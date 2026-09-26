Sucesos
Microbús de TCS choca contra un poste en el bulevar Venezuela, cerca de gasolinera Puma
Un microbús de Telecorporación Salvadoreña (TCS) impactó contra un poste del tendido eléctrico durante la noche del viernes sobre el bulevar Venezuela, en San Salvador, en las cercanías de una gasolinera Puma. El percance generó alarma entre peatones y conductores que circulaban por esa arteria, una de las más transitadas de la capital y con varios incidentes viales reportados en las últimas semanas.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña se presentaron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a ocupantes de la unidad. Los reportes preliminares no coinciden del todo: algunos medios hablan de al menos un lesionado y otros señalan que el balance se limitó a daños materiales. Hasta ahora no se ha informado de heridos de gravedad ni de las causas exactas del choque.
El bulevar Venezuela concentra tráfico pesado hacia el centro y el oriente de San Salvador. En días recientes ya se habían registrado otros percances en el mismo corredor, incluido un choque entre un microbús y un sedán el 21 de septiembre que dejó dos personas heridas. Autoridades de tránsito no han emitido un parte oficial sobre este último caso ni sobre posibles restricciones de circulación.
Nacionales
VIDEO – Denuncian pollos rostizados con moho y olor a podrido en Súper Selectos: exigen inspección sanitaria urgente
@diario_digital_cronioDenuncia ciudadana: alimentos en mal estado en Súper Selectos Una ciudadana documentó pollos rostizados con evidentes signos de descomposición, moho y mal olor, aún exhibidos en anaqueles para la venta. En la sección de carnes el olor a podrido es insoportable. Esto no es un descuido menor. Es un riesgo directo para la salud de las familias que compran ahí confiando en que el producto es apto para el consumo. @superselectos: ¿qué controles de calidad e higiene están aplicando? Estos productos deben ser retirados de inmediato. @Defensoria_910 @SaludSV: se requiere una inspección urgente. Los consumidores merecemos alimentos seguros, no productos en descomposición. #DenunciaCiudadana #SaludPública #DerechosDelConsumidor #CRONIO
Sucesos
“Cielos petateados” llaman la atención en Soyapango este viernes
La preocupación se hizo presente entre algunos salvadoreños que este viernes por la mañana levantaron la mirada al cielo y observaron una particular formación de nubes que, de acuerdo con la tradición popular, es considerada una señal de que podrían ocurrir terremotos.
En redes sociales se viralizó una fotografía de los llamados “cielos petateados”, captada en el distrito de Soyapango, donde esta formación fue observada durante las primeras horas de este viernes.
Según la creencia popular, los “cielos petateados” anuncian que un sismo podría ocurrir próximamente. Sin embargo, no existe evidencia científica que establezca una relación directa entre este tipo de formación de nubes y la ocurrencia de sismos.
Desde el punto de vista científico, esta formación es conocida como altocúmulos o cirrocúmulos y refleja la presencia de humedad y movimiento en las capas medias de la atmósfera.
Este tipo de nubes suele estar asociado con la llegada de lluvias, tormentas o un descenso en la temperatura, como ocurre con el ingreso de un frente frío, durante las siguientes 24 a 48 horas.
Sucesos
Presidente Bukele ordena atención médica para niña hondureña con leucemia
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a la solicitud de ayuda de Mirian Abigail Oliva Cáceres, una joven hondureña de 19 años que pidió atención médica en el país tras sufrir una recaída de leucemia mieloide aguda.
Según relató la joven, fue diagnosticada con la enfermedad en 2024, cuando tenía 17 años, y recibió tratamiento en Honduras. El pasado 22 de septiembre, un hematólogo le confirmó que había sufrido una recaída.
Ante esta situación, Mirian acudió al Hospital Nacional Rosales en busca de atención especializada. De acuerdo con su testimonio, en el centro hospitalario le indicaron que necesitaba contar con un carné de residencia salvadoreño para recibir atención.
La joven decidió entonces solicitar públicamente la intervención del mandatario salvadoreño para poder continuar con su tratamiento en El Salvador.
Bukele respondió directamente a la petición y le indicó que acudiera junto con su madre al Hospital Rosales, donde, según señaló, sería recibida por médicos para evaluar su caso.
“Me informan que tu caso es sumamente complejo y difícil, pero que sí hay posibilidades de cura. Vamos a hacer todo lo posible por salvarte. Vayan con tu mami al Hospital Rosales, ahí las estarán esperando nuestros mejores médicos. Primero Dios lo logremos”, expresó el presidente.
Tras la respuesta del mandatario, Mirian publicó un mensaje en el que agradeció la ayuda recibida y señaló que la atención en El Salvador representa una nueva oportunidad para continuar con su tratamiento.
Hasta el momento, la información publicada reporta la indicación de acudir al Hospital Rosales para la evaluación médica, sin confirmar públicamente detalles posteriores sobre su ingreso o el tratamiento que recibirá.