Nacionales
Última Hora | Volqueta sin frenos provoca múltiple accidente en el bulevar Constitución
Un camión de carga tipo volqueta provocó un múltiple accidente de tránsito este miércoles en un tramo del bulevar Constitución, en ruta hacia el redondel El Ángel, sobre la carretera a Apopa.
El Viceministerio de Transporte (VMT) confirmó que el siniestro vial múltiple ocurrió entre el paso multinivel Integración y el redondel El Ángel.
🔴 #ADVERTENCIA VOLQUETA PIERDE LOS FRENOS Y PROVOCA ACCIDENTE MÚLTIPLE
Una volqueta perdió los frenos mientras descendía por el bulevar Constitución, en dirección hacia la Integración, provocando una colisión en la que estarían involucrados entre 12 y 14 vehículos, de manera… pic.twitter.com/ubssJFxDbE
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 30, 2026
De acuerdo con testigos, el camión de carga habría perdido los frenos e impactó contra varios vehículos. Algunos de los automotores involucrados quedaron completamente inservibles.
Equipos de cuerpos de socorro llegaron al lugar para atender a las víctimas que quedaron atrapadas en sus vehículos. Hasta el momento, no se reportan víctimas.
Protección Civil informó que, debido al accidente, el paso por el bulevar Constitución en sentido hacia Apopa permanece cerrado.
🔴 #ÚltimaHora #ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD | Las autoridades mantienen restringido el paso vehicular entre el paso multinivel Integración y el redondel El Ángel, en sentido hacia Apopa, debido a un siniestro vial múltiple.#CronioSV… pic.twitter.com/vknzBK7hPd
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Nacionales
Se prevén lluvias y tormentas en diferentes zonas de El Salvador durante este día
El cielo estará parcialmente nublado durante las primeras horas de la madrugada, con lluvias breves en la zona costera de oriente, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.
Hacia finales de la mañana, se prevén lluvias en los alrededores de las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo. Algunas de estas precipitaciones podrían alcanzar el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). También se esperan lluvias en sectores al norte de Chalatenango y Morazán.
Durante la tarde, el cielo estará mayormente nublado y se prevén lluvias y tormentas que iniciarán en el noreste, sobre la zona norte y nororiente del país. Estas se desplazarán hacia el suroeste y alcanzarán las zonas oriental, central y occidental a medida que avance la tarde, incluyendo el AMSS.
Para las primeras horas de la noche, el cielo continuará nublado en la mayor parte del territorio. Se esperan lluvias breves en sectores de San Salvador y Cuscatlán, así como en la zona norte y oriente, con énfasis en la zona costera.
Posteriormente, se prevé un nuevo período de lluvias que iniciará en el sector oriental y recorrerá el territorio sobre la zona costera y la cadena volcánica, avanzando hacia la zona paracentral, central, incluyendo el AMSS, y la zona costera occidental.
El ambiente será cálido durante la tarde y fresco durante la noche y la madrugada. El viento estará del oeste y suroeste, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora.
Las condiciones estarán influenciadas por la continuidad de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), mientras comienza a formarse un campo depresionario sobre Centroamérica, con el apoyo de una onda tropical y sistemas en capas altas.
Bajo este escenario, se prevé que las lluvias continúen en diferentes momentos a lo largo del día.
Nacionales
Camión se estrella contra muro de centro escolar en San Miguel
Un camión se estrelló contra el muro de un centro escolar ubicado a la orilla de la carretera Panamericana, en el departamento de San Miguel.
El siniestro vial ocurrió en el desvío al distrito de Quelepa, municipio de San Miguel Centro, donde un camión de aproximadamente tres toneladas impactó contra el muro frontal del Centro Escolar Cantón San José.
Pese a lo aparatoso del percance, las autoridades no reportaron estudiantes lesionados. El hecho únicamente dejó daños materiales.
Nacionales
VIDEOS | MARN prevé lluvias y tormentas durante la tarde de este martes
El meteorólogo Amides Figueroa, del Ministerio de Medio Ambiente, compartió el pronóstico del tiempo para las próximas horas y las condiciones previstas para este martes.
De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la tarde se esperan lluvias y tormentas, principalmente en la zona norte y las cordilleras de Apaneca-Ilamatepec, El Bálsamo y Tecapa-Berlín. Estas condiciones también podrían presentarse en algunos sectores del Área Metropolitana de San Salvador.
Durante la noche, las lluvias podrían continuar en la zona norte y en sectores del oriente del país. Mientras tanto, el ambiente se mantendrá cálido durante la tarde y fresco durante la noche y la madrugada.
PRONOSTICAN LLUVIAS Y TORMENTAS PARA ESTA TARDE EN VARIAS ZONAS DEL PAÍS
El meteorólogo Amides Figueroa, del Ministerio de Medio Ambiente, informó que durante la tarde de este martes se prevén lluvias y tormentas, principalmente en la zona norte y las cordilleras de… pic.twitter.com/JA4iVtbloi
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 29, 2026
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) señala que estas condiciones están relacionadas con la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y una vaguada en superficie, fenómenos que favorecen el ingreso de humedad y la formación de nubosidad.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse pendiente de las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.
🚨 #TomeNota REPORTAN FUERTE LLUVIA ELÉCTRICA Y GRANIZO EN LOS PRÓCERES
Reportan fuerte lluvia eléctrica, acompañada de rayos y granizo, sobre el bulevar de Los Próceres, a la altura de la UCA.#CronioSV #LosPróceres #Lluvia #Granizo #Clima pic.twitter.com/kGXvv9FNlb
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 29, 2026
FUERTE TORMENTA AFECTA SANTA TECLA Y OTROS PUNTOS DEL PAÍS
Una fuerte tormenta se registra en Santa Tecla, mientras lluvias y tormentas de moderada a fuerte intensidad afectan distintos sectores del Área Metropolitana de San Salvador.
¿Y en su zona cómo está el clima?… pic.twitter.com/n1VgXiyE0s
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 29, 2026