capturas de personas vinculadas a pandillas entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de septiembre de 2026.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que el Gobierno mantiene su compromiso de localizar a integrantes y colaboradores de estructuras delictivas. Según sus declaraciones, el Estado busca llevar ante la justicia a quienes representan una amenaza para la población.
El régimen de excepción fue implementado tras el incremento de homicidios registrado entre el 25 y 26 de marzo de 2022, cuando se contabilizaron 76 crímenes contra la vida. Durante su vigencia, las autoridades también han reportado la incautación de armas de fuego, vehículos y teléfonos celulares vinculados a las estructuras delictivas.
De acuerdo con el último balance citado, durante este periodo se han incautado 5,574 armas de fuego, 12,247 vehículos y 25,568 celulares. Estos objetos, según el reporte, han sido incorporados a expedientes presentados por la Fiscalía como elementos para establecer vínculos con las estructuras delictivas.
Desde su implementación, el régimen de excepción ha sido prorrogado en 54 ocasiones. La última extensión se encuentra vigente del 29 de agosto al 27 de septiembre de 2026.
Villatoro también calificó el régimen de excepción como una herramienta constitucional para enfrentar a las pandillas y afirmó que las autoridades han logrado desarticular las estructuras criminales y capturar a una cantidad significativa de sus integrantes.
Nacionales
Cielo nublado y lluvias se esperan en distintos periodos de este día
Durante este día se prevé cielo mayormente nublado, con algunos claros ocasionales y lluvias en diferentes periodos y sectores del país.
Durante la mañana, las lluvias se concentrarán principalmente en la zona costera, la cordillera volcánica y sectores de la zona norte.
Por la tarde, las precipitaciones continuarán en la cordillera volcánica y sus cercanías, así como hacia la zona norte y las zonas paracentral y central.
Mientras que, durante la noche, se esperan lluvias en la zona norte, occidente y la franja costera.
El viento variará entre 10 y 20 kilómetros por hora. Además, el ambiente estará poco cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas por el campo depresionario sobre Centroamérica y la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical a las costas de la región.
Internacionales -deportes
Infantino plantea reformar la FIFA tras la crisis surgida durante el Mundial
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abrió este lunes la posibilidad de impulsar una reforma en la estructura de gobernanza del máximo organismo del fútbol, luego de la crisis interna generada durante el Mundial de 2026 por su proyecto, posteriormente retirado, para incorporar capital privado al negocio de sus principales competiciones.
En una carta enviada al Consejo de la FIFA y a los presidentes de las 211 federaciones miembro, Infantino propuso evaluar una revisión externa e independiente del actual marco de gobernanza de la organización, según reportó Reuters.
El dirigente planteó consultar al Consejo sobre la posibilidad de encargar dicha revisión para las principales iniciativas estratégicas y recomendar posibles mejoras. También propuso realizar una consulta «directa, estructurada y con un plazo determinado» con las confederaciones, federaciones y otras partes involucradas.
El proceso podría analizar las funciones que desempeñan el presidente, el Bureau, el Consejo y el Congreso en las principales decisiones de la FIFA. Además, contemplaría mecanismos para aumentar la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. Las primeras propuestas podrían ser discutidas en la reunión del Consejo prevista para el próximo 15 de octubre.
La iniciativa se produce después de la crisis generada tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cuando trascendió un proyecto impulsado por Infantino para vender a inversores privados una participación del 20 % en los derechos comerciales de la FIFA, incluidos los relacionados con la Copa del Mundo.
La propuesta generó oposición de la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf, y finalmente fue retirada en julio.
Infantino sostuvo que la iniciativa nunca había sido aprobada y explicó que se trataba de una propuesta que aún no constituía una decisión. También reconoció que su difusión antes de completar el proceso institucional generó preocupación y la impresión de que las decisiones ya habían sido tomadas.
El presidente de la FIFA aseguró que el proyecto fue retirado definitivamente y que no continuará. La controversia también derivó en cuestionamientos a su liderazgo. La UEFA llegó a amenazar con un boicot a competiciones de la FIFA y posteriormente, junto con dirigentes de la AFC y la Concacaf, reclamó cambios en la conducción del organismo.
Pese a estos cuestionamientos, Infantino dejó claro en su carta que no contempla apartarse de la dirección de la FIFA y afirmó que continúa comprometido con la conducción de la organización.