Nacionales
Se prevén lluvias y tormentas en diferentes zonas de El Salvador durante este día
El cielo estará parcialmente nublado durante las primeras horas de la madrugada, con lluvias breves en la zona costera de oriente, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.
Hacia finales de la mañana, se prevén lluvias en los alrededores de las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo. Algunas de estas precipitaciones podrían alcanzar el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). También se esperan lluvias en sectores al norte de Chalatenango y Morazán.
Durante la tarde, el cielo estará mayormente nublado y se prevén lluvias y tormentas que iniciarán en el noreste, sobre la zona norte y nororiente del país. Estas se desplazarán hacia el suroeste y alcanzarán las zonas oriental, central y occidental a medida que avance la tarde, incluyendo el AMSS.
Para las primeras horas de la noche, el cielo continuará nublado en la mayor parte del territorio. Se esperan lluvias breves en sectores de San Salvador y Cuscatlán, así como en la zona norte y oriente, con énfasis en la zona costera.
Posteriormente, se prevé un nuevo período de lluvias que iniciará en el sector oriental y recorrerá el territorio sobre la zona costera y la cadena volcánica, avanzando hacia la zona paracentral, central, incluyendo el AMSS, y la zona costera occidental.
El ambiente será cálido durante la tarde y fresco durante la noche y la madrugada. El viento estará del oeste y suroeste, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora.
Las condiciones estarán influenciadas por la continuidad de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), mientras comienza a formarse un campo depresionario sobre Centroamérica, con el apoyo de una onda tropical y sistemas en capas altas.
Bajo este escenario, se prevé que las lluvias continúen en diferentes momentos a lo largo del día.
Nacionales
Camión se estrella contra muro de centro escolar en San Miguel
Un camión se estrelló contra el muro de un centro escolar ubicado a la orilla de la carretera Panamericana, en el departamento de San Miguel.
El siniestro vial ocurrió en el desvío al distrito de Quelepa, municipio de San Miguel Centro, donde un camión de aproximadamente tres toneladas impactó contra el muro frontal del Centro Escolar Cantón San José.
Pese a lo aparatoso del percance, las autoridades no reportaron estudiantes lesionados. El hecho únicamente dejó daños materiales.
Nacionales
VIDEOS | MARN prevé lluvias y tormentas durante la tarde de este martes
El meteorólogo Amides Figueroa, del Ministerio de Medio Ambiente, compartió el pronóstico del tiempo para las próximas horas y las condiciones previstas para este martes.
De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la tarde se esperan lluvias y tormentas, principalmente en la zona norte y las cordilleras de Apaneca-Ilamatepec, El Bálsamo y Tecapa-Berlín. Estas condiciones también podrían presentarse en algunos sectores del Área Metropolitana de San Salvador.
Durante la noche, las lluvias podrían continuar en la zona norte y en sectores del oriente del país. Mientras tanto, el ambiente se mantendrá cálido durante la tarde y fresco durante la noche y la madrugada.
PRONOSTICAN LLUVIAS Y TORMENTAS PARA ESTA TARDE EN VARIAS ZONAS DEL PAÍS
El meteorólogo Amides Figueroa, del Ministerio de Medio Ambiente, informó que durante la tarde de este martes se prevén lluvias y tormentas, principalmente en la zona norte y las cordilleras de… pic.twitter.com/JA4iVtbloi
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 29, 2026
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) señala que estas condiciones están relacionadas con la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y una vaguada en superficie, fenómenos que favorecen el ingreso de humedad y la formación de nubosidad.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse pendiente de las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.
🚨 #TomeNota REPORTAN FUERTE LLUVIA ELÉCTRICA Y GRANIZO EN LOS PRÓCERES
Reportan fuerte lluvia eléctrica, acompañada de rayos y granizo, sobre el bulevar de Los Próceres, a la altura de la UCA.#CronioSV #LosPróceres #Lluvia #Granizo #Clima pic.twitter.com/kGXvv9FNlb
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 29, 2026
FUERTE TORMENTA AFECTA SANTA TECLA Y OTROS PUNTOS DEL PAÍS
Una fuerte tormenta se registra en Santa Tecla, mientras lluvias y tormentas de moderada a fuerte intensidad afectan distintos sectores del Área Metropolitana de San Salvador.
¿Y en su zona cómo está el clima?… pic.twitter.com/n1VgXiyE0s
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 29, 2026
Nacionales
Más de 21 mil jóvenes reciben certificación DI para beca de educación superior
Más de 21 mil jóvenes salvadoreños que participaron en procesos formativos están recibiendo la certificación DI, con la que podrán continuar el proceso para estudiar una carrera de educación superior mediante las becas habilitadas por el Gobierno de El Salvador a través de la Dirección de Integración.
“La madrugada del 29 de septiembre será inolvidable para más de 21 mil jóvenes que han estado trabajando por conquistar sus sueños de ingresar a una institución de educación superior como becados DI”, informó la Dirección de Integración.
Para 2027, el Gobierno habilitó más de 46 mil cupos para más de 600 carreras en 46 universidades, escuelas técnicas y centros de formación profesional que han firmado convenios para incorporarse al programa de becas.
De acuerdo con las cifras de la Dirección de Integración, 21,122 jóvenes estudiantes de bachillerato asistieron a las actividades del proceso formativo y están habilitados para recibir su certificación DI. Antes del 6 de octubre deberán acudir a preinscribirse en los diferentes centros de estudio, cumplir con los requisitos de admisión y adaptarse a los cupos disponibles en las carreras seleccionadas.
“A partir de la 1:00 de la mañana, miles de hogares salvadoreños estarán iluminados por la alegría y la ilusión que sentirán las familias al ver que sus jóvenes han obtenido la certificación DI, con base en el esfuerzo, dedicación, compromiso y entrega de cada uno al participar en las diferentes actividades del Programa Proceso Formativo”, agregó Integración.
De los jóvenes que participaron en el proceso formativo, 14,627 asistieron a seis actividades formativas, mostraron buen desempeño y obtuvieron una certificación DI Plus, con la que pueden ingresar a cualquier carrera universitaria, técnica o técnica vocacional.
Asimismo, 3,876 jóvenes recibieron certificación DI Universitaria; 1,586 obtuvieron certificación DI Técnica para una carrera técnica de hasta tres años; y 1,033 recibieron la certificación DI para un curso técnico vocacional de hasta 12 meses.
De acuerdo con el cronograma de Integración, entre el 6 y el 13 de octubre, los centros de estudio deberán notificar los ingresos con base en los requisitos establecidos y los cupos disponibles.