Ellos eran Joselyn y René, la pareja que falleció en un fatal accidente de tránsito

El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, arribó en Santo Domingo, República Dominicana, para desarrollar una agenda oficial orientada a estrechar los lazos entre ambas naciones y a promover el intercambio de experiencias en áreas de interés común.

Como parte de su agenda, el Vicepresidente sostuvo un encuentro con representantes del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), donde se abordaron temas relacionados al desarrollo económico y social, así como, perspectivas y experiencias que contribuyen al robustecimiento de la cooperación y el diálogo institucional.

El Vicemandatario resaltó la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos económicos y comerciales entre El Salvador y República Dominicana, fomentando un mayor acercamiento entre empresarios, inversionistas y sectores productivos de ambas naciones.

En ese sentido, extendió una invitación a los empresarios dominicanos para conocer de primera mano la seguridad, las oportunidades de inversión que ofrece El Salvador, así como sus incentivos fiscales y condiciones favorables para el establecimiento y desarrollo de nuevos proyectos. Asimismo, se abordó el potencial para ampliar los intercambios comerciales y generar mayores espacios de articulación entre ambos sectores productivos.

En el encuentro también participaron, el Presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), Samuel Sena; la Embajadora de El Salvador en República Dominicana, Dania Elena Tolentino y el Cónsul Honorario de El Salvador en Israel, Yossi Abadi.

El Salvador se ha convertido en un epicentro donde inversionistas proyectan nuevas oportunidades de crecimiento y expansión, impulsados por las condiciones que actualmente ofrece el país para el desarrollo de negocios y nuevos proyectos.

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