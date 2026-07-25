Internacionales -deportes
Vozinha, figura del Mundial 2026 con Cabo Verde, será nuevo arquero de Colo Colo
El guardameta caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, se incorporará a Colo Colo de Chile luego de convertirse en una de las revelaciones del Mundial 2026 tras la histórica participación de la selección de Cabo Verde.
El presidente del conjunto chileno, Aníbal Mosa, confirmó este viernes la llegada del arquero al vigente líder de la liga chilena.
«Vozinha va a ser jugador de Colo Colo. En los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor, como corresponde, y después será presentado aquí en el Estadio Monumental», afirmó Mosa ante periodistas en la previa de un partido de la liga local.
Vozinha nació en Mindelo, en la isla de São Vicente, el 3 de junio de 1986. Su trayectoria estuvo marcada por dificultades, ya que consiguió firmar su primer contrato profesional hasta los 26 años.
El portero tuvo una destacada actuación en el Mundial 2026, donde realizó siete atajadas que permitieron a Cabo Verde empatar 0-0 ante España, selección que posteriormente se consagró campeona del mundo, en el debut del Grupo H.
Posteriormente, Cabo Verde sumó un empate 2-2 frente a Uruguay y otro 0-0 contra Arabia Saudita, resultados que le permitieron avanzar en la competición. En los dieciseisavos de final, el equipo africano enfrentó a la Argentina de Lionel Messi, ante la que quedó eliminado tras perder 3-2 en tiempo extra.
Tras la eliminación, Vozinha destacó el crecimiento futbolístico de su país al referirse a Cabo Verde como un «muy pequeño país, de un país pobre, sin muchas condiciones, pero también de un pueblo resiliente».
El camino del arquero hacia el fútbol profesional estuvo marcado por distintos trabajos antes de consolidarse en el deporte. El guardameta, de 40 años, llegó a trabajar como recolector de basura antes de iniciar su carrera profesional en 2007 en Cabo Verde.
Originario de un país con poco más de medio millón de habitantes, Vozinha militó la pasada temporada en el GD Chaves de la segunda división de Portugal. Además, pasó por Angola antes de llegar a Europa, donde defendió los colores del Zimbru de Moldavia, Gil Vicente de Portugal, AEL Limassol de Chipre y AS Trenčín de Eslovaquia.
Ahora se sumará a Colo Colo, líder del fútbol chileno y único club de ese país que ha conquistado una Copa Libertadores.
«Deportivamente está muy apto, está en condición, así que por eso lo traemos», agregó el presidente del club chileno.
Vozinha es considerado un ídolo en Cabo Verde. Luego de la participación mundialista, miles de aficionados recibieron con honores a la selección nacional, con cánticos dirigidos especialmente al guardameta y a Sidny Lopes Cabral.
Su popularidad también aumentó fuera de las canchas, ya que durante el torneo su cuenta de Instagram pasó de aproximadamente 50,000 seguidores a superar los 29 millones, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026.
Internacionales -deportes
Lionel Messi ausente por tercer año del Partido de las Estrellas
El astro argentino Lionel Messi no participará en el Partido de las Estrellas de la Major League Soccer (MLS) por tercer año consecutivo, informó este sábado la liga norteamericana de fútbol.
Messi, de 39 años y seleccionado por votación de los aficionados, se encuentra descansando y no tiene una fecha determinada para regresar a la actividad, tras su participación en el Mundial 2026, donde el pasado domingo perdió la final con la selección de Argentina ante España.
«Major League Soccer y la Asociación de Jugadores de la MLS acordaron que, tras la salida de un jugador de la Copa del Mundo, los clubes mantuvieran conversaciones individuales con cada jugador para determinar el descanso y el calendario adecuados para volver a los entrenamientos y competiciones», señaló la liga en un comunicado.
El comunicado añade que «en consonancia con ese acuerdo, Rodrigo De Paul y Lionel Messi quedarán exentos de participar en el MLS All-Star 2026».
De esta manera, Messi no recibirá ninguna sanción por su ausencia, a diferencia de lo ocurrido en 2025, cuando fue suspendido por un partido tras no asistir al Partido de las Estrellas sin presentar una justificación.
La MLS también confirmó la participación de Tim Ream, capitán de Estados Unidos durante el Mundial 2026, así como del brasileño Evander y del surcoreano Son Heung-min, quienes estarán presentes en el encuentro de exhibición que enfrentará a un equipo de figuras de la MLS contra un combinado de la liga mexicana.
La trigésima edición del Partido de las Estrellas de la MLS se disputará este miércoles en el Bank of America Stadium, en Charlotte, Carolina del Norte.
Internacionales -deportes
Lionel Messi regresa a Argentina tras la final del Mundial para descansar junto a su familia en Rosario
El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, llegó este martes a Argentina para descansar junto a su familia en Rosario, su ciudad natal, luego de la derrota frente a España en la final de la Copa del Mundo, confirmaron fuentes del gobierno de la provincia de Santa Fe a la AFP.
El astro argentino arribó al aeropuerto de Rosario en un vuelo privado alrededor de las 06:30 horas (09:30 GMT), acompañado por su esposa, Antonella, y sus tres hijos, informó una fuente del gobierno provincial que solicitó el anonimato.
El medio deportivo ESPN difundió un video en el que se observa a Messi a bordo de una camioneta gris ingresando al barrio privado de la ciudad de Funes, donde posee una vivienda y suele alojarse durante sus visitas a Rosario.
Mientras tanto, parte del plantel argentino regresó la noche del lunes a Buenos Aires junto al entrenador Lionel Scaloni y el cuerpo técnico, donde fueron recibidos por miles de aficionados entre vítores, cantos, lágrimas y banderas albicelestes. El resto de los jugadores viajó directamente a otras ciudades para reincorporarse a sus respectivos clubes.
Messi dejó la corona mundial que Argentina había conquistado en Catar 2022 al concluir el torneo, luego de una actuación que, para muchos, fue la mejor exhibición individual en la historia de la Copa del Mundo.
A sus 39 años, el delantero registró ocho goles y cuatro asistencias durante el campeonato, además de liderar a un equipo que logró superar cuatro eliminatorias antes de alcanzar la final.
Apodados como «Los inmortales», los argentinos vieron finalizar su recorrido al caer 1-0 frente a España, resultado tras el cual Messi terminó entre lágrimas por la frustración de quedarse con el subcampeonato.
La llegada del capitán argentino al país coincide con los problemas de salud que enfrenta su padre, Jorge Messi, quien además es su representante y principal apoyo. Tras los rumores sobre su estado de salud, la familia informó en junio, poco después del inicio del Mundial, que se encontraba bajo seguimiento médico, sin ofrecer más detalles.
Internacionales -deportes
Emiliano «Dibu» Martínez abre la puerta a una retirada de la selección argentina
El guardameta argentino Emiliano «Dibu» Martínez dejó abierta este martes la posibilidad de retirarse de la selección de Argentina, luego de la derrota ante España en la final del Mundial, al publicar un mensaje en su cuenta de Instagram en el que se cuestiona si es momento de «dar un paso al costado».
«Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más», escribió el arquero del Aston Villa en su cuenta personal de Instagram.
En la misma publicación, Martínez expresó el impacto que le dejó la derrota y aseguró que analizará su futuro con la Albiceleste.
«La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia delante y si es momento de dar un paso al costado», manifestó.
El guardameta, de 33 años y campeón del mundo con Argentina en 2022, concluyó su mensaje ofreciendo disculpas a la afición y a sus compañeros.
«Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros», escribió.
Durante la final, el marplatense fue la figura de la selección argentina al registrar once atajadas, aunque no pudo evitar el gol de Ferran Torres en la segunda mitad de la prórroga, tanto que definió el título a favor de España.
Martínez suma 67 partidos como internacional y ha sido uno de los principales protagonistas de la etapa más exitosa reciente de la selección argentina, con la que conquistó las Copas América de 2021 y 2024, además del Mundial de 2022.
En la final de ese campeonato, disputada en Lusail el 18 de diciembre de 2022, fue determinante al realizar una atajada en el tiempo añadido de la prórroga al francés Randal Kolo Muani y detener un penal a Kingsley Coman en la tanda que consagró a Argentina como campeona del mundo.