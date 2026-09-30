Última Hora | Volqueta sin frenos provoca múltiple accidente en el bulevar Constitución

El cielo estará parcialmente nublado durante las primeras horas de la madrugada, con lluvias breves en la zona costera de oriente, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Hacia finales de la mañana, se prevén lluvias en los alrededores de las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo. Algunas de estas precipitaciones podrían alcanzar el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). También se esperan lluvias en sectores al norte de Chalatenango y Morazán.

Durante la tarde, el cielo estará mayormente nublado y se prevén lluvias y tormentas que iniciarán en el noreste, sobre la zona norte y nororiente del país. Estas se desplazarán hacia el suroeste y alcanzarán las zonas oriental, central y occidental a medida que avance la tarde, incluyendo el AMSS.

Para las primeras horas de la noche, el cielo continuará nublado en la mayor parte del territorio. Se esperan lluvias breves en sectores de San Salvador y Cuscatlán, así como en la zona norte y oriente, con énfasis en la zona costera.

Posteriormente, se prevé un nuevo período de lluvias que iniciará en el sector oriental y recorrerá el territorio sobre la zona costera y la cadena volcánica, avanzando hacia la zona paracentral, central, incluyendo el AMSS, y la zona costera occidental.

El ambiente será cálido durante la tarde y fresco durante la noche y la madrugada. El viento estará del oeste y suroeste, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora.

Las condiciones estarán influenciadas por la continuidad de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), mientras comienza a formarse un campo depresionario sobre Centroamérica, con el apoyo de una onda tropical y sistemas en capas altas.

Bajo este escenario, se prevé que las lluvias continúen en diferentes momentos a lo largo del día.

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