Presidente Bukele ordena atención médica para niña hondureña con leucemia

Joselyn Aracely Molina y René Alberto Orante Aguilera viajaban ayer por la tarde en su automóvil cuando fueron víctimas de un accidente de tránsito en la carretera que conduce de Ahuachapán hacia Santa Ana, en el distrito de El Refugio.

El vehículo en el que se desplazaba la pareja fue impactado por un camión mientras circulaban por dicha carretera.

Tras el siniestro vial, Joselyn Aracely y René Alberto fueron auxiliados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y peatones, quienes los trasladaron en un automóvil particular hacia el hospital más cercano.

Sin embargo, ambos fallecieron debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente.

La PNC arrestó al conductor del camión involucrado, quien, de acuerdo con la información proporcionada, conducía sin licencia al momento del siniestro vial.

En el vehículo también viajaba el hijo de la pareja, un bebé de seis meses de edad, quien sobrevivió al accidente y resultó con lesiones leves..

🚨 CONDUCTOR DE CAMIÓN ES DETENIDO TRAS ACCIDENTE QUE DEJÓ DOS FALLECIDOS La @PNC detuvo a José Adrián Rivera Clemente, de 24 años de edad, conductor de un camión que invadió el carril contrario y colisionó un vehículo particular. En el hecho, fallecieron en el hospital dos… pic.twitter.com/iHTgJmEYeN — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 23, 2026

Un bebé de seis meses resultó con lesiones leves tras un accidente de tránsito ocurrido en Ahuachapán, en el que sus padres fallecieron posteriormente debido a la gravedad de las heridas.

👉 Leé la nota completa para conocer los detalles del accidente.https://t.co/pdG9TAI1Sv… — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 23, 2026

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