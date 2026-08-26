Sorteo LOTRA N.o 463 dedicado a + Deportes de INDES

Esta noche se celebra en el país la **61.ª Reunión y 50.ª Convención de Asociaciones Chinas de Centroamérica y Panamá, un encuentro que reúne a representantes de las comunidades chinas de la región y que El Salvador acoge por segunda ocasión.

El evento busca fortalecer los lazos de cooperación, el intercambio cultural y las oportunidades de inversión. Autoridades y dirigentes de la comunidad china destacaron el momento positivo que vive el país y el interés que genera entre inversionistas y visitantes.

Miguel Chan, vicepresidente de la Asociación China de El Salvador, expresó su orgullo como salvadoreño de nacimiento:

> “Me llena de orgullo que vengan tantos paisanos chinos a visitar El Salvador y que por primera vez estemos capturando una imagen positiva del país. El esfuerzo del gabinete del presidente y del mismo presidente en mejorar el tema de seguridad y de inversiones ha atraído no solo turistas, sino también personas interesadas en invertir”.

🇸🇻 “Me llena de orgullo que vengan tantos paisanos chinos a visitar El Salvador y que por primera vez estemos capturando una imagen positiva del país”. Así lo expresó Miguel Chan, vicepresidente de la Asociación China de El Salvador, durante la 61.ª Reunión y 50.ª Convención de… pic.twitter.com/flLuF6D7do — Diario Digital Cronio (@croniosv) August 21, 2026

La titular del Ministerio de Turismo, Morena Valdez, acompañó la actividad y dirigió un mensaje a los asistentes. En su intervención destacó el aporte histórico de las comunidades chinas y los proyectos conjuntos que se han impulsado en el país, entre ellos la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), Sunset Park y el Muelle Turístico del Puerto de La Libertad.

> “Bienvenidos a El Salvador. Quiero expresarles un agradecimiento de parte del vicepresidente Félix Ulloa y del presidente Nayib Bukele por estar aquí. Hemos visto cómo las comunidades chinas han dejado una huella imborrable de cariño y fraternidad, pero sobre todo una huella que tiene que ver con estrechar lazos comerciales”.

Por su parte, el embajador de la República Popular China en El Salvador, Zhang Yanhui, valoró la convención como una gran oportunidad para impulsar la amistad y el conocimiento mutuo entre las colonias chinas de Centroamérica, y para que ciudadanos de otros países conozcan los cambios positivos del país.

> “El Salvador está transformándose muy positivamente. Cuenta con mucha seguridad, prosperidad y crecimiento. Esto ofrece una base sólida para posibles inversiones y cooperaciones”.

🇨🇳 “El Salvador está transformándose muy positivamente. Cuenta con mucha seguridad, prosperidad y crecimiento”. El embajador de China en El Salvador, Zhang Yanhui, destacó los avances del país y el avance del estadio como “un nuevo monumento de amistad” entre ambas naciones,… pic.twitter.com/W215Adh96P — Diario Digital Cronio (@croniosv) August 21, 2026

Sobre el avance del estadio que se construye con apoyo chino, el diplomático señaló que la obra avanza “con mucha rapidez” y que quienes pasan por el lugar quedan sorprendidos:

“Estamos creando un nuevo milagro, un nuevo monumento de amistad entre los dos países. Vamos a trabajar junto al gobierno salvadoreño para que esta obra sea un gran éxito y un nuevo atractivo no solo para la población de El Salvador, sino de otros países”.

El embajador también se refirió al crecimiento del comercio bilateral y a la competitividad de los productos chinos, destacando que son “buenos, bonitos y baratos”, lo que genera ahorros para empresarios y consumidores salvadoreños, especialmente en el sector de la construcción, que actualmente impulsa alrededor del 30 % del crecimiento económico.

La convención, que se realiza desde 1966, se consolida como un espacio de unidad y promoción de oportunidades entre las asociaciones chinas de la región.

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