Árbitros salvadoreños Iván Barton y David Morán designados para semifinales del Mundial de Clubes

La FIFA confirmó ayer domingo a los equipos arbitrales que dirigirán los partidos de semifinal del Mundial de Clubes, programados para martes y miércoles, en los que destacan los árbitros salvadoreños Iván Barton y David Morán.

Por tercera vez en este torneo, Barton fungirá como cuarto árbitro, mientras que Morán será quinto árbitro, desempeñándose en labores administrativas dentro del campo. Ambos colaborarán en el duelo entre Fluminense de Brasil y Chelsea de Inglaterra, encuentro que definirá al primer finalista del campeonato.

El partido estará dirigido por el francés François Letexier, quien contará con la asistencia en cancha de sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni. Letexier posee una amplia experiencia internacional, habiendo arbitrado la final de la Eurocopa 2024 y partidos de alto nivel como Real Madrid vs Manchester City en la Champions League.

Para Iván Barton, esta será su quinta participación en el Mundial de Clubes y su tercera como cuarto árbitro en esta edición, después de intervenir en los partidos Boca Juniors vs Benfica y Mamelodi Sundowns vs Fluminense. Además, ha actuado como árbitro principal en encuentros como Flamengo vs Chelsea e Inter vs Fluminense, donde enfrentó críticas.

David Morán, por su parte, continúa ganando experiencia en torneos internacionales al ser designado nuevamente para colaborar en este torneo.

Cabe destacar que la otra semifinal, entre Paris Saint Germain y Real Madrid, será arbitrada por el polaco Szymon Marciniak, reconocido por dirigir la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, así como la final de la Champions League 2023.

