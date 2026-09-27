Nacionales
Denuncian a dos hombres que comieron y bebieron en un restaurante de Merliot y se fueron sin pagar
El dueño de un restaurante en Ciudad Merliot, Santa Tecla, denunció que dos hombres pidieron un balde de cervezas, una mariscada y otras bocas, y salieron del local sin cancelar la cuenta. Según la versión del establecimiento, aprovecharon un descuido del personal, abordaron un vehículo y se retiraron.
Las cámaras de videovigilancia grabaron la escena y a quienes salieron en el auto. El propietario pidió que regresen a pagar para evitar una denuncia formal, y que quien los reconozca aporte datos a las autoridades. En redes, varios usuarios señalan que este tipo de impagos es recurrente y golpea a negocios pequeños.
Una de las versiones circulantes indica que uno de los involucrados conducía después de beber. Eso no está confirmado por la Policía. Irse sin pagar puede constituir estafa o apropiación indebida; manejar bajo efectos del alcohol es un delito aparte, si se comprueba.
🚨 COMIERON, BEBIERON Y SE HABRÍAN IDO SIN PAGAR EN MERLIOT 🍺🍽️
Dos hombres son señalados en una denuncia difundida en redes sociales luego de que presuntamente consumieran alimentos y bebidas en un restaurante de Ciudad Merliot, Santa Tecla, y se retiraran del establecimiento… pic.twitter.com/pqinyKu2M9
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 27, 2026
Sucesos
Capturan en San Marcos a un joven acusado de agredir a un hombre para quitarle el celular
La Policía Nacional Civil detuvo a Jefferson Alexander Ramos Rivas, de 18 años, acusado de golpear en el rostro a otro hombre para despojarlo de un teléfono celular. El hecho, según las autoridades, ocurrió cerca de la Terminal del Sur.
El joven fue aprehendido en la colonia Las Mercedes, distrito de San Marcos, San Salvador Sur. Será remitido por los delitos de lesiones graves y robo.
La PNC no precisó si el celular fue recuperado ni el estado de salud de la víctima. El caso queda en manos de las instancias judiciales correspondientes.
Judicial
PNC reporta la detención de un deportado de EE. UU. señalado como gatillero de la MS-13
La Policía Nacional Civil informó la captura de Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, alias El Náufrago o Chino, señalado como gatillero de la clica San Cocos Locos Salvatruchos, de la MS-13. Según el parte, fue detenido en Estados Unidos, deportado a El Salvador y puesto a disposición de las autoridades locales.
La PNC indica que tiene orden de captura vigente por homicidio agravado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas, además de antecedentes por posesión y tenencia de drogas. Las autoridades afirmaron que será remitido al juzgado que lo reclama.
El caso se inscribe en la coordinación entre deportaciones desde Estados Unidos y operativos contra presuntos remanentes de pandillas en el país. Hasta ahora no se ha difundido la fecha exacta de la expulsión ni un comunicado independiente de fiscalía que detalle el expediente.
Judicial
PNC y Fuerza Armada capturan en Sensuntepeque a alias El Viejo, señalado de la MS-13
La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada detuvieron a Serafín Antonio Flores López, alias El Viejo, en el kilómetro 116 de la carretera Longitudinal del Norte, en Sensuntepeque, Cabañas Este. Según el parte policial, el hombre está perfilado como integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).
La PNC indicó que alertaba sobre la presencia de agentes y de personas ajenas al distrito, y que porta tatuajes alusivos a esa estructura. Fue deportado de Estados Unidos en 2010. Será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
La captura se suma a operativos recientes en varios departamentos contra presuntos remanentes de clicas. En Cabañas, tribunales han dictado este año condenas contra decenas de acusados de agrupaciones ilícitas vinculadas a MS-13 y Barrio 18. Las autoridades no detallaron si Flores López enfrenta otros cargos además del señalado.