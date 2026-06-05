Nacionales
Video capta momento en que conductor huye tras arrollar a motociclista en Chalchuapa
Un accidente de tránsito registrado en el distrito de Chalchuapa, Santa Ana Oeste, quedó captado en video, según reportes compartidos sobre el hecho.
Las imágenes muestran el momento del percance y la posterior huida del conductor de un pick-up involucrado en el incidente.
De acuerdo con los reportes, una pareja que se desplazaba en motocicleta resultó con lesiones leves luego de caer sobre el pavimento tras el impacto.
Además, testigos señalaron que los ocupantes del pick-up se negaron a llegar a un acuerdo con los afectados y posteriormente abandonaron el lugar.
Nacionales
FOTOS | Labores para retirar rastra mantienen bloqueada la carretera antigua a Nejapa
Las autoridades continúan con las labores para retirar una rastra que cayó al río Tomayate durante la madrugada de este viernes en Apopa. El incidente también ocasionó daños en una tubería principal de agua potable y provocó el cierre del paso vehicular sobre la carretera antigua a Nejapa.
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que sus equipos técnicos realizarán trabajos de reparación en la tubería afectada, ubicada a un costado del puente de la calle antigua a Nejapa. Mientras se desarrollan las obras y se completa la remoción del vehículo pesado, el servicio de agua potable podría presentar deficiencias en varias comunidades del municipio.
Entre los sectores que podrían verse afectados se encuentran las colonias Madre Tierra 1 y 2, Valle del Sol, Ciudad Obrera, Jardines del Norte 1 y 2, La Ermita, Chintuc 1 y 2, Jardines de Madre Tierra, El Tikal Norte y Sur, así como otras comunidades aledañas de Apopa.
ANDA indicó que ha desplegado rutas de abastecimiento mediante camiones cisterna para atender a los habitantes de las zonas afectadas mientras se restablece el servicio.
#CRONIO #ACTUALIZACIÓN Continúan los trabajos para retirar la rastra que cayó al río Tomayate en Apopa. El accidente dañó una tubería principal de agua potable, por lo que varias comunidades podrían experimentar deficiencias en el servicio mientras ANDA realiza las reparaciones.… pic.twitter.com/Ruk4LcmrUQ
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 5, 2026
Nacionales
Conductor de la Ruta 101 se salva tras aparatoso accidente en Antiguo Cuscatlán
El conductor de un autobús de la Ruta 101 resultó con lesiones leves tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este viernes en el distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este.
El percance ocurrió sobre la carretera Panamericana, a la altura del ingreso al Plan de La Laguna, en el sentido que conduce hacia La Ceiba de Guadalupe.
De acuerdo con los reportes, el motorista del autobús no sufrió lesiones de gravedad a pesar de lo aparatoso del siniestro.
Accidente de tránsito sobre la carretera Panamericana, Antiguo Cuscatlán, a la altura del ingreso al Plan de La Laguna, en sentido hacia La Ceiba de Guadalupe. Un autobús de la R-101 impactó contra un negocio. Solo se reporta el conductor con lesiones leves. pic.twitter.com/q1iB18PGXS
— Noticiero Hechos 📱💬 (@NoticieroHechos) June 5, 2026
Judicial
20 años de prisión para dos asaltantes en La Libertad
El Juzgado de Paz de La Libertad condenó a 20 años de prisión a Juan Diego Girón Ayala y Juan Diego Villalta Abarca por el delito de robo agravado cometido en perjuicio de una víctima en el municipio de La Libertad Costa.
De acuerdo con el informe fiscal, los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2026 en la colonia Los Ángeles del Puerto de La Libertad. Según las investigaciones, los condenados se desplazaban en una motocicleta sin placas cuando interceptaron a la víctima y, bajo amenazas con un arma blanca, le sustrajeron una billetera, un teléfono celular y 100 dólares en efectivo, para posteriormente darse a la fuga.
Tras la denuncia presentada por la víctima, ambos fueron capturados por la Policía dentro del período de flagrancia. Durante el procedimiento, las autoridades les decomisaron un teléfono celular, una navaja de empuñadura y dinero en efectivo.
La Fiscalía General de la República señaló que continuará trabajando para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la integridad de las personas y contribuir a la erradicación de hechos delictivos en el país.