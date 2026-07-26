VIDEO | Así reacciona Haaland a sus mejores memes

El futbolista Marc Cucurella se volvió viral en redes sociales tras ser captado llevando en una bolsa transparente un trofeo al término de la ceremonia de premiación de la Copa Mundial de 2026.

La curiosa imagen fue registrada cuando el lateral de la selección española abandonaba los festejos con el reconocimiento en la mano, guardado en una sencilla bolsa plástica, un detalle que llamó la atención de miles de aficionados.

Las fotografías y videos del momento se difundieron rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde los usuarios reaccionaron con humor y compartieron memes sobre la peculiar forma en la que el jugador transportaba uno de los trofeos más importantes del fútbol mundial.

Posteriormente, se conoció que no se trataba de la Copa del Mundo, sino de una Copa del Mundo de LEGO que fue obsequiada a cada uno de los jugadores de la selección de España.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...