VIDEO | Invitado se lanza por el ramo y termina ‘noqueando’ a la novia

Una mujer con nueve meses de embarazo comenzó su trabajo de parto mientras viajaba en un taxi solicitado mediante una aplicación en la Ciudad de México.

El conductor, ante las fuertes contracciones de la pasajera, entró en pánico y no pudo continuar conduciendo, por lo que pidió ayuda a unos oficiales que se encontraban en la zona.

Sin dudarlo, uno de los agentes tomó el asiento del conductor y trasladó el vehículo a toda prisa hasta un hospital. La rápida actuación del oficial permitió que el bebé naciera sano y salvo.

POLICÍA AYUDA A MUJER EN LABOR DE PARTO A LLEGAR AL HOSPITAL 🚔👶 Una mujer con nueve meses de embarazo entró en labor de parto mientras viajaba en un taxi en la Ciudad de México. Ante la emergencia, uno de los oficiales que se encontraba en la zona tomó el asiento del… pic.twitter.com/63PnfDbV4V — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 7, 2026

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