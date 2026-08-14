El prófugo de la justicia Paolo Lüers pide a la oposición comenzar a trabajar contra Bukele

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó hoy que para las elecciones generales de 2027 se habilitarán 92 centros de votación en el exterior, distribuidos en 29 países, para que los salvadoreños puedan ejercer el sufragio bajo la modalidad de voto electrónico presencial.

El organismo colegiado detalló que serán 11 centros de votación más que los 81 habilitados en 2024, lo que representa un incremento del 14 % y permitirá fortalecer la presencia electoral para los salvadoreños residentes en diferentes países.

«Esta decisión responde a un proceso de evaluación y mejora contínua. Hemos escuchado las opiniones, sugerencias y experiencias que nos han compartido nuestros compatriotas residentes en el extranjero. Para nosotros era importante conocer de primera mano cómo vivieron ese proceso, identificar qué podemos mejorar y convertir esos aprendizajes en acciones concretas para las Elecciones 2027», indicó la presidenta del TSE, Roxana Soriano.

Según el TSE, hasta el 14 de julio anterior, el registro electoral en el exterior contabilizaba 972,517 salvadoreños, quienes se suman a los 5.5 millones de ciudadanos registrados en territorio nacional, para un total de 6.5 millones.

La distribución de los centros de votación en el exterior responde a las características y necesidades identificadas en cada territorio. Estados Unidos contará con 53 de los 92 centros, equivalentes al 58.5 % del total, debido a la importancia de fortalecer la capacidad operativa en los países con mayor presencia y demanda de la población salvadoreña.

Canadá y México contarán con cuatro centros cada uno. En España e Italia habrá tres en cada país, mientras que Australia tendrá dos.

Asimismo, se habilitará un centro de votación en Alemania, Argentina, Belice, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Guatemala, Honduras, Japón, Nicaragua, Panamá, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Suecia, Suiza y Uruguay.

Además, en cumplimiento de los plazos establecidos en el calendario electoral, el TSE informó que ya remitió a los partidos políticos el recordatorio de la fecha establecida para la presentación de propuestas de ciudadanos que integrarán la Junta Electoral de Voto en el Extranjero (JELVEX) y las Juntas Receptoras de Votos en el Extranjero (JRVEX).

Me gusta esto: Me gusta Cargando...