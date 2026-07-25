Vozinha, figura del Mundial 2026 con Cabo Verde, será nuevo arquero de Colo Colo

El guardameta caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, se incorporará a Colo Colo de Chile luego de convertirse en una de las revelaciones del Mundial 2026 tras la histórica participación de la selección de Cabo Verde.

El presidente del conjunto chileno, Aníbal Mosa, confirmó este viernes la llegada del arquero al vigente líder de la liga chilena.

«Vozinha va a ser jugador de Colo Colo. En los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor, como corresponde, y después será presentado aquí en el Estadio Monumental», afirmó Mosa ante periodistas en la previa de un partido de la liga local.

Vozinha nació en Mindelo, en la isla de São Vicente, el 3 de junio de 1986. Su trayectoria estuvo marcada por dificultades, ya que consiguió firmar su primer contrato profesional hasta los 26 años.

El portero tuvo una destacada actuación en el Mundial 2026, donde realizó siete atajadas que permitieron a Cabo Verde empatar 0-0 ante España, selección que posteriormente se consagró campeona del mundo, en el debut del Grupo H.

Posteriormente, Cabo Verde sumó un empate 2-2 frente a Uruguay y otro 0-0 contra Arabia Saudita, resultados que le permitieron avanzar en la competición. En los dieciseisavos de final, el equipo africano enfrentó a la Argentina de Lionel Messi, ante la que quedó eliminado tras perder 3-2 en tiempo extra.

Tras la eliminación, Vozinha destacó el crecimiento futbolístico de su país al referirse a Cabo Verde como un «muy pequeño país, de un país pobre, sin muchas condiciones, pero también de un pueblo resiliente».

El camino del arquero hacia el fútbol profesional estuvo marcado por distintos trabajos antes de consolidarse en el deporte. El guardameta, de 40 años, llegó a trabajar como recolector de basura antes de iniciar su carrera profesional en 2007 en Cabo Verde.

Originario de un país con poco más de medio millón de habitantes, Vozinha militó la pasada temporada en el GD Chaves de la segunda división de Portugal. Además, pasó por Angola antes de llegar a Europa, donde defendió los colores del Zimbru de Moldavia, Gil Vicente de Portugal, AEL Limassol de Chipre y AS Trenčín de Eslovaquia.

Ahora se sumará a Colo Colo, líder del fútbol chileno y único club de ese país que ha conquistado una Copa Libertadores.

«Deportivamente está muy apto, está en condición, así que por eso lo traemos», agregó el presidente del club chileno.

Vozinha es considerado un ídolo en Cabo Verde. Luego de la participación mundialista, miles de aficionados recibieron con honores a la selección nacional, con cánticos dirigidos especialmente al guardameta y a Sidny Lopes Cabral.

Su popularidad también aumentó fuera de las canchas, ya que durante el torneo su cuenta de Instagram pasó de aproximadamente 50,000 seguidores a superar los 29 millones, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026.

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