Denuncian a dos hombres que comieron y bebieron en un restaurante de Merliot y se fueron sin pagar

El dueño de un restaurante en Ciudad Merliot, Santa Tecla, denunció que dos hombres pidieron un balde de cervezas, una mariscada y otras bocas, y salieron del local sin cancelar la cuenta. Según la versión del establecimiento, aprovecharon un descuido del personal, abordaron un vehículo y se retiraron.

Las cámaras de videovigilancia grabaron la escena y a quienes salieron en el auto. El propietario pidió que regresen a pagar para evitar una denuncia formal, y que quien los reconozca aporte datos a las autoridades. En redes, varios usuarios señalan que este tipo de impagos es recurrente y golpea a negocios pequeños.

Una de las versiones circulantes indica que uno de los involucrados conducía después de beber. Eso no está confirmado por la Policía. Irse sin pagar puede constituir estafa o apropiación indebida; manejar bajo efectos del alcohol es un delito aparte, si se comprueba.

🚨 COMIERON, BEBIERON Y SE HABRÍAN IDO SIN PAGAR EN MERLIOT 🍺🍽️ Dos hombres son señalados en una denuncia difundida en redes sociales luego de que presuntamente consumieran alimentos y bebidas en un restaurante de Ciudad Merliot, Santa Tecla, y se retiraran del establecimiento… pic.twitter.com/pqinyKu2M9 — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 27, 2026

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