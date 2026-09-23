Principal
Ellos eran Joselyn y René, la pareja que falleció en un fatal accidente de tránsito
Joselyn Aracely Molina y René Alberto Orante Aguilera viajaban ayer por la tarde en su automóvil cuando fueron víctimas de un accidente de tránsito en la carretera que conduce de Ahuachapán hacia Santa Ana, en el distrito de El Refugio.
El vehículo en el que se desplazaba la pareja fue impactado por un camión mientras circulaban por dicha carretera.
Tras el siniestro vial, Joselyn Aracely y René Alberto fueron auxiliados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y peatones, quienes los trasladaron en un automóvil particular hacia el hospital más cercano.
Sin embargo, ambos fallecieron debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente.
La PNC arrestó al conductor del camión involucrado, quien, de acuerdo con la información proporcionada, conducía sin licencia al momento del siniestro vial.
En el vehículo también viajaba el hijo de la pareja, un bebé de seis meses de edad, quien sobrevivió al accidente y resultó con lesiones leves..
🚨 CONDUCTOR DE CAMIÓN ES DETENIDO TRAS ACCIDENTE QUE DEJÓ DOS FALLECIDOS
La @PNC detuvo a José Adrián Rivera Clemente, de 24 años de edad, conductor de un camión que invadió el carril contrario y colisionó un vehículo particular.
En el hecho, fallecieron en el hospital dos… pic.twitter.com/iHTgJmEYeN
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 23, 2026
Un bebé de seis meses resultó con lesiones leves tras un accidente de tránsito ocurrido en Ahuachapán, en el que sus padres fallecieron posteriormente debido a la gravedad de las heridas.
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Economia
Nuevos vínculos para la inversión
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, arribó en Santo Domingo, República Dominicana, para desarrollar una agenda oficial orientada a estrechar los lazos entre ambas naciones y a promover el intercambio de experiencias en áreas de interés común.
Como parte de su agenda, el Vicepresidente sostuvo un encuentro con representantes del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), donde se abordaron temas relacionados al desarrollo económico y social, así como, perspectivas y experiencias que contribuyen al robustecimiento de la cooperación y el diálogo institucional.
El Vicemandatario resaltó la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos económicos y comerciales entre El Salvador y República Dominicana, fomentando un mayor acercamiento entre empresarios, inversionistas y sectores productivos de ambas naciones.
En ese sentido, extendió una invitación a los empresarios dominicanos para conocer de primera mano la seguridad, las oportunidades de inversión que ofrece El Salvador, así como sus incentivos fiscales y condiciones favorables para el establecimiento y desarrollo de nuevos proyectos. Asimismo, se abordó el potencial para ampliar los intercambios comerciales y generar mayores espacios de articulación entre ambos sectores productivos.
En el encuentro también participaron, el Presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), Samuel Sena; la Embajadora de El Salvador en República Dominicana, Dania Elena Tolentino y el Cónsul Honorario de El Salvador en Israel, Yossi Abadi.
El Salvador se ha convertido en un epicentro donde inversionistas proyectan nuevas oportunidades de crecimiento y expansión, impulsados por las condiciones que actualmente ofrece el país para el desarrollo de negocios y nuevos proyectos.
Nacionales
Así estará el clima durante lo que resta del día en El Salvador
Durante este día se espera cielo de parcialmente nublado a nublado, con claros ocasionales. Para la tarde, las lluvias se concentrarán en varios sectores de todo el país, principalmente en la cadena montañosa norte y la cordillera volcánica.
Durante la noche, serán más probables las lluvias en la zona occidental, así como en la costa. Estas precipitaciones tendrán intermitencia en algunos sectores del país.
El viento variará entre 8 y 18 km/h, mientras que el ambiente se mantendrá relativamente fresco.
Estas condiciones estarán influenciadas por el huracán Polo, de categoría 4, ubicado al sur de México, y por su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), que mantiene el campo depresionario sobre Centroamérica y El Salvador.
De acuerdo con la información proporcionada, esta situación favorecerá la presencia de lluvias en diferentes momentos durante los próximos días.
Nacionales
Bebé de seis meses sobrevive a accidente en Ahuachapán, pero sus padres fallecen
Un bebé de seis meses resultó con lesiones leves tras un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 79 de la carretera que conduce de Ahuachapán hacia Santa Ana, en el tramo de El Refugio, Ahuachapán Norte.
El menor viajaba junto a sus padres en el automóvil involucrado en el percance. La pareja de esposos resultó gravemente lesionada y posteriormente falleció en un hospital debido a la gravedad de las heridas.
El bebé fue trasladado para recibir atención médica y, según la información proporcionada, sus lesiones fueron leves.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de José Adrián Rivera Clemente, de 24 años, quien conducía el camión involucrado en el accidente.
De acuerdo con las autoridades, el conductor se habría distraído, invadió el carril contrario y chocó de frente contra el automóvil en el que viajaba la familia. Además, la PNC señaló que Rivera Clemente no portaba licencia de conducir.
🚨 CONDUCTOR DE CAMIÓN ES DETENIDO TRAS ACCIDENTE QUE DEJÓ DOS FALLECIDOS
La @PNC detuvo a José Adrián Rivera Clemente, de 24 años de edad, conductor de un camión que invadió el carril contrario y colisionó un vehículo particular.
En el hecho, fallecieron en el hospital dos… pic.twitter.com/iHTgJmEYeN
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