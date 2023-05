Una cucaracha fue la protagonista en la alfombra de la Met Gala 2023

El primer lunes de mayo es un día importante en el mundo de la moda debido a que llevan a cabo uno de los eventos más destacados donde reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento deslumbran tras su paso por la alfombra.

Y es que cada 365 días hay una temática que debe ser cumplida por los asistentes en la Met Gala, además de organizarla en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para la recaudación de fondos.

Las excentricidades, los lujos y destacados vestuarios no se detuvieron. Además, algunos de los invitados fueron: Jennifer López, Jared Leto, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Maluma, Anitta, Paris Hilton, Bad Bunny, Rihanna, Jenna Ortega, Dua Lipa, Brooklyn Beckham, Nicola Peltz, Cardi B, Cara Delevingne, Vannesa Hudgens, Serena Williams, Margot Robbie.

Sin embargo, hubo un animal que se presentó en la alfombra y que llamó la atención de muchos porque se trata de una cucaracha.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre las imágenes que se viralizaron en las diversas redes sociales, y es que varios aprovecharon para comparar lo que vieron con un clásico tal como la película Wall-E, debido a que recordaron una escena.

“Kevin, la foto”, “Simplemente inspirador, 10/10, la presencia, el estilo, es el vestuario mejor preparado. Simplemente magnífico”, “Es la que sale en Wall-E”, “Ya voy, no me metan prisa”, “Se le cayó a Jared Leto”, “El mejor disfraz, sin duda, representó toda la perfección”, “La estrella de la noche”, “No cumplió con la temática del vestuario, o sí?”, “Hasta el momento es el atuendo que más me gustó por su originalidad”, “Mi ex estuvo en la Met gala”, “Está mejor vestida que todos los que fueron a la gala”, “Entró gratis”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en la publicación.

