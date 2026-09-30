Se prevén lluvias y tormentas en diferentes zonas de El Salvador durante este día

Más de 21 mil jóvenes salvadoreños que participaron en procesos formativos están recibiendo la certificación DI, con la que podrán continuar el proceso para estudiar una carrera de educación superior mediante las becas habilitadas por el Gobierno de El Salvador a través de la Dirección de Integración.

“La madrugada del 29 de septiembre será inolvidable para más de 21 mil jóvenes que han estado trabajando por conquistar sus sueños de ingresar a una institución de educación superior como becados DI”, informó la Dirección de Integración.

Para 2027, el Gobierno habilitó más de 46 mil cupos para más de 600 carreras en 46 universidades, escuelas técnicas y centros de formación profesional que han firmado convenios para incorporarse al programa de becas.

De acuerdo con las cifras de la Dirección de Integración, 21,122 jóvenes estudiantes de bachillerato asistieron a las actividades del proceso formativo y están habilitados para recibir su certificación DI. Antes del 6 de octubre deberán acudir a preinscribirse en los diferentes centros de estudio, cumplir con los requisitos de admisión y adaptarse a los cupos disponibles en las carreras seleccionadas.

“A partir de la 1:00 de la mañana, miles de hogares salvadoreños estarán iluminados por la alegría y la ilusión que sentirán las familias al ver que sus jóvenes han obtenido la certificación DI, con base en el esfuerzo, dedicación, compromiso y entrega de cada uno al participar en las diferentes actividades del Programa Proceso Formativo”, agregó Integración.

De los jóvenes que participaron en el proceso formativo, 14,627 asistieron a seis actividades formativas, mostraron buen desempeño y obtuvieron una certificación DI Plus, con la que pueden ingresar a cualquier carrera universitaria, técnica o técnica vocacional.

Asimismo, 3,876 jóvenes recibieron certificación DI Universitaria; 1,586 obtuvieron certificación DI Técnica para una carrera técnica de hasta tres años; y 1,033 recibieron la certificación DI para un curso técnico vocacional de hasta 12 meses.

De acuerdo con el cronograma de Integración, entre el 6 y el 13 de octubre, los centros de estudio deberán notificar los ingresos con base en los requisitos establecidos y los cupos disponibles.

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