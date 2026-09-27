Nacionales
Dos lesionados tras caer un vehículo al río Cárcel, en la carretera antigua a Tacachico
Un vehículo se precipitó este sábado desde un puente hacia el río Cárcel, sobre la carretera antigua a Tacachico, en La Libertad. El conductor perdió el control por causas que aún no han sido determinadas y el automotor cayó al cauce.
El percance dejó dos personas lesionadas y daños materiales en la unidad. Equipos de emergencia acudieron al sitio, auxiliaron a los ocupantes y los trasladaron al Hospital Nacional San Juan de Dios, en Santa Ana.
Hasta ahora no se ha informado el estado clínico de los heridos ni si las autoridades ya establecieron si influyeron la velocidad, el estado de la vía o una falla mecánica. El tramo conecta comunidades de La Libertad con Santa Ana y suele registrar tráfico local.
Sucesos
Capturan en San Marcos a un joven acusado de agredir a un hombre para quitarle el celular
La Policía Nacional Civil detuvo a Jefferson Alexander Ramos Rivas, de 18 años, acusado de golpear en el rostro a otro hombre para despojarlo de un teléfono celular. El hecho, según las autoridades, ocurrió cerca de la Terminal del Sur.
El joven fue aprehendido en la colonia Las Mercedes, distrito de San Marcos, San Salvador Sur. Será remitido por los delitos de lesiones graves y robo.
La PNC no precisó si el celular fue recuperado ni el estado de salud de la víctima. El caso queda en manos de las instancias judiciales correspondientes.
Judicial
PNC reporta la detención de un deportado de EE. UU. señalado como gatillero de la MS-13
La Policía Nacional Civil informó la captura de Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, alias El Náufrago o Chino, señalado como gatillero de la clica San Cocos Locos Salvatruchos, de la MS-13. Según el parte, fue detenido en Estados Unidos, deportado a El Salvador y puesto a disposición de las autoridades locales.
La PNC indica que tiene orden de captura vigente por homicidio agravado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas, además de antecedentes por posesión y tenencia de drogas. Las autoridades afirmaron que será remitido al juzgado que lo reclama.
El caso se inscribe en la coordinación entre deportaciones desde Estados Unidos y operativos contra presuntos remanentes de pandillas en el país. Hasta ahora no se ha difundido la fecha exacta de la expulsión ni un comunicado independiente de fiscalía que detalle el expediente.
Nacionales
Denuncian a dos hombres que comieron y bebieron en un restaurante de Merliot y se fueron sin pagar
El dueño de un restaurante en Ciudad Merliot, Santa Tecla, denunció que dos hombres pidieron un balde de cervezas, una mariscada y otras bocas, y salieron del local sin cancelar la cuenta. Según la versión del establecimiento, aprovecharon un descuido del personal, abordaron un vehículo y se retiraron.
Las cámaras de videovigilancia grabaron la escena y a quienes salieron en el auto. El propietario pidió que regresen a pagar para evitar una denuncia formal, y que quien los reconozca aporte datos a las autoridades. En redes, varios usuarios señalan que este tipo de impagos es recurrente y golpea a negocios pequeños.
Una de las versiones circulantes indica que uno de los involucrados conducía después de beber. Eso no está confirmado por la Policía. Irse sin pagar puede constituir estafa o apropiación indebida; manejar bajo efectos del alcohol es un delito aparte, si se comprueba.
🚨 COMIERON, BEBIERON Y SE HABRÍAN IDO SIN PAGAR EN MERLIOT 🍺🍽️
Dos hombres son señalados en una denuncia difundida en redes sociales luego de que presuntamente consumieran alimentos y bebidas en un restaurante de Ciudad Merliot, Santa Tecla, y se retiraran del establecimiento… pic.twitter.com/pqinyKu2M9
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 27, 2026