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INTIKILLA: una canción para mantener viva la memoria de los pueblos originarios de América Latina
¿Puede una canción ayudar a mantener viva la memoria de quienes fueron silenciados por la historia?
Desde esa pregunta nace “IntiKilla”, una obra musical de Angel Pastrana, cuyo título significa Sol y Luna en lengua quechua. La canción propone un encuentro entre la música contemporánea y la memoria ancestral de los pueblos originarios de América Latina.
“IntiKilla” nace como una reivindicación y un homenaje a las culturas que, durante los procesos de conquista y colonización, sufrieron violencia, despojo, persecución y la pérdida de innumerables vidas y expresiones culturales. Pero la obra no pretende quedarse únicamente en el dolor del pasado: busca recuperar la memoria, reivindicar las raíces y recordar que esas culturas continúan vivas.
Angel Pastrana es productor musical argenyino, compositor y Especialista en Mezcla y Mastering, miembro de la Academia Latina de la Grabación (Latin Recording Academy) y miembro de la Audio Engineering Society (AES).
En “IntiKilla”, Pastrana asumió integralmente el proceso de creación y producción de la obra: compuso la canción, ejecutó toda la instrumentación, interpretó la voz principal y fue responsable de la producción musical, la mezcla y el mastering.
La canción cuenta además con la participación vocal de Sol Leoni, cantante de la provincia de Córdoba, cuya interpretación se incorpora a la obra aportando una segunda voz y una dimensión expresiva al mensaje de la canción.
A lo largo de su trayectoria, Angel Pastrana se ha caracterizado por desarrollar producciones en las que la música funciona como una herramienta para transmitir ideas, generar reflexión y dejar un mensaje. Muchas de sus obras de autoría propia nacen precisamente de esa necesidad: utilizar la música para hablar de aquello que merece ser recordado, cuestionado o transformado.
“IntiKilla” continúa ese camino y busca tender un puente entre las raíces ancestrales de América Latina y el presente, invitando al oyente a detenerse, escuchar y preguntarse cuánto de aquella memoria todavía permanece entre nosotros.
La obra fue además presentada a consideración para los Latin Grammy 2026, formando parte del recorrido internacional de la producción.
Más que una canción, “IntiKilla” busca ser una memoria hecha música.
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Ninel Conde estrena reality para revelar «su verdad» sobre las cirugías plásticas
La actriz y cantante mexicana Ninel Conde, conocida como «el bombón asesino» y por sus polémicas, estrena este viernes su reality ‘Sin filtro’, en el que promete mostrarse más vulnerable que nunca y abordar el estigma relacionado con las cirugías.
El reality fue lanzado en la plataforma VIX.
La Bombón Asesino lamenta que todavía existan estándares más altos para las mujeres que para los hombres en la industria del espectáculo.
Tras ganar el concurso de belleza Señorita Estado de México en 1995, Conde inició una carrera en la música, el cine y la televisión, trayectoria que la consolidó como una de las celebridades en México.
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“Los Supersónicos” llegarán a la pantalla grande con Jim Carrey al frente del elenco
La nostalgia y el humor de «Los Supersónicos», una de las producciones animadas creadas por William Hanna y Joseph Barbera, llegarían a las salas de cine con Jim Carrey como protagonista, según información difundida por medios internacionales.
Warner Bros. habría dado luz verde a un proyecto cinematográfico en el que Carrey interpretaría a Súper Sónico, el padre de una familia que vive sus aventuras cotidianas en un entorno futurista, acompañado por su esposa Ultra, sus hijos Lucero y Cometín, su perro Astro y la trabajadora doméstica Robotina.
El proyecto se encuentra en etapa de conformación. Se espera que el rodaje y la producción comiencen en 2027 y que la película llegue a los cines en 2028, aunque todavía no existe un calendario oficial. El resto del elenco que acompañaría a Carrey tampoco ha sido definido por la productora.
La iniciativa busca llevar nuevamente a la pantalla grande este clásico de la animación, que alcanzó gran popularidad junto con otras producciones como «Los Picapiedra».
«Los Supersónicos» fueron creados en 1962 por la productora Hanna-Barbera y representaron una propuesta innovadora al abordar la vida en el futuro desde la perspectiva de una familia promedio. La serie mostraba situaciones relacionadas con el trabajo, la familia y la escuela dentro de un entorno futurista.
Durante la década de 1990, después de que «Los Picapiedra» llegaran al cine, Warner Bros. planteó la posibilidad de llevar también a «Los Supersónicos» a la pantalla grande. Sin embargo, el proyecto no logró consolidarse y permaneció archivado durante varias décadas, hasta que en 2026 se dio vía libre a su realización, con Jim Carrey como una de las principales figuras vinculadas a la producción.
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Lionel Messi dona 80.000 euros para la reconstrucción tras los incendios en Madrid
El astro argentino Lionel Messi donó 80.000 euros (poco más de 92.100 dólares) para apoyar las labores de reconstrucción tras el incendio forestal que afectó el norte de la región de Madrid la semana pasada.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, agradeció públicamente el aporte del futbolista mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.
«Leo Messi ha donado 80.000€ para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid», escribió Ayuso.
«Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece», añadió la presidenta de la región madrileña.
El incendio forestal que afectó el noroeste de la región de Madrid arrasó 27.000 hectáreas y dejó a más de 50.000 personas afectadas entre evacuados y confinados.