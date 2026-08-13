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Fallece a los 33 años el exboxeador puertorriqueño Prichard Colón
El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón falleció a los 33 años, según anunció su padre y exentrenador, Richard Colón, a través de redes sociales.
«Buenos días mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal, ahora está en mejor mundo», escribió Richard Colón en su cuenta de Facebook.
«Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba pero no se pudo. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan por favor manténganos en oraciones», agregó.
Colón cerró su carrera profesional con un balance de 16 victorias y una derrota, con 13 triunfos por nocaut. Esa única derrota marcó el final de su trayectoria en el boxeo y cambió su vida para siempre.
El 17 de octubre de 2015, Colón enfrentó al estadounidense Terrel Williams en el EagleBank Arena de Fairfax, Virginia. Durante el combate, Williams conectó reiteradamente golpes en la nuca de Colón, conocidos como «golpes de conejo».
Tras la pelea, que Colón perdió por descalificación, fue trasladado a un hospital, donde le diagnosticaron lesiones cerebrales que posteriormente lo dejaron en estado vegetativo.
Murió Prichard Colón. En 2015 era uno de los boxeadores puertorriqueños más prometedores. Pero durante una pelea ese año, sufrió múltiples golpes que le provocaron un derrame cerebral que lo mantuvo en coma por siete largos meses. Al despertar su vida cambió por completo.…
— Rhevolver (@Rhevolver) August 13, 2026
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La Supercopa de España 2027 se disputará en Turquía
La Supercopa de España de 2027 se celebrará en el estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Turquía, anunció este jueves la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
La competición se disputará en formato de final a cuatro del 2 al 7 de febrero y contará con la participación del FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad, informó la RFEF en un comunicado.
Arabia Saudita ha albergado la competición desde 2020, pero fue descartada como sede para 2027 debido a que las fechas coinciden con la Copa Asiática. No obstante, la RFEF señaló que la Supercopa volverá a disputarse en Arabia Saudita en 2028.
El FC Barcelona es el vigente campeón de la Supercopa de España, después de vencer al Real Madrid en la final de 2026.
En el torneo participan los campeones de la Copa del Rey y LaLiga, además del finalista de Copa y el segundo clasificado del campeonato.
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Xavi Hernández fue confirmado como el nuevo entrenador de la selección de Países Bajos
Xavi Hernández firmó este miércoles su contrato como nuevo seleccionador de Países Bajos y comenzará su primera experiencia al frente de una selección nacional, tras su etapa como entrenador del Barcelona. El técnico catalán, de 46 años, sustituye a Ronald Koeman y alcanzó un acuerdo con la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) que lo vincula con el equipo hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030.
El periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano fue el primero en adelantar el acuerdo como cerrado. Según su reporte, las partes firmaron los documentos este mismo miércoles, luego de una negociación que se aceleró durante las últimas horas.
El nombramiento representa un hecho histórico para el fútbol neerlandés, ya que Xavi será el primer seleccionador extranjero de la selección naranja desde Ernst Happel en 1974, el técnico austriaco que condujo a Países Bajos hasta la final del Mundial de 1978, hace 53 años. Desde entonces, el cargo había estado en manos de entrenadores locales.
La llegada del español a la selección neerlandesa también presenta una coincidencia con su trayectoria. Durante la temporada 2021/22, Xavi asumió el mando del Barcelona precisamente para sustituir a Ronald Koeman en el banquillo azulgrana. Ahora, la situación se repite en otro contexto.
Xavi no dirigía a ningún equipo desde su salida del Barcelona en 2024. En los últimos meses, el técnico había manifestado su disposición a asumir un proyecto al frente de una selección, y la propuesta de Países Bajos terminó por convencerlo.
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Murió Jorge Messi a los 68 años: el padre y representante de Lionel que forjó su carrera desde Rosario hasta la cima del fútbol mundial
Jorge Messi falleció este sábado a las 2 de la madrugada en el Sanatorio Centro de Rosario, Argentina, a los 68 años, tras atravesar una larga enfermedad. El empresario y representante del capitán de la selección argentina dejó un vacío enorme no solo en su familia, sino en el fútbol mundial, donde su figura silenciosa fue clave durante más de dos décadas.
Casado con Celia Cuccittini y padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, Jorge se formó como técnico químico y llegó a ser gerente en la fábrica de Acindar. En su juventud fue mediocampista en las inferiores de Newell’s Old Boys, club del que siempre fue hincha, pero el servicio militar lo alejó del fútbol profesional. Desde muy temprano acompañó a su hijo Lionel en las canchas de Malvinas y en el club Grandoli, y fue el primero en apostar por su talento.
Cuando Lionel necesitó un costoso tratamiento hormonal por un déficit de crecimiento, Jorge buscó soluciones en Argentina sin éxito. Empujó entonces la opción europea: logró que el Barcelona fichara a un juvenil extranjero de 13 años, le financiara el tratamiento, le ofreciera techo, trabajo a la familia y derechos de imagen. Él mismo se quedó solo con su hijo en Barcelona cuando el resto de la familia regresó a Rosario, en uno de los momentos más duros y determinantes de la historia del jugador.
“Mi viejo estuvo siempre al lado mío. Vivimos muchas cosas feas… Él me preguntó qué querés hacer, ¿querés seguir o nos volvemos? Yo quise seguir y él se quedó conmigo”, recordó Lionel años después. Esa decisión de padre y consejero sentó las bases de una carrera que cambiaría el fútbol. Jorge se convirtió en su representante y gestor de negocios, negociando contratos, patrocinios y decisiones clave sin casi nunca aparecer en los medios.
Durante el Mundial 2026 su salud se volvió pública de manera dolorosa. Tras el hat-trick de Lionel ante Argelia, el capitán no pudo contener las lágrimas y explicó que atravesaba “días difíciles” por una cuestión familiar. La familia emitió un comunicado pidiendo responsabilidad y confirmando que Jorge se encontraba bajo seguimiento médico y evolucionaba favorablemente. Finalmente no resistió.
Newell’s Old Boys fue el primero en despedirlo con un sentido mensaje: “Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos”. La Liga Profesional de Fútbol y otras instituciones también expresaron su pesar. Su figura discreta, casi siempre al costado de la cancha o en las negociaciones, dejó una huella imborrable.
El Sanatorio Centro confirmó el deceso sin dar detalles médicos por respeto a la privacidad familiar. Lionel, que debía jugar esta noche con Inter Miami por la Leagues Cup, enfrenta ahora uno de los momentos más duros de su vida. El fútbol pierde al artífice silencioso que acompañó a su hijo desde las canchas de Rosario hasta la cima del mundo.