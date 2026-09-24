Sucesos
Presidente Bukele ordena atención médica para niña hondureña con leucemia
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a la solicitud de ayuda de Mirian Abigail Oliva Cáceres, una joven hondureña de 19 años que pidió atención médica en el país tras sufrir una recaída de leucemia mieloide aguda.
Según relató la joven, fue diagnosticada con la enfermedad en 2024, cuando tenía 17 años, y recibió tratamiento en Honduras. El pasado 22 de septiembre, un hematólogo le confirmó que había sufrido una recaída.
Ante esta situación, Mirian acudió al Hospital Nacional Rosales en busca de atención especializada. De acuerdo con su testimonio, en el centro hospitalario le indicaron que necesitaba contar con un carné de residencia salvadoreño para recibir atención.
La joven decidió entonces solicitar públicamente la intervención del mandatario salvadoreño para poder continuar con su tratamiento en El Salvador.
Bukele respondió directamente a la petición y le indicó que acudiera junto con su madre al Hospital Rosales, donde, según señaló, sería recibida por médicos para evaluar su caso.
“Me informan que tu caso es sumamente complejo y difícil, pero que sí hay posibilidades de cura. Vamos a hacer todo lo posible por salvarte. Vayan con tu mami al Hospital Rosales, ahí las estarán esperando nuestros mejores médicos. Primero Dios lo logremos”, expresó el presidente.
Tras la respuesta del mandatario, Mirian publicó un mensaje en el que agradeció la ayuda recibida y señaló que la atención en El Salvador representa una nueva oportunidad para continuar con su tratamiento.
Hasta el momento, la información publicada reporta la indicación de acudir al Hospital Rosales para la evaluación médica, sin confirmar públicamente detalles posteriores sobre su ingreso o el tratamiento que recibirá.
Principal
Ellos eran Joselyn y René, la pareja que falleció en un fatal accidente de tránsito
Joselyn Aracely Molina y René Alberto Orante Aguilera viajaban ayer por la tarde en su automóvil cuando fueron víctimas de un accidente de tránsito en la carretera que conduce de Ahuachapán hacia Santa Ana, en el distrito de El Refugio.
El vehículo en el que se desplazaba la pareja fue impactado por un camión mientras circulaban por dicha carretera.
Tras el siniestro vial, Joselyn Aracely y René Alberto fueron auxiliados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y peatones, quienes los trasladaron en un automóvil particular hacia el hospital más cercano.
Sin embargo, ambos fallecieron debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente.
La PNC arrestó al conductor del camión involucrado, quien, de acuerdo con la información proporcionada, conducía sin licencia al momento del siniestro vial.
En el vehículo también viajaba el hijo de la pareja, un bebé de seis meses de edad, quien sobrevivió al accidente y resultó con lesiones leves..
🚨 CONDUCTOR DE CAMIÓN ES DETENIDO TRAS ACCIDENTE QUE DEJÓ DOS FALLECIDOS
La @PNC detuvo a José Adrián Rivera Clemente, de 24 años de edad, conductor de un camión que invadió el carril contrario y colisionó un vehículo particular.
En el hecho, fallecieron en el hospital dos… pic.twitter.com/iHTgJmEYeN
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 23, 2026
Un bebé de seis meses resultó con lesiones leves tras un accidente de tránsito ocurrido en Ahuachapán, en el que sus padres fallecieron posteriormente debido a la gravedad de las heridas.
👉 Leé la nota completa para conocer los detalles del accidente.https://t.co/pdG9TAI1Sv…
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 23, 2026
Sucesos
Motociclista fallece en accidente de tránsito
Un motociclista falleció en un accidente de tránsito registrado sobre la carretera Panamericana, en las cercanías del desvío hacia el municipio de Jucuapa, en el departamento de Usulután.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se desplazaron al lugar y acordonaron la escena para realizar el peritaje correspondiente, con el objetivo de determinar las circunstancias en las que ocurrió el percance.
La zona presenta carga vehicular pesada en sentido hacia el oriente del país, por lo que las autoridades se mantienen orientando la circulación mientras se desarrollan las diligencias.
Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada y tampoco se han establecido las causas que provocaron el accidente.
Sucesos
Árbol cae sobre varias tumbas en cementerio
Un árbol de gran tamaño cayó al interior del Cementerio General de Santa Rosa de Lima, en La Unión Norte, informaron autoridades municipales.
La caída del ejemplar provocó daños en varias tumbas.
Ante el incidente, equipos de primera respuesta realizaron labores para remover el árbol. Se presume que el ejemplar cayó debido a las lluvias de las últimas horas.
De igual manera, los equipos intervinieron otros árboles que presentaban riesgo de caer y provocar daños.