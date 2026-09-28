Política
El Salvador y Cataluña estrechan lazos de cooperación y diálogo estratégico
Como parte del inicio de su agenda en Cataluña, España, el Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con el José Montilla, expresidente de la Generalitat de Cataluña y actual consejero de Enagás, con quien profundizó el proceso de transformación que vive El Salvador y las oportunidades de cooperación en áreas estratégicas.
El Vicepresidente Ulloa destacó que la recuperación de la seguridad ha sentado las bases para avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo, reflejada en sectores como el turismo, la educación, la economía, la infraestructura, las energías renovables, la salud y la innovación tecnológica. En materia educativa, hizo énfasis en la inversión destinada al sector, equivalente al 8% del PIB, con especial atención a la mejora de la infraestructura, la transferencia tecnológica y la innovación.
En el ámbito económico, destacó el dinamismo que experimenta el país, respaldado por las más recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estima un crecimiento real del PIB de 4.5 % para 2026, reflejando una evolución favorable de la actividad económica nacional. Asimismo, abordó los avances de El Salvador en activos digitales e inteligencia artificial, destacando la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), así como la participación del país en los debates internacionales sobre gobernanza de la IA.
Finalmente, el Vicepresidente Ulloa invitó al Montilla a participar en la II Conferencia sobre Estado y Democracia #CIED2026, que se celebrará en San Salvador en noviembre. Por su parte, el consejero Montilla manifestó su satisfacción por los avances alcanzados y valoró positivamente la evolución y transformación de El Salvador.
El encuentro permitió fortalecer el diálogo y explorar nuevas vías de cooperación en áreas de interés común, reafirmando la voluntad de continuar impulsando espacios de intercambio y colaboración. También participaron la Embajadora de la República de El Salvador en España, Anabella Machuca y el Cónsul salvadoreño en Barcelona, Benito Miró.
Política
Junta de Vigilancia Electoral verifica procesos para garantizar el voto en el exterior en elecciones 2027
Los directores de los diferentes partidos políticos que integran la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) han iniciado una serie de visitas a distintas ciudades de Estados Unidos y a México para verificar el desarrollo de los preparativos para el voto en el exterior de 2027.
El objetivo de estas misiones es constatar que actividades como la emisión del Documento Único de Identidad (DUI) y la evaluación de los centros de votación se desarrollen conforme a lo establecido en la normativa electoral. El TSE contempla la organización de los organismos electorales en el exterior como parte del proceso para los comicios de 2027.
Franklin Alegría, director del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ante la JVE, indicó que han realizado visitas a diferentes consulados de Estados Unidos y a uno en México. Según afirmó, durante estas visitas ha constatado una atención adecuada por parte de los consulados y de los centros de servicio del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) hacia la diáspora, así como mayor agilidad en los procesos.
Alegría agregó que los salvadoreños residentes en el exterior con quienes ha conversado durante las visitas han manifestado estar satisfechos con la gestión que se desarrolla.
Por su parte, Irvin Sorto, director ante la JVE por el FMLN, destacó el trabajo consular relacionado con los trámites que se están ejecutando.
Sorto también señaló que los centros de votación inspeccionados cumplen con los requisitos establecidos. Además, afirmó que los consulados están desarrollando un trabajo ágil y eficiente y que ya se tienen identificados cuatro centros de votación en Virginia y sus alrededores.
El director del FMLN señaló que, en algunos casos, identificaron situaciones en las que salvadoreños no están acudiendo a renovar su DUI debido al temor a redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Asimismo, Selim Alabi, del partido ARENA, y Alexis Zepeda, del Partido de Concertación Nacional (PCN), confirmaron su participación en las misiones en el extranjero y señalaron que, hasta el momento, lo observado durante estas visitas se desarrolla conforme al debido proceso.
Política
Se supera el millón de DUI en el exterior listos para votar
Más de un millón de Documentos Únicos de Identidad (DUI) están habilitados para que salvadoreños residentes en el exterior puedan ejercer el voto en las elecciones de febrero de 2027, según datos del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).
Fernando Velasco, registrador nacional del RNPN, detalló que hasta agosto se contabilizaban 1,022,524 DUI de salvadoreños residentes en el exterior habilitados para emitir el sufragio. De estos, 817,458 fueron emitidos en el extranjero y cuentan con dirección en el país de residencia de su titular; 152,449 fueron emitidos en el extranjero, pero mantienen una dirección en El Salvador; mientras que 52,617 fueron emitidos en El Salvador con dirección en el extranjero.
Velasco explicó que la dirección registrada en el DUI tiene una repercusión directa en la modalidad de votación de los salvadoreños residentes en el exterior, por lo que destacó la importancia de actualizar los datos de residencia en el documento.
El funcionario señaló que muchos salvadoreños que viven fuera del país mantienen una dirección nacional en su DUI. Según consideró, esto puede estar relacionado con el deseo de conservar la dirección de su lugar de origen. También indicó que podría obedecer a razones legales, debido a que contar con una dirección nacional facilita determinados trámites, como la apertura de cuentas bancarias.
Asimismo, detalló que algunos salvadoreños residentes en el extranjero prefieren viajar a El Salvador para tramitar su DUI, independientemente de si registran una dirección nacional o extranjera.
El RNPN indica que el 85 % de los DUI habilitados para el voto en el exterior podrá utilizarse bajo la modalidad remota por internet, independientemente del lugar donde fue tramitado. Este porcentaje corresponde a los salvadoreños cuyos DUI registran una dirección fuera del país.
De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el proceso electoral de 2027 se desarrollará el 28 de febrero, mientras que el calendario para el voto en el exterior contempla el uso de modalidades electrónicas para los salvadoreños residentes fuera del territorio nacional.
El voto por internet será accesible para la diáspora y el proceso contempla cuatro pasos, entre ellos la validación de la identidad mediante el escaneo del documento y la verificación facial antes de emitir el voto, según lo informado en el texto fuente.
Por otra parte, los salvadoreños que mantienen una dirección nacional en su DUI deberán acudir a los centros de votación que el TSE y el Ministerio de Relaciones Exteriores establezcan en los países donde reside la diáspora para emitir su voto de forma electrónica.
El registrador nacional recordó que existe un plazo para que la actualización de la dirección registrada en el DUI tenga efectos electorales. El TSE estableció el 29 de noviembre de 2026 como fecha límite para que los salvadoreños residentes en el exterior actualicen su dirección de residencia en el DUI y puedan ejercer el sufragio mediante voto electrónico por internet.
Velasco explicó que la renovación del DUI también puede estar acompañada del cambio de domicilio y señaló que el período de cierre en el exterior se aproxima. Por ello, expresó su expectativa de que durante los meses restantes hasta el 29 de noviembre aumente la cantidad de salvadoreños que actualicen sus datos.
Política
Estrechan lazos de amistad y cooperación entre El Salvador y República Dominicana
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con su homóloga de la República Dominicana, Raquel Peña, en la ciudad de Santo Domingo.
El Vicepresidente Ulloa reiteró la invitación a la Vicepresidenta Peña para realizar una visita oficial a El Salvador y conocer de primera mano la nueva realidad de paz y crecimiento económico que vive actualmente el país. Asimismo, la convidó a participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, CIED, en el mes de noviembre; espacio que permitirá profundizar el intercambio de experiencias y fortalecer el diálogo institucional.
Ambos Vicemandatarios reafirmaron los vínculos de amistad que unen a El Salvador y República Dominicana, así como la importancia de continuar robusteciendo las relaciones políticas y diplomáticas y generando nuevos espacios de acercamiento entre los países que conforman el SICA.
El acercamiento consolidó la voluntad de seguir ampliando una agenda bilateral que favorezca la cooperación y genere mayores oportunidades de articulación en ámbitos de interés común, incluyendo el desarrollo económico y la promoción de nuevas alianzas con ambos Estados.
En la reunión también participaron, la Embajadora de El Salvador en República Dominicana, Sra. Dania Elena Tolentino y el Cónsul Honorario de El Salvador en Israel, Sr. Yossi Abadi.