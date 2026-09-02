Empresarial
CRIO junto a las tiendas La Barrica y Cheers presentan la 6ta Edición de su Feria de Vinos El Salvador 2026
La Barrica y Cheers, en colaboración con CRIO, se enorgullecen en anunciar la sexta edición de la Feria de Vinos más grande y prestigiosa de El Salvador, que se llevará a cabo los días 08 y 09 de octubre en Hacienda de los Miranda.
Seis ediciones celebrando una pasión que no deja de crecer.
La Feria de Vinos regresa este año para reunir en un mismo espacio, a grandes bodegas, expertos internacionales y apasionados del vino. Una experiencia diseñada para descubrir, aprender y disfrutar, donde cada copa cuenta una historia y el vino vuelve a ser el gran protagonista.
Durante los dos días del evento, los asistentes disfrutarán de una experiencia sensorial única de las marcas más reconocidas y de mucho prestigio a nivel mundial, tendremos la participación de 15 expertos internacionales representantes de las diferentes bodegas y sommeliers nacionales.
La Feria de Vinos presenta este año una experiencia renovada, con nuevas marcas de vino y propuestas pensadas tanto para los conocedores como para quienes comienzan a descubrir este apasionante mundo.
La sexta edición contará además con una amplia variedad de experiencias: talleres de mixología, catas de vino gratuitas impartidas por nuestros expertos internacionales, un área de mocktails de vino, juegos, gastronomía, música en vivo, wine bar, descuentos especiales y mucho más.
Una propuesta que invita a descubrir, disfrutar y vivir el vino en un ambiente dinámico, sofisticado y lleno de experiencias.
La propuesta gastronómica estará a cargo de: Lord Grill, Quemao, Badu, con su propuesta de pizzas, además de La Barrica, que ofrecerá una selección de tablas de jamones y quesos, entre otras opciones.
La Feria de Vinos 2026 se llevará a cabo en los siguientes horarios:
- Jueves 08 de octubre: 4:00 p. m. a 11:00 p. m.
- Viernes 09 de octubre: 2:00 p. m. a 11:00 p. m.
Dos jornadas para descubrir nuevos vinos, disfrutar de la gastronomía, compartir y celebrar la cultura del vino en un solo lugar.
Este evento no sería posible sin el valioso apoyo de empresas líderes que creen en la promoción de la cultura vitivinícola en El Salvador. Entre los patrocinadores se encuentran: BAC, Porsche, La Casa del Repuesto, Línea Ejecutiva, Agua Cristal, La Prensa Gráfica, entre otros.
Las entradas al evento están disponibles en las plataformas: Mi Promo Bac Credomatic, Smarticket, y en todas las sucursales de La Barrica y Cheers. Además, estarán a la venta en la taquilla durante el evento.
Los detalles del evento y las novedades están disponibles en redes sociales de La Barrica (@labarrica.sv), Cheers (@cheers.sv) y CRIO (@crio.sv)
Empresarial
Asesuisa reafirma su liderazgo como la aseguradora #1 en experiencia del cliente en El Salvador
- La compañía obtuvo nuevamente el primer lugar en la categoría Aseguradoras del Top Customer Experience (TCX), reconocimiento que refleja la valoración de los consumidores sobre su experiencia con las marcas.
- El resultado reafirma una estrategia sostenida que coloca al cliente en el centro de sus decisiones y se traduce en cercanía, innovación, agilidad y mejora continua del servicio.
Asesuisa fue reconocida por tercer año consecutivo con el primer lugar en experiencia del cliente en la categoría Aseguradoras de El Salvador, según el Top Customer Experience (TCX), consolidando un liderazgo que refleja el compromiso sostenido de la compañía por ofrecer una experiencia de valor a sus asegurados.
El Top Customer Experience, realizado por Marketing Plus, reconoce a las marcas que destacan por la experiencia que generan entre sus consumidores. Su metodología permite conocer la valoración de los clientes sobre las marcas con las que se relacionan y ofrece información relevante para impulsar la mejora continua de su experiencia.
Para Asesuisa, mantenerse durante tres años consecutivos en la primera posición del sector asegurador responde a una estrategia que coloca al cliente en el centro de sus decisiones y que se refleja en la manera en que la compañía diseña sus soluciones, atiende sus reclamos y acompaña a las personas y empresas en los momentos en que necesitan protección.
“Recibir nuevamente este reconocimiento tiene un significado especial porque proviene de la experiencia y valoración de nuestros clientes. Nos confirma que estamos avanzando en la dirección correcta, pero también nos compromete a seguir evolucionando. Nuestro propósito es facilitar soluciones que transforman vidas, y eso implica escuchar permanentemente a nuestros asegurados, entender sus necesidades y brindarles una experiencia cada vez más ágil, cercana y sencilla. Este logro es también resultado del compromiso de nuestros colaboradores, asesores y aliados, que todos los días hacen posible poner al cliente en el centro de lo que hacemos”, expresó Enzo Bizzarro, Presidente Ejecutivo de Asesuisa.
Escuchar para mejorar
La experiencia del cliente constituye un eje estratégico para Asesuisa. La compañía mantiene mecanismos permanentes de escucha que le permiten identificar oportunidades de mejora y convertir la retroalimentación de sus asegurados en acciones orientadas a simplificar procesos, agilizar tiempos de respuesta y fortalecer la atención en los diferentes puntos de contacto. Esta visión se complementa con una estrategia multicanal que integra el acompañamiento de sus asesores con herramientas digitales como la Sucursal Digital y la App Móvil, facilitando diferentes gestiones y acercando las soluciones de protección a los clientes de una manera más ágil y accesible.
La innovación y la tecnología también forman parte de esta evolución. Asesuisa continúa incorporando herramientas digitales, automatización e inteligencia artificial en diferentes procesos, buscando mejorar la eficiencia sin perder la cercanía y el acompañamiento humano que caracterizan su servicio.
Soluciones para las distintas etapas de la vida
Con más de 56 años de trayectoria, Asesuisa cuenta con un portafolio integral diseñado para acompañar las diferentes necesidades de protección de personas y empresas. Para las personas, su oferta incluye seguros de Salud, Vida, Autos, Accidentes Personales y Residencial; mientras que para las empresas dispone de soluciones colectivas, patrimoniales, de ingeniería y para Pymes.
La compañía continúa evolucionando su oferta de acuerdo con las nuevas necesidades del mercado. Soluciones como Salud 60+ y Plan Vida+ amplían las alternativas de protección para diferentes segmentos y etapas de vida, reflejando una estrategia de innovación que parte del conocimiento y comprensión de sus clientes.
El liderazgo alcanzado nuevamente en Top Customer Experience reafirma una visión que Asesuisa ha sostenido a lo largo del tiempo: la experiencia del cliente no constituye una acción aislada, sino un compromiso permanente que involucra a toda su cadena de valor.
Para la compañía, este nuevo reconocimiento representa un estímulo para continuar evolucionando y generando experiencias que permitan a las personas y empresas avanzar con confianza, bienestar y protección.
Asesuisa, contigo en todas.
Empresarial
SISTEMA FEDECRÉDITO obtiene el primer lugar en experiencia al cliente en el TCX 2026
El SISTEMA FEDECRÉDITO obtuvo el Primer Lugar en la categoría Financieras, Cooperativas y Cajas de Crédito durante la cuarta edición del Top Customer Experience (TCX) 2026, un reconocimiento que destaca la excelencia de las organizaciones en la experiencia que brindan a sus clientes.
El resultado reconoce el trabajo que el SISTEMA FEDECRÉDITO desarrolla para construir relaciones de confianza, comprender las necesidades de sus clientes y fortalecer una cultura organizacional orientada al servicio y a generar experiencias de calidad en sus diferentes canales y puntos de atención.
Como parte de este logro, el licenciado Macario Armando Rosales Rosa, Presidente y CEO de FEDECRÉDITO, fue distinguido como Líder CX, reconocimiento otorgado al líder de la marca que alcanza el Primer Lugar en su categoría. La distinción resalta su liderazgo y visión para impulsar una cultura organizacional que coloca la experiencia del cliente como uno de sus ejes principales.
“La insignia otorgada por TCX distingue la excelencia en Customer Experience dentro de cada categoría y refleja los esfuerzos de las organizaciones por fortalecer continuamente la atención y experiencia que ofrecen a sus clientes”, comentó el licenciado Gerardo Machuca, CEO de Marketing Plus.
“Para el SISTEMA FEDECRÉDITO, este resultado responde al trabajo de sus colaboradores, quienes desde diferentes áreas contribuyen diariamente a mantener estos estándares de servicio, con la calidez y confianza que brindan en su atención las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores en todo el país”, agregó el licenciado Oscar Adán Ruano, Gerente de Negocios de FEDECRÉDITO.
“Este primer lugar es un reconocimiento para todas las personas que forman parte del SISTEMA FEDECRÉDITO. La experiencia de nuestros clientes se construye todos los días y cada colaborador tiene un papel fundamental en ella. Este logro nos llena de satisfacción y nos motiva a seguir elevando nuestros estándares. Asimismo, nos enorgullece que nuestro Presidente y CEO reciba la distinción como Líder CX, que refleja su liderazgo y visión para impulsar una cultura centrada en nuestros clientes”, señaló la licenciada Claudia Ábrego, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.
El resultado destaca además la importancia de escuchar y comprender las necesidades de los clientes para evolucionar continuamente y generar experiencias que fortalezcan su confianza. Alcanzar el Primer Lugar en el TCX 2026 representa para el SISTEMA FEDECRÉDITO un nuevo referente en su gestión de servicio y en el trabajo que realizan sus equipos para mantener una experiencia consistente en la relación con sus clientes.
Empresarial
Banco CUSCATLAN entrega $30,000 en capital semilla a emprendimientos turísticos
Los ganadores de los fondos no reembolsables de $15,000, $10,000 y $5,000 se prepararon durante 5 meses para fortalecer sus emprendimientos y presentar planes de negocios por medio de la asistencia técnica de Bridge for Billions.
Banco CUSCATLAN y Bridge for Billions culmiraron su programa de incubación de negocios dirigido a emprendimientos del sector turismo, con su “Pitch Day”, evento en el cual, 8 de los más de 20 emprendedores que recibieron mentorías y capacitaciones presentaron sus planes de negocio para ser evaluados bajo criterios de la institución financiera y calificar para uno de los tres incentivos de $15,000; $10,000; y $5,000, recursos que les permitirán invertir en el fortalecimiento y crecimiento sostenible de sus negocios.
Como resultado del programa, todos los emprendedores participantes finalizaron exitosamente el proceso de incubación, durante el cual fortalecieron sus modelos de negocio y adquirieron herramientas para mejorar su gestión, innovación y capacidad de crecimiento. Asimismo, 6 emprendedores continuarán su proceso de formación y acompañamiento, avanzando en la consolidación de sus proyectos.
“En Banco CUSCATLAN hemos invertido en la preparación de estos emprendedores y en estos incentivos porque creemos que el turismo es uno de los motores más poderosos para el desarrollo económico de nuestro país y que nuestros emprendedores necesitan el conocimiento y las herramientas financieras y de negocio adecuadas para que puedan ser sostenibles en el tiempo, que generen empleos dignos para que tenganS un efecto multiplicador positivo en la economía local”, expresó Ximena Robin, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco CUSCATLAN.
Durante el proceso de incubación, se impartió capacitaciones en educación financiera, brindando a los participantes conocimientos para elaborar presupuestos, administrar eficientemente sus recursos y tomar decisiones informadas. Estas herramientas serán especialmente importantes para que los tres ganadores gestionen estratégicamente el capital semilla y lo destinen a inversiones que fortalezcan la estabilidad, competitividad y sostenibilidad de sus negocios.
Con esta iniciativa, Banco CUSCATLAN reitera su compromiso de acompañar al talento emprendedor, transformar ideas en empresas sostenibles y promover proyectos innovadores que generen empleo, fortalezcan la oferta turística y contribuyan al desarrollo económico y social de El Salvador.