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VIDEO | Así reacciona Haaland a sus mejores memes
El delantero Erling Haaland decidió tomarse con humor la avalancha de memes sobre su imagen y sus imitadores. En un video de su canal de Youtube, el noruego aseguró que muchos son «demasiado buenos» y que hay que saber reírse de ellos.
Haaland también recordó el famoso mensaje del actor Tom Holland, quien le escribió para invitarlo a salir y unirse al Tottenham.
El atacante confesó que no sabía quién era porque no veía películas de ‘Spiderman’, aunque luego aclaró que no quiso sonar grosero.
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VIDEO: Balean a un hombre en su auto a plena luz del día
En el norte de Filadelfia (EE.UU.), un hombre resultó gravemente herido tras ser baleado dentro de su Dodge Challenger. La víctima fue hospitalizada en estado crítico y la Policía no reporta arrestos.
En el video de seguridad se observa a una camioneta acercándose al auto estacionado. De ella descienden varios sujetos armados que disparan múltiples veces por la ventanilla del pasajero. La grabación muestra al conductor agachándose durante el ataque para luego quedar tendido sobre la acera.
A man was critically wounded after a gunman opened fire on his Dodge Challenger in broad daylight in North Philadelphia.
The car was riddled with bullets through the passenger-side window. pic.twitter.com/upJyZXvTsz
— AugustinBrian🇺🇸 (@AugustinBrian3) July 24, 2026
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Vehículo Qute se vuelve viral por transportar un enorme tanque de agua
Un automóvil compacto Qute se volvió viral en redes sociales luego de que usuarios difundieran un video en el que se observa al vehículo transportando un enorme tanque para almacenar agua en la parte superior.
La grabación generó diversas reacciones entre los internautas, quienes dividieron sus opiniones sobre este tipo de acciones.
Algunos usuarios señalaron que representa un riesgo, debido a que estos vehículos no están diseñados para transportar cargas de ese tipo, lo que podría generar inestabilidad y ocasionar un accidente en carretera.
Por otro lado, hubo quienes tomaron la situación con humor y realizaron comentarios graciosos, además de compartir mensajes divertidos sobre la escena.
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Cucurella se vuelve viral al llevar en una bolsa transparente un trofeo de LEGO del Mundial 2026
El futbolista Marc Cucurella se volvió viral en redes sociales tras ser captado llevando en una bolsa transparente un trofeo al término de la ceremonia de premiación de la Copa Mundial de 2026.
La curiosa imagen fue registrada cuando el lateral de la selección española abandonaba los festejos con el reconocimiento en la mano, guardado en una sencilla bolsa plástica, un detalle que llamó la atención de miles de aficionados.
Las fotografías y videos del momento se difundieron rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde los usuarios reaccionaron con humor y compartieron memes sobre la peculiar forma en la que el jugador transportaba uno de los trofeos más importantes del fútbol mundial.
Posteriormente, se conoció que no se trataba de la Copa del Mundo, sino de una Copa del Mundo de LEGO que fue obsequiada a cada uno de los jugadores de la selección de España.