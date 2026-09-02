CRIO junto a las tiendas La Barrica y Cheers presentan la 6ta Edición de su Feria de Vinos El Salvador 2026

La compañía obtuvo nuevamente el primer lugar en la categoría Aseguradoras del Top Customer Experience (TCX), reconocimiento que refleja la valoración de los consumidores sobre su experiencia con las marcas.

El resultado reafirma una estrategia sostenida que coloca al cliente en el centro de sus decisiones y se traduce en cercanía, innovación, agilidad y mejora continua del servicio.

Asesuisa fue reconocida por tercer año consecutivo con el primer lugar en experiencia del cliente en la categoría Aseguradoras de El Salvador, según el Top Customer Experience (TCX), consolidando un liderazgo que refleja el compromiso sostenido de la compañía por ofrecer una experiencia de valor a sus asegurados.

El Top Customer Experience, realizado por Marketing Plus, reconoce a las marcas que destacan por la experiencia que generan entre sus consumidores. Su metodología permite conocer la valoración de los clientes sobre las marcas con las que se relacionan y ofrece información relevante para impulsar la mejora continua de su experiencia.

Para Asesuisa, mantenerse durante tres años consecutivos en la primera posición del sector asegurador responde a una estrategia que coloca al cliente en el centro de sus decisiones y que se refleja en la manera en que la compañía diseña sus soluciones, atiende sus reclamos y acompaña a las personas y empresas en los momentos en que necesitan protección.

“Recibir nuevamente este reconocimiento tiene un significado especial porque proviene de la experiencia y valoración de nuestros clientes. Nos confirma que estamos avanzando en la dirección correcta, pero también nos compromete a seguir evolucionando. Nuestro propósito es facilitar soluciones que transforman vidas, y eso implica escuchar permanentemente a nuestros asegurados, entender sus necesidades y brindarles una experiencia cada vez más ágil, cercana y sencilla. Este logro es también resultado del compromiso de nuestros colaboradores, asesores y aliados, que todos los días hacen posible poner al cliente en el centro de lo que hacemos”, expresó Enzo Bizzarro, Presidente Ejecutivo de Asesuisa.

Escuchar para mejorar

La experiencia del cliente constituye un eje estratégico para Asesuisa. La compañía mantiene mecanismos permanentes de escucha que le permiten identificar oportunidades de mejora y convertir la retroalimentación de sus asegurados en acciones orientadas a simplificar procesos, agilizar tiempos de respuesta y fortalecer la atención en los diferentes puntos de contacto. Esta visión se complementa con una estrategia multicanal que integra el acompañamiento de sus asesores con herramientas digitales como la Sucursal Digital y la App Móvil, facilitando diferentes gestiones y acercando las soluciones de protección a los clientes de una manera más ágil y accesible.

La innovación y la tecnología también forman parte de esta evolución. Asesuisa continúa incorporando herramientas digitales, automatización e inteligencia artificial en diferentes procesos, buscando mejorar la eficiencia sin perder la cercanía y el acompañamiento humano que caracterizan su servicio.

Soluciones para las distintas etapas de la vida

Con más de 56 años de trayectoria, Asesuisa cuenta con un portafolio integral diseñado para acompañar las diferentes necesidades de protección de personas y empresas. Para las personas, su oferta incluye seguros de Salud, Vida, Autos, Accidentes Personales y Residencial; mientras que para las empresas dispone de soluciones colectivas, patrimoniales, de ingeniería y para Pymes.

La compañía continúa evolucionando su oferta de acuerdo con las nuevas necesidades del mercado. Soluciones como Salud 60+ y Plan Vida+ amplían las alternativas de protección para diferentes segmentos y etapas de vida, reflejando una estrategia de innovación que parte del conocimiento y comprensión de sus clientes.

El liderazgo alcanzado nuevamente en Top Customer Experience reafirma una visión que Asesuisa ha sostenido a lo largo del tiempo: la experiencia del cliente no constituye una acción aislada, sino un compromiso permanente que involucra a toda su cadena de valor.

Para la compañía, este nuevo reconocimiento representa un estímulo para continuar evolucionando y generando experiencias que permitan a las personas y empresas avanzar con confianza, bienestar y protección.

Asesuisa, contigo en todas.

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