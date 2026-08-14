MARN incorpora inteligencia artificial a su gestión ambiental

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) modernizó sus procesos mediante un ecosistema digital que integra información ambiental, territorial y climática, además de incorporar capacidades de inteligencia artificial a herramientas que ya utiliza para evaluar proyectos, gestionar información sobre aguas residuales y planificar el territorio.

La presentación se realizó durante el evento Nuevas Tecnologías para la Planificación del Paisaje, donde fue lanzado oficialmente el Sistema de Información Ambiental, Monitoreo y Cambio Climático (Simacc), una plataforma que conecta diferentes fuentes de información y herramientas institucionales para facilitar su consulta, análisis y uso en la toma de decisiones.

El sistema reúne en un mismo entorno bases de datos, mapas, indicadores y otros recursos relacionados con las temáticas ambiental, territorial y climática.

De acuerdo con el MARN, uno de los principales aportes del Simacc es integrar información que anteriormente era consultada desde diferentes herramientas, permitiendo relacionarla para conocer mejor las condiciones de un sitio y apoyar la planificación, el monitoreo y la evaluación de proyectos.

El Simacc también incorpora capacidades de análisis automatizado e inteligencia artificial para procesar información con mayor rapidez y apoyar el trabajo de los equipos técnicos. El objetivo es contar con información más ordenada y accesible que permita a las instituciones analizar el territorio con mayor precisión y tomar decisiones con mejores insumos.

Una de las principales novedades es SEA+IA, que incorpora inteligencia artificial al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), herramienta que el ministerio ya utilizaba.

Según detalló la institución, en su primera fase, SEA+IA ayuda a completar el formulario de ingreso y apoya la categorización de los proyectos, facilitando la identificación inicial del tipo de evaluación y de los requerimientos que deben atenderse.

El MARN añadió que esta tecnología funciona como una herramienta de apoyo y no sustituye el análisis de los especialistas, las obligaciones de quienes presentan los proyectos ni las decisiones de las autoridades competentes.

El desarrollo de SEA+IA contó con el apoyo de Google, como parte de la agenda de innovación y modernización de la gestión pública.

A este ecosistema también se integran herramientas que ya forman parte del trabajo del ministerio, como el Visualizador de Aguas Residuales de El Salvador (VARES), que permite consultar y organizar información sobre aguas residuales y resultados de análisis de calidad del agua, facilitando el seguimiento y control del saneamiento hídrico.

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