Nacionales
MARN prevé lluvias en distintos periodos y zonas del país
Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y se prevén lluvias en horas cercanas al mediodía en la cordillera volcánica central y occidental.
Por la tarde, se esperan lluvias y algunas tormentas dispersas en diferentes puntos del país, con mayor énfasis en la cordillera volcánica, la zona norte y las zonas oriental y central, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador y sus cercanías.
Durante la noche, se pronostican lluvias y algunas tormentas en la zona norte, sectores costeros y la zona oriental.
El viento tendrá velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora. Asimismo, el ambiente estará poco cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas por el campo depresionario sobre Centroamérica y la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical a las costas de la región.
Nacionales
VIDEO | PNC captura a hombre señalado de hurtar en un negocio de San Miguel Centro
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Manuel Enrique López Trejo, de 28 años de edad, por los delitos de hurto y daños, luego de que quebrara la puerta de vidrio e ingresara a un negocio ubicado en la colonia San Pablo, sobre el kilómetro 141 de la carretera Panamericana, en San Miguel Centro.
De acuerdo con la PNC, el detenido habría hurtado del establecimiento un celular, varios pares de zapatos y dinero en efectivo.
FOTOS – VIDEOS: https://x.com/croniosv/status/2103137388008542645
Tras recibir la denuncia, las autoridades iniciaron la búsqueda de López Trejo y lo localizaron en la misma zona. Al momento de intervenirlo, transportaba en una maleta las pertenencias hurtadas.
Además, según las investigaciones, el sujeto habría hurtado en la misma colonia una motosierra, una bocina y una lámpara.
La PNC informó que dichos objetos fueron vendidos a José Candelario Guevara Gaitán, de 67 años, quien será remitido por el delito de receptación.
Por hurto y daños, capturamos a Manuel Enrique López Trejo, de 28 años de edad, quien quebró la puerta de vidrio e ingresó a un negocio ubicado en la colonia San Pablo, sobre el km 141 de la carretera Panamericana, en San Miguel Centro, donde hurtó:
▫️1 celular
▫️Varios pares de… pic.twitter.com/6wwl0sTfSv
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 24, 2026
Sucesos
Presidente Bukele ordena atención médica para niña hondureña con leucemia
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a la solicitud de ayuda de Mirian Abigail Oliva Cáceres, una joven hondureña de 19 años que pidió atención médica en el país tras sufrir una recaída de leucemia mieloide aguda.
Según relató la joven, fue diagnosticada con la enfermedad en 2024, cuando tenía 17 años, y recibió tratamiento en Honduras. El pasado 22 de septiembre, un hematólogo le confirmó que había sufrido una recaída.
Ante esta situación, Mirian acudió al Hospital Nacional Rosales en busca de atención especializada. De acuerdo con su testimonio, en el centro hospitalario le indicaron que necesitaba contar con un carné de residencia salvadoreño para recibir atención.
La joven decidió entonces solicitar públicamente la intervención del mandatario salvadoreño para poder continuar con su tratamiento en El Salvador.
Bukele respondió directamente a la petición y le indicó que acudiera junto con su madre al Hospital Rosales, donde, según señaló, sería recibida por médicos para evaluar su caso.
“Me informan que tu caso es sumamente complejo y difícil, pero que sí hay posibilidades de cura. Vamos a hacer todo lo posible por salvarte. Vayan con tu mami al Hospital Rosales, ahí las estarán esperando nuestros mejores médicos. Primero Dios lo logremos”, expresó el presidente.
Tras la respuesta del mandatario, Mirian publicó un mensaje en el que agradeció la ayuda recibida y señaló que la atención en El Salvador representa una nueva oportunidad para continuar con su tratamiento.
Hasta el momento, la información publicada reporta la indicación de acudir al Hospital Rosales para la evaluación médica, sin confirmar públicamente detalles posteriores sobre su ingreso o el tratamiento que recibirá.
Nacionales
Restos de Francisco Morazán son trasladados a nuevo mausoleo en San Salvador
El Presidente Nayib Bukele informó que los restos de Francisco Morazán fueron trasladados a un nuevo mausoleo construido especialmente para su resguardo permanente.
El mausoleo está ubicado a un costado del Palacio Nacional, dentro del nuevo Jardín Centroamérica, en el Centro Histórico de San Salvador.
El espacio estará abierto al público a partir de este jueves 24 de septiembre, desde las 7:00 p. m., y la entrada será completamente gratuita.
Presidente Nayib Bukele: “Hemos trasladado los restos de Francisco Morazán a un nuevo mausoleo, construido especialmente para custodiarlos por siempre. El mausoleo se encuentra a un costado del Palacio Nacional, dentro del nuevo Jardín Centroamérica”.
Los restos de Francisco… pic.twitter.com/bgDmDsmmNA
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 24, 2026