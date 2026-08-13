Fallece a los 33 años el exboxeador puertorriqueño Prichard Colón

Jorge Messi falleció este sábado a las 2 de la madrugada en el Sanatorio Centro de Rosario, Argentina, a los 68 años, tras atravesar una larga enfermedad. El empresario y representante del capitán de la selección argentina dejó un vacío enorme no solo en su familia, sino en el fútbol mundial, donde su figura silenciosa fue clave durante más de dos décadas.

Casado con Celia Cuccittini y padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, Jorge se formó como técnico químico y llegó a ser gerente en la fábrica de Acindar. En su juventud fue mediocampista en las inferiores de Newell’s Old Boys, club del que siempre fue hincha, pero el servicio militar lo alejó del fútbol profesional. Desde muy temprano acompañó a su hijo Lionel en las canchas de Malvinas y en el club Grandoli, y fue el primero en apostar por su talento.

Cuando Lionel necesitó un costoso tratamiento hormonal por un déficit de crecimiento, Jorge buscó soluciones en Argentina sin éxito. Empujó entonces la opción europea: logró que el Barcelona fichara a un juvenil extranjero de 13 años, le financiara el tratamiento, le ofreciera techo, trabajo a la familia y derechos de imagen. Él mismo se quedó solo con su hijo en Barcelona cuando el resto de la familia regresó a Rosario, en uno de los momentos más duros y determinantes de la historia del jugador.

“Mi viejo estuvo siempre al lado mío. Vivimos muchas cosas feas… Él me preguntó qué querés hacer, ¿querés seguir o nos volvemos? Yo quise seguir y él se quedó conmigo”, recordó Lionel años después. Esa decisión de padre y consejero sentó las bases de una carrera que cambiaría el fútbol. Jorge se convirtió en su representante y gestor de negocios, negociando contratos, patrocinios y decisiones clave sin casi nunca aparecer en los medios.

Durante el Mundial 2026 su salud se volvió pública de manera dolorosa. Tras el hat-trick de Lionel ante Argelia, el capitán no pudo contener las lágrimas y explicó que atravesaba “días difíciles” por una cuestión familiar. La familia emitió un comunicado pidiendo responsabilidad y confirmando que Jorge se encontraba bajo seguimiento médico y evolucionaba favorablemente. Finalmente no resistió.

Newell’s Old Boys fue el primero en despedirlo con un sentido mensaje: “Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos”. La Liga Profesional de Fútbol y otras instituciones también expresaron su pesar. Su figura discreta, casi siempre al costado de la cancha o en las negociaciones, dejó una huella imborrable.

El Sanatorio Centro confirmó el deceso sin dar detalles médicos por respeto a la privacidad familiar. Lionel, que debía jugar esta noche con Inter Miami por la Leagues Cup, enfrenta ahora uno de los momentos más duros de su vida. El fútbol pierde al artífice silencioso que acompañó a su hijo desde las canchas de Rosario hasta la cima del mundo.

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