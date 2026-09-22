Nacionales
Régimen de excepción registra 93,162 capturas desde marzo de 2022
El Gabinete de Seguridad informó que, bajo el régimen de excepción, se contabilizan 93,162 capturas de personas vinculadas a pandillas entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de septiembre de 2026.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que el Gobierno mantiene su compromiso de localizar a integrantes y colaboradores de estructuras delictivas. Según sus declaraciones, el Estado busca llevar ante la justicia a quienes representan una amenaza para la población.
El régimen de excepción fue implementado tras el incremento de homicidios registrado entre el 25 y 26 de marzo de 2022, cuando se contabilizaron 76 crímenes contra la vida. Durante su vigencia, las autoridades también han reportado la incautación de armas de fuego, vehículos y teléfonos celulares vinculados a las estructuras delictivas.
De acuerdo con el último balance citado, durante este periodo se han incautado 5,574 armas de fuego, 12,247 vehículos y 25,568 celulares. Estos objetos, según el reporte, han sido incorporados a expedientes presentados por la Fiscalía como elementos para establecer vínculos con las estructuras delictivas.
Desde su implementación, el régimen de excepción ha sido prorrogado en 54 ocasiones. La última extensión se encuentra vigente del 29 de agosto al 27 de septiembre de 2026.
Villatoro también calificó el régimen de excepción como una herramienta constitucional para enfrentar a las pandillas y afirmó que las autoridades han logrado desarticular las estructuras criminales y capturar a una cantidad significativa de sus integrantes.
Nacionales
Cielo nublado y lluvias se esperan en distintos periodos de este día
Durante este día se prevé cielo mayormente nublado, con algunos claros ocasionales y lluvias en diferentes periodos y sectores del país.
Durante la mañana, las lluvias se concentrarán principalmente en la zona costera, la cordillera volcánica y sectores de la zona norte.
Por la tarde, las precipitaciones continuarán en la cordillera volcánica y sus cercanías, así como hacia la zona norte y las zonas paracentral y central.
Mientras que, durante la noche, se esperan lluvias en la zona norte, occidente y la franja costera.
El viento variará entre 10 y 20 kilómetros por hora. Además, el ambiente estará poco cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas por el campo depresionario sobre Centroamérica y la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical a las costas de la región.
Nacionales
MARN advierte que las lluvias continuarán esta semana
Las condiciones de nubosidad y lluvias persistirán durante los próximos días en El Salvador, por lo que las autoridades pidieron a la población mantener precaución, especialmente en zonas de topografía irregular, donde podrían registrarse deslizamientos y caída de rocas.
Las autoridades informaron que las lluvias continuarán durante esta semana en diferentes zonas del país debido a la influencia de un campo depresionario, una baja presión y la Zona de Convergencia Intertropical sobre la región.
El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, advirtió que las condiciones meteorológicas requieren especial atención en las zonas con terrenos irregulares por la posibilidad de deslizamientos y caída de rocas.
«Estas condiciones de mucha nubosidad y lluvias van a mantenerse durante esta semana. Hay que tener precaución, con énfasis en las zonas con topografía irregular, donde pueden ocurrir deslizamientos y caídas de rocas», señaló el funcionario.
Además, se informó que las áreas naturales protegidas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.
Por su parte, el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, explicó que el aviso a escala nacional fue emitido debido a la combinación de sistemas atmosféricos que están generando las condiciones lluviosas.
«El día de ayer, se emitió un aviso debido a la influencia de un campo depresionario, una baja presión y la Zona de Convergencia Intertropical sobre nuestra región», informó Amaya.
Durante las últimas 24 horas, las lluvias han generado diversos incidentes en el territorio nacional. Protección Civil contabilizó ocho árboles caídos, cinco deslizamientos, diez vías obstruidas, dos ríos desbordados en Sonsonate, dos vehículos afectados, 18 viviendas anegadas y una vivienda con daños leves.
Entre los incidentes reportados se encuentra el desbordamiento del río Sensunapán, en el distrito de Acajutla, Sonsonate Oeste. Además, equipos de emergencia atendieron a personas que presentaron una crisis nerviosa luego de que un árbol cayera sobre una vivienda en el cantón Chorro Arriba, distrito de Izalco, Sonsonate Este.
A pesar de los incidentes registrados, las autoridades indicaron que no hay personas albergadas como consecuencia de las lluvias.
«Quiero destacar que, hasta este momento, no tenemos personas albergadas como consecuencia de estas lluvias», afirmó Amaya.
Equipos preparados para atender emergencias
Ante el pronóstico de lluvias, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Fondo de Conservación Vial (Fovial) han dispuesto 68 planteles a escala nacional para responder ante posibles emergencias.
«Por estas lluvias que se nos avecinan, hemos preparado 68 planteles, a escala nacional, para atender cualquier emergencia entre MOP y Fovial, vamos a tener las cuadrillas las 24 horas del día para atender algún árbol caído, deslizamiento o cualquier inconveniente en la infraestructura del país», declaró el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Las cuadrillas permanecerán activas las 24 horas para atender situaciones como árboles caídos, deslizamientos y afectaciones en la infraestructura vial.
Nacionales
Capturan a tres personas por desórdenes públicos en Soyapango
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a tres personas señaladas de protagonizar una pelea en la vía pública, en el distrito de Soyapango.
Los detenidos fueron identificados como Jeison Alexander Zavaleta Salgado, Daniel Adalberto Berríos Bonilla y Verónica Guadalupe Cortez Álvarez, quienes fueron ubicados por las autoridades durante la mañana del lunes.
«Tras un video difundido en redes sociales, nuestros equipos procedieron a la búsqueda y captura de los involucrados», publicó la PNC en su cuenta oficial de X.
En Soyapango, San Salvador Este, capturamos a tres personas luego de protagonizar una pelea en la vía pública.
Tras un video difundido en redes sociales, nuestros equipos procedieron a la búsqueda y captura de los involucrados.
Los identificamos como:
▪️ Jeison Alexander… pic.twitter.com/FIjkwkzEQ2
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 21, 2026
La corporación policial informó que los detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para que sean procesados en un juzgado de paz de ese distrito.
Por el delito de desórdenes públicos, los jueces han estado decretando instrucción formal con detención provisional en los expedientes que el Ministerio Público ha judicializado.
En algunos casos, los imputados, tras permanecer varios meses en prisión, han solicitado a sus abogados tramitar un procedimiento abreviado para admitir el delito y concluir el proceso en los tribunales.
🚨 TRES PERSONAS CAPTURADAS TRAS PELEA EN LA VÍA PÚBLICA EN SOYAPANGO
Tres personas fueron capturadas en Soyapango, San Salvador Este, luego de protagonizar una pelea en la vía pública.
Según la información proporcionada, tras difundirse un video del hecho en redes sociales,… pic.twitter.com/qRFlPnaavY
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 21, 2026