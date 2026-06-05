CHEF de Restaurante Kalpataru, RAFAEL BOLAÑOS MIRANDA RECIBE EL RECONOCIMIENTO “CHEF DEL AÑO 2026” OTORGADO POR La Asociación de Restaurantes de El Salvador-ARES

El Chef Rafael Bolaños Miranda recibe el reconocimiento “Chef del Año 2026” durante los Premios ARES a la Excelencia 2026. Lo acompañan el presidente de ARES, chef Leo Guzmán, representantes del sector gastronómico nacional y autoridades vinculadas al desarrollo turístico del país. El galardón reconoce más de tres décadas de trayectoria promoviendo la gastronomía saludable, la innovación culinaria y el bienestar integral desde Kalpataru.

En una ceremonia que reunió a destacadas personalidades de los sectores gastronómico, turístico, empresarial y cultural del país, el chef Rafael Bolaños Miranda, del Restaurante Kalpataru, recibió el reconocimiento Chef del Año 2026, otorgado por la Asociación de Restaurantes de El Salvador (ARES), en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria profesional y sus aportes al desarrollo de la gastronomía salvadoreña.

La distinción fue entregada por el presidente de ARES, Chef Leo Guzmán, durante la ceremonia de los Premios ARES a la Excelencia 2026, uno de los máximos reconocimientos otorgados por el gremio restaurantero nacional.

El evento contó además con la presencia de autoridades y representantes de las instituciones responsables de impulsar las iniciativas turísticas del país, quienes destacaron el papel fundamental de la gastronomía en la construcción de identidad, el fortalecimiento de la oferta turística nacional y la proyección de El Salvador como destino cultural y gastronómico.

El reconocimiento otorgado a Rafael Bolaños honra una trayectoria de más de tres décadas dedicadas a la promoción de una alimentación saludable, consciente y sostenible. Desde Kalpataru, ha impulsado una propuesta gastronómica innovadora basada en ingredientes frescos, productos naturales, procesos artesanales y una visión integral del bienestar humano.

A lo largo de su carrera, el chef Bolaños ha demostrado que la gastronomía saludable puede combinar excelencia culinaria, creatividad, sabor y nutrición, contribuyendo a transformar la percepción de la cocina vegetariana y posicionando a Kalpataru como un referente nacional para quienes buscan una alimentación equilibrada y respetuosa con el medio ambiente.

La ceremonia fue enriquecida por la participación artística del reconocido tenor salvadoreño Enrique Mancía, productor del programa Clásicos Renovados de Radio Clásica 103.3 FM, quien ofreció una presentación musical que aportó solemnidad, elegancia y un especial realce a la celebración.

Para Kalpataru, este reconocimiento constituye también un homenaje al trabajo colectivo de colaboradores, productores, proveedores, clientes y aliados que durante más de treinta y cinco años han acompañado la construcción de un proyecto que integra gastronomía, bienestar, cultura y sostenibilidad.

Al recibir la distinción, Rafael Bolaños expresó su agradecimiento a ARES y a todas las personas que han formado parte de este recorrido profesional, reiterando su compromiso con una gastronomía que contribuya al bienestar de las personas y al desarrollo del país.

Más allá de un reconocimiento individual, este galardón representa una valoración del aporte que la gastronomía puede realizar al desarrollo cultural, turístico y económico de El Salvador, así como una invitación a seguir construyendo una cultura alimentaria más saludable, consciente y sostenible.

Sobre el Chef Rafael Bolaños Miranda

Con más de treinta años de experiencia profesional, Rafael Bolaños Miranda ha dedicado su carrera a la investigación, creación y promoción de propuestas gastronómicas saludables. Su trabajo al frente de Kalpataru ha contribuido a posicionar la alimentación consciente como una alternativa atractiva, accesible y de alta calidad, convirtiéndolo en uno de los referentes más respetados de la gastronomía saludable salvadoreña.

Sobre Kalpataru

Fundado hace más de 35 años, Kalpataru es un restaurante y plaza cultural que promueve una filosofía de bienestar integral basada en la alimentación saludable, el arte, la cultura y el respeto por la naturaleza. Su propuesta combina gastronomía, actividades culturales, educación para la salud y espacios de convivencia comunitaria, consolidándose como uno de los proyectos más emblemáticos de su tipo en El Salvador.

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