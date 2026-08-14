Nacionales
MARN incorpora inteligencia artificial a su gestión ambiental
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) modernizó sus procesos mediante un ecosistema digital que integra información ambiental, territorial y climática, además de incorporar capacidades de inteligencia artificial a herramientas que ya utiliza para evaluar proyectos, gestionar información sobre aguas residuales y planificar el territorio.
La presentación se realizó durante el evento Nuevas Tecnologías para la Planificación del Paisaje, donde fue lanzado oficialmente el Sistema de Información Ambiental, Monitoreo y Cambio Climático (Simacc), una plataforma que conecta diferentes fuentes de información y herramientas institucionales para facilitar su consulta, análisis y uso en la toma de decisiones.
El sistema reúne en un mismo entorno bases de datos, mapas, indicadores y otros recursos relacionados con las temáticas ambiental, territorial y climática.
De acuerdo con el MARN, uno de los principales aportes del Simacc es integrar información que anteriormente era consultada desde diferentes herramientas, permitiendo relacionarla para conocer mejor las condiciones de un sitio y apoyar la planificación, el monitoreo y la evaluación de proyectos.
El Simacc también incorpora capacidades de análisis automatizado e inteligencia artificial para procesar información con mayor rapidez y apoyar el trabajo de los equipos técnicos. El objetivo es contar con información más ordenada y accesible que permita a las instituciones analizar el territorio con mayor precisión y tomar decisiones con mejores insumos.
Una de las principales novedades es SEA+IA, que incorpora inteligencia artificial al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), herramienta que el ministerio ya utilizaba.
Según detalló la institución, en su primera fase, SEA+IA ayuda a completar el formulario de ingreso y apoya la categorización de los proyectos, facilitando la identificación inicial del tipo de evaluación y de los requerimientos que deben atenderse.
El MARN añadió que esta tecnología funciona como una herramienta de apoyo y no sustituye el análisis de los especialistas, las obligaciones de quienes presentan los proyectos ni las decisiones de las autoridades competentes.
El desarrollo de SEA+IA contó con el apoyo de Google, como parte de la agenda de innovación y modernización de la gestión pública.
A este ecosistema también se integran herramientas que ya forman parte del trabajo del ministerio, como el Visualizador de Aguas Residuales de El Salvador (VARES), que permite consultar y organizar información sobre aguas residuales y resultados de análisis de calidad del agua, facilitando el seguimiento y control del saneamiento hídrico.
Nacionales
Capturan a “el Lunático”, marero de Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Diego Armando Magaña Serrano, de 24 años, alias “el Lunático”, señalado de pertenecer a la MS13. La aprehensión se realizó ayer, viernes 14 de agosto, en la zona occidental de El Salvador.
De acuerdo con la institución policial, Magaña Serrano «intentaba reorganizar la pandilla y generar miedo entre los habitantes».
La PNC detalló, en una publicación realizada en la red social X, que el hombre fue capturado en la colonia Jardines de San José, en Cutumay Camones, Santa Ana Centro, donde presuntamente pintó grafitis alusivos a su grupo criminal.
Durante el procedimiento, a Magaña Serrano también se le encontró un cuaderno con amenazas. Al menos una de las expresiones de intimidación escritas fue compartida en imágenes por la Policía en la publicación.
Tras su arresto, la corporación policial indicó que el detenido «será remitido por pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla».
Nacionales
Motociclista muere tras impactar contra un autobús en Zacatecoluca
Un hombre falleció esta madrugada luego de impactar con su motocicleta contra un autobús del transporte colectivo sobre la calle antigua a Zacatecoluca, en el sector de las Vueltas de Uluapa, en Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Personal local de Cruz Verde Salvadoreña acudió al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia al motociclista. Sin embargo, la institución informó que el hombre ya no presentaba signos vitales.
En otro hecho, un motociclista resultó lesionado tras perder el control de la motocicleta y caer a un barranco en el kilómetro 27 ½ de la carretera Troncal del Norte, en Guazapa.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña atendieron al hombre, quien presentaba varias lesiones en diferentes partes del cuerpo. Los equipos de emergencia lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial.
Nacionales
El Salvador cerró el 14 de agosto de 2026 con cero homicidios, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el viernes 14 de agosto de 2026 cerró con cero homicidios en El Salvador.
A través de una publicación en la red social X, la institución policial informó: «No se registraron homicidios en el país».
De acuerdo con la PNC, de los 14 días transcurridos hasta ayer en agosto, 11 han cerrado sin muertes violentas.
Como antecedente, el 14 de agosto de 2018, previo al primer gobierno del presidente Nayib Bukele, las autoridades reportaron nueve muertes en una sola jornada.