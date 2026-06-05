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CHEF de Restaurante Kalpataru, RAFAEL BOLAÑOS MIRANDA RECIBE EL RECONOCIMIENTO “CHEF DEL AÑO 2026” OTORGADO POR La Asociación de Restaurantes de El Salvador-ARES
El Chef Rafael Bolaños Miranda recibe el reconocimiento “Chef del Año 2026” durante los Premios ARES a la Excelencia 2026. Lo acompañan el presidente de ARES, chef Leo Guzmán, representantes del sector gastronómico nacional y autoridades vinculadas al desarrollo turístico del país. El galardón reconoce más de tres décadas de trayectoria promoviendo la gastronomía saludable, la innovación culinaria y el bienestar integral desde Kalpataru.
En una ceremonia que reunió a destacadas personalidades de los sectores gastronómico, turístico, empresarial y cultural del país, el chef Rafael Bolaños Miranda, del Restaurante Kalpataru, recibió el reconocimiento Chef del Año 2026, otorgado por la Asociación de Restaurantes de El Salvador (ARES), en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria profesional y sus aportes al desarrollo de la gastronomía salvadoreña.
La distinción fue entregada por el presidente de ARES, Chef Leo Guzmán, durante la ceremonia de los Premios ARES a la Excelencia 2026, uno de los máximos reconocimientos otorgados por el gremio restaurantero nacional.
El evento contó además con la presencia de autoridades y representantes de las instituciones responsables de impulsar las iniciativas turísticas del país, quienes destacaron el papel fundamental de la gastronomía en la construcción de identidad, el fortalecimiento de la oferta turística nacional y la proyección de El Salvador como destino cultural y gastronómico.
El reconocimiento otorgado a Rafael Bolaños honra una trayectoria de más de tres décadas dedicadas a la promoción de una alimentación saludable, consciente y sostenible. Desde Kalpataru, ha impulsado una propuesta gastronómica innovadora basada en ingredientes frescos, productos naturales, procesos artesanales y una visión integral del bienestar humano.
A lo largo de su carrera, el chef Bolaños ha demostrado que la gastronomía saludable puede combinar excelencia culinaria, creatividad, sabor y nutrición, contribuyendo a transformar la percepción de la cocina vegetariana y posicionando a Kalpataru como un referente nacional para quienes buscan una alimentación equilibrada y respetuosa con el medio ambiente.
La ceremonia fue enriquecida por la participación artística del reconocido tenor salvadoreño Enrique Mancía, productor del programa Clásicos Renovados de Radio Clásica 103.3 FM, quien ofreció una presentación musical que aportó solemnidad, elegancia y un especial realce a la celebración.
Para Kalpataru, este reconocimiento constituye también un homenaje al trabajo colectivo de colaboradores, productores, proveedores, clientes y aliados que durante más de treinta y cinco años han acompañado la construcción de un proyecto que integra gastronomía, bienestar, cultura y sostenibilidad.
Al recibir la distinción, Rafael Bolaños expresó su agradecimiento a ARES y a todas las personas que han formado parte de este recorrido profesional, reiterando su compromiso con una gastronomía que contribuya al bienestar de las personas y al desarrollo del país.
Más allá de un reconocimiento individual, este galardón representa una valoración del aporte que la gastronomía puede realizar al desarrollo cultural, turístico y económico de El Salvador, así como una invitación a seguir construyendo una cultura alimentaria más saludable, consciente y sostenible.
Sobre el Chef Rafael Bolaños Miranda
Con más de treinta años de experiencia profesional, Rafael Bolaños Miranda ha dedicado su carrera a la investigación, creación y promoción de propuestas gastronómicas saludables. Su trabajo al frente de Kalpataru ha contribuido a posicionar la alimentación consciente como una alternativa atractiva, accesible y de alta calidad, convirtiéndolo en uno de los referentes más respetados de la gastronomía saludable salvadoreña.
Sobre Kalpataru
Fundado hace más de 35 años, Kalpataru es un restaurante y plaza cultural que promueve una filosofía de bienestar integral basada en la alimentación saludable, el arte, la cultura y el respeto por la naturaleza. Su propuesta combina gastronomía, actividades culturales, educación para la salud y espacios de convivencia comunitaria, consolidándose como uno de los proyectos más emblemáticos de su tipo en El Salvador.
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Riesgos emergentes ponen a prueba la resiliencia de la industria de alimentos y bebidas en la región
Seguridad alimentaria, cadena de suministro y ciberseguridad figuran entre los principales desafíos que marcarán el futuro del sector, según análisis presentado por WTW durante el CIAB 2026.
Los principales riesgos que están redefiniendo el futuro de la industria de alimentos y bebidas en la región fueron abordados durante el Congreso Industrial de Alimentos y Bebidas (CIAB 2026), organizado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), un espacio que reunió a líderes y especialistas para analizar los desafíos relacionados con la competitividad, la sostenibilidad y la innovación.
Como experto invitado, Román Mesuraca, Líder de Property & Casualty e Industria de Alimentos y Bebidas para Latinoamérica de WTW, impartió la conferencia central “De la interrupción a la resiliencia: riesgos que redefinen la industria de alimentos y bebidas”, donde compartió las principales tendencias de riesgo identificadas a nivel global, analizó el panorama que enfrenta el sector y presentó soluciones estratégicas para su mitigación y transferencia. El encuentro también contó con la participación de Eduardo Barrientos, Gerente General de WTW.
Tendencias globales: Seguridad, cadena de suministro y ciberseguridad
A partir de los resultados de la Encuesta Global de Agro, Alimentos y Bebidas 2026 de WTW, la cual recopiló la visión de 450 tomadores de decisión senior de compañías globales con facturaciones anuales superiores a los USD 4,000 millones, Román Mesuraca expuso los tres riesgos principales proyectados para los próximos tres a cinco años:
- Seguridad alimentaria y contaminación de productos: Las inquietudes en esta materia han aumentado respecto a 2024, como reflejo directo de un incremento en el número de retiros de productos del mercado (recalls).
- Vulnerabilidades en la cadena de suministro: En un entorno internacional de elevada volatilidad, las empresas muestran una profunda preocupación por las debilidades logísticas estructurales.
- Riesgos cibernéticos: La creciente dependencia de tecnologías operativas avanzadas y la nula tolerancia ante los tiempos de inactividad han convertido a este sector en un objetivo prioritario para la ciberdelincuencia.
A estas amenazas se suman presiones internas y externas acentuadas por acontecimientos globales, tales como el alza en los costos de insumos y mano de obra , las disputas arancelarias o restricciones al transporte marítimo, y el impacto de fenómenos meteorológicos extremos (sequías, incendios y tormentas) que están transformando la producción agrícola.
El Salvador y la región ante el desafío de la sostenibilidad
En el marco local, Mesuraca destacó que El Salvador considera al sector de alimentos y bebidas como uno de sus principales motores industriales y de comercio exterior. Con cifras consolidadas al cierre de 2025, las exportaciones de esta industria en el país alcanzaron los USD 916.8 millones, lo que representa un crecimiento del +9.6% en comparación con el año anterior y equivale a más del 14% de las exportaciones nacionales totales. Asimismo, la producción bruta del sector supera los USD 5,000 millones, impulsada por rubros clave como el azúcar, el café y los alimentos procesados.
No obstante, la ponencia subrayó la vulnerabilidad estructural que afronta la plataforma agroindustrial salvadoreña frente al cambio climático y la dependencia externa de insumos. En este sentido, Mesuraca enfatizó la necesidad de avanzar hacia una transformación productiva que reduzca el impacto ambiental y asegure el cumplimiento de estándares internacionales, en sintonía con las exigencias de mercados clave como Estados Unidos, Europa y Asia.
De la vulnerabilidad a la oportunidad
A pesar del complejo mapa de riesgos, la perspectiva de WTW identifica motores de crecimiento a corto plazo. Las oportunidades para los próximos dos años se concentran en la priorización de productos con una excelente relación calidad-precio para responder a las presiones del coste de la vida, la inversión en inteligencia artificial y automatización, y el auge de los productos orgánicos y orientados a la salud y el bienestar.
Para capitalizar estas oportunidades, Román Mesuraca instó a las organizaciones a fortalecer su resiliencia mediante el uso de análisis de datos especializados, modelación de riesgo climático adaptada a cada ubicación y coberturas de seguros estructuradas a la medida, resguardando así tanto la continuidad operativa como la reputación corporativa de las empresas.
El Congreso Industrial de Alimentos y Bebidas, ofreció una oportunidad única para explorar las últimas tecnologías, las tendencias emergentes de consumo y los avances en sostenibilidad. Además, abordó temas clave como la seguridad alimentaria, la personalización de productos y el impacto transformador de la digitalización en la Industria.
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Prudence presenta en El Salvador su campaña “Resbalar es Delicioso” e invita a desbloquear un nuevo nivel de placer
La marca líder en bienestar y salud sexual, Prudence, presentó oficialmente en El Salvador su nueva campaña “Resbalar es Delicioso”, una iniciativa que busca normalizar el uso de lubricantes íntimos como parte esencial del autocuidado, el placer y las prácticas sexuales seguras.
Con un tono directo, cercano y sin prejuicios, la campaña abre la conversación sobre un tema que aún enfrenta mitos y desinformación: el uso de lubricantes no es opcional ni exclusivo de ciertas etapas de la vida; es una herramienta que mejora la experiencia sexual, reduce la fricción y eleva el bienestar íntimo.
El concepto “desbloquear un nuevo nivel” refuerza la idea de que el placer puede evolucionar cuando se incorporan herramientas adecuadas, información clara y una conversación abierta sin tabúes.
Más placer, más seguridad, más confianza
La campaña promueve la línea de lubricantes y geles íntimos de Prudence, elaborados a base de agua, lo que los hace:
- Compatibles y seguros con condones de látex
- Ideales para usar con juguetes sexuales
- Fáciles de limpiar
- No pegajosos
- De textura ligera y suave
Beneficios principales:
- Reducen la fricción y previenen molestias
- Disminuyen el riesgo de micro lesiones
- Aumentan la comodidad durante las relaciones
- Potencian la sensibilidad y el placer
- Favorecen experiencias más prolongadas y satisfactorias
La línea incluye las presentaciones:
- Gel natural
- Gel sabor fresa
- Lubs sabor uva, grosella y natural en presentación de 75 ml
- Lubs sabor uva y grosella en presentación de 30ml
Todos los productos han sido desarrollados bajo altos estándares de calidad, con fórmulas dermatológicamente probadas.
Durante la presentación, Alan Vera, director de Marketing para Lubricantes y Condones Prudence, destacó: “En Prudence creemos que el placer y el autocuidado deben vivirse sin culpa ni vergüenza. ‘Resbalar es Delicioso’ nace para normalizar el uso de lubricantes como una práctica responsable y saludable. Queremos que las personas en El Salvador entiendan que usar lubricante no significa que algo esté mal; significa que estás priorizando tu bienestar, tu comodidad y tu placer de manera consciente y segura.”
Alan Vera agregó “Nuestro compromiso va más allá del producto. Buscamos educar, informar y generar conversaciones abiertas que contribuyan a una cultura sexual más informada, respetuosa y libre de tabúes.”
A través del hashtag #ResbalarEsDelicioso, Prudence busca impulsar en redes sociales una narrativa fresca y divertida que rompe con los tabúes tradicionales alrededor del placer y la lubricación íntima. La campaña busca empoderar a las personas para que hablen abiertamente sobre su bienestar sexual, promoviendo una visión positiva, responsable y libre de estigmas.
#CRONIO La marca líder en bienestar y salud sexual, Prudence, presentó oficialmente en El Salvador su nueva campaña “Resbalar es Delicioso”, una iniciativa que busca normalizar el uso de lubricantes íntimos como parte esencial del autocuidado, el placer y las prácticas sexuales… pic.twitter.com/6aBY5qCFWV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 4, 2026
Un compromiso más allá del producto
Esta iniciativa forma parte del compromiso social de Prudence con la educación sexual en El Salvador y América Latina. La marca ha impulsado previamente campañas como “Hablemos sin vergüenza”, desarrollada en colaboración con artistas como Residente, con el objetivo de combatir la desinformación y fomentar prácticas sexuales seguras y responsables.
“Resbalar es Delicioso” no es solo un eslogan: es una invitación a priorizar el bienestar, el consentimiento, el autocuidado y el placer informado.
Con esta presentación en El Salvador, Prudence reafirma su compromiso de acompañar a las personas en cada etapa de su vida sexual, ofreciendo productos de calidad y promoviendo conversaciones abiertas que contribuyan a una sociedad mejor informada y libre de prejuicios.
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Más de 3.6 millones de participaciones: Puma PRIS reafirma su liderazgo y sortea hoy nuevos viajes a Cartagena
Más de 17,600 premios instantáneos entregados y cuatro nuevos salvadoreños se suman hoy a la lista de ganadores de viajes todo incluido a Cartagena.
Puma Energy El Salvador realiza hoy, desde la estación Puma Palermo, el cuarto y penúltimo sorteo de la promoción “Si la usas, viajas”, una iniciativa que continúa generando entusiasmo entre los consumidores y consolidando a Puma PRIS como la aplicación de lealtad, ahorro y pago digital más completa del mercado salvadoreño.
A tan solo quince días del cierre de la promoción, los resultados reflejan la extraordinaria respuesta de los usuarios. En 55 días de actividad, la campaña acumula 3,632,051 participaciones y ha entregado 17,693 premios instantáneos en paquetes de 100 y 500 puntos PRIS, beneficiando a miles de salvadoreños en todo el país.
Durante esta jornada también se realiza la entrega simbólica de los premios a los ganadores del tercer sorteo:
- Cristóbal Quintanilla
- Manuel Guevara
Asimismo, hoy se sortean dos nuevos viajes dobles todo incluido al Gran Decameron Cartagena, acercando cada vez más a nuevos usuarios a la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable.
Estos resultados son una muestra de la confianza que los salvadoreños han depositado en Puma PRIS, una aplicación que va mucho más allá de un programa tradicional de acumulación de puntos.
Mientras otras propuestas del mercado se limitan a recompensar consumos, Puma PRIS integra en una sola plataforma beneficios que permiten a los usuarios ahorrar dinero, ahorrar tiempo y realizar pagos de forma rápida, segura y confiable directamente desde su teléfono móvil.
Los usuarios de Puma PRIS disfrutan permanentemente de beneficios como:
- Ahorro de $0.04 por galón en gasolina regular con Cleantec.
- Ahorro de $0.06 por galón en gasolina Cleantec Pro.
- Acumulación de puntos por compras en tiendas Super7.
- Descuentos especiales con bancos aliados durante todo el año.
- Promociones exclusivas para socios PRIS.
- Pagos digitales rápidos y seguros sin necesidad de efectivo o tarjetas físicas.
A este ecosistema de beneficios se siguen sumando importantes aliados financieros, reafirmando la confianza del sector en el programa y permitiendo que los usuarios obtengan cada vez más valor por cada compra realizada.
Uno de los principales atributos de la promoción “Si la usas, viajas” es que participar es sencillo. Los usuarios ingresan automáticamente al utilizar la aplicación Puma PRIS y continúan acumulando oportunidades con cada uso. Además, por cada $10 en consumo reciben oportunidades adicionales y, al pagar directamente desde la aplicación, duplican sus posibilidades de ganar.
De igual forma, las oportunidades acumuladas permanecen activas durante toda la vigencia de la promoción. Esto significa que quienes aún no han resultado ganadores continúan participando en los sorteos restantes, incrementando sus probabilidades de ser seleccionados.
Con seis viajeros ya confirmados y miles de premios instantáneos entregados, Puma Energy agradece la confianza de los salvadoreños e invita a quienes aún no han descargado Puma PRIS a hacerlo antes del cierre de la promoción.
La gran final se realizará el próximo 16 de junio en la estación Puma Madreselva, donde se conocerán los últimos ganadores de esta exitosa campaña.
Porque con Puma PRIS cada visita genera beneficios, cada pago suma oportunidades y cada día representa una nueva forma de ahorrar.