Economia
Sorteo LOTRA N.o 463 dedicado a + Deportes de INDES
El Sorteo LOTRA No. 463 fue dedicado a +Deportes de INDES, plataforma de comunicación que acerca a la ciudadanía el acontecer deportivo nacional y el trabajo desarrollado por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).
+Deportes inició sus transmisiones el 28 de agosto de 2023, a través de Canal 10, como un espacio de comunicación y difusión institucional. Desde entonces, informa sobre proyectos, programas, actividades y resultados del INDES, además de brindar cobertura a diferentes disciplinas, competencias y atletas.
A pocos días de cumplir tres años al aire, +Deportes también ha extendido su cobertura más allá de las fronteras nacionales, con enlaces y reportes desde escenarios deportivos internacionales. Entre estos destacan la World Winners Cup de fútbol playa, en Italia, y los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago de Chile, acercando a la audiencia el desempeño de atletas salvadoreños en competencias internacionales.
El programa también da seguimiento a las principales iniciativas, ligas, disciplinas y actividades desarrolladas por el INDES, contribuyendo a mantener informada a la población sobre el desarrollo del deporte en El Salvador.
Durante la fase previa del sorteo, Natán Flores, productor de +Deportes, participó en la presentación de los Premios Mayores, mientras que Eugenio Calderón, presentador del programa, realizó la presentación de los maletines de balotas de colores.
Como parte de la dedicatoria, el presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia, Javier Milián, entregó el marco conmemorativo del sorteo a René Martínez, presidente del INDES, como reconocimiento a la labor de +Deportes en la difusión del acontecer deportivo nacional.
Resultados del Sorteo LOTRA No. 463
- Primer Premio: $555,000 – Billete No. 09518, vendido.
- Segundo Premio: $20,000 – Billete No. 22054, vendido.
- Tercer Premio: $10,000 – Billete No. 39680, vendido.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia.
Economia
El Salvador es sede de la 61.ª Reunión y 50.ª Convención de Asociaciones Chinas de Centroamérica y Panamá
Esta noche se celebra en el país la **61.ª Reunión y 50.ª Convención de Asociaciones Chinas de Centroamérica y Panamá, un encuentro que reúne a representantes de las comunidades chinas de la región y que El Salvador acoge por segunda ocasión.
El evento busca fortalecer los lazos de cooperación, el intercambio cultural y las oportunidades de inversión. Autoridades y dirigentes de la comunidad china destacaron el momento positivo que vive el país y el interés que genera entre inversionistas y visitantes.
Miguel Chan, vicepresidente de la Asociación China de El Salvador, expresó su orgullo como salvadoreño de nacimiento:
> “Me llena de orgullo que vengan tantos paisanos chinos a visitar El Salvador y que por primera vez estemos capturando una imagen positiva del país. El esfuerzo del gabinete del presidente y del mismo presidente en mejorar el tema de seguridad y de inversiones ha atraído no solo turistas, sino también personas interesadas en invertir”.
🇸🇻 “Me llena de orgullo que vengan tantos paisanos chinos a visitar El Salvador y que por primera vez estemos capturando una imagen positiva del país”.
Así lo expresó Miguel Chan, vicepresidente de la Asociación China de El Salvador, durante la 61.ª Reunión y 50.ª Convención de… pic.twitter.com/flLuF6D7do
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 21, 2026
La titular del Ministerio de Turismo, Morena Valdez, acompañó la actividad y dirigió un mensaje a los asistentes. En su intervención destacó el aporte histórico de las comunidades chinas y los proyectos conjuntos que se han impulsado en el país, entre ellos la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), Sunset Park y el Muelle Turístico del Puerto de La Libertad.
> “Bienvenidos a El Salvador. Quiero expresarles un agradecimiento de parte del vicepresidente Félix Ulloa y del presidente Nayib Bukele por estar aquí. Hemos visto cómo las comunidades chinas han dejado una huella imborrable de cariño y fraternidad, pero sobre todo una huella que tiene que ver con estrechar lazos comerciales”.
Por su parte, el embajador de la República Popular China en El Salvador, Zhang Yanhui, valoró la convención como una gran oportunidad para impulsar la amistad y el conocimiento mutuo entre las colonias chinas de Centroamérica, y para que ciudadanos de otros países conozcan los cambios positivos del país.
> “El Salvador está transformándose muy positivamente. Cuenta con mucha seguridad, prosperidad y crecimiento. Esto ofrece una base sólida para posibles inversiones y cooperaciones”.
🇨🇳 “El Salvador está transformándose muy positivamente. Cuenta con mucha seguridad, prosperidad y crecimiento”.
El embajador de China en El Salvador, Zhang Yanhui, destacó los avances del país y el avance del estadio como “un nuevo monumento de amistad” entre ambas naciones,… pic.twitter.com/W215Adh96P
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 21, 2026
Sobre el avance del estadio que se construye con apoyo chino, el diplomático señaló que la obra avanza “con mucha rapidez” y que quienes pasan por el lugar quedan sorprendidos:
“Estamos creando un nuevo milagro, un nuevo monumento de amistad entre los dos países. Vamos a trabajar junto al gobierno salvadoreño para que esta obra sea un gran éxito y un nuevo atractivo no solo para la población de El Salvador, sino de otros países”.
El embajador también se refirió al crecimiento del comercio bilateral y a la competitividad de los productos chinos, destacando que son “buenos, bonitos y baratos”, lo que genera ahorros para empresarios y consumidores salvadoreños, especialmente en el sector de la construcción, que actualmente impulsa alrededor del 30 % del crecimiento económico.
La convención, que se realiza desde 1966, se consolida como un espacio de unidad y promoción de oportunidades entre las asociaciones chinas de la región.
Economia
Sorteo LOTRA N.o 462 dedicado a “En la SRS cuidamos la salud de todos” de la Superintendencia de Regulación Sanitaria
La Lotería Nacional de Beneficencia realizó el Sorteo LOTRA N.º 462, dedicado a la Superintendencia de Regulación Sanitaria, institución encargada de fortalecer la capacidad del Estado para regular y supervisar productos y servicios que impactan directamente en la salud de la población y en los aspectos sanitarios relacionados.
La Superintendencia de Regulación Sanitaria surge como respuesta a la necesidad de modernizar y consolidar el marco regulatorio del país, con el objetivo de asegurar que los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, alimentos, bebidas, cosméticos, productos higiénicos, productos químicos, tabaco, productos veterinarios y otros de naturaleza similar cumplan con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficacia para su comercialización, distribución y consumo por la población.
Su creación representa un avance significativo en la construcción de un sistema de salud moderno y eficiente, capaz de responder a los desafíos actuales y futuros en materia de salud y seguridad sanitaria.
Como parte de la fase previa del sorteo, María Teresa Zelaya, intendente de Registros e Inscripciones de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, realizó la presentación de los Premios Mayores y los Maletines de Balotas de Colores. Asimismo, el equipo de la Lotería Nacional entregó el marco conmemorativo a José Portillo, jefe de la Oficina Legal de la Superintendencia de Regulación Sanitaria.
En los resultados del Sorteo LOTRA N.º 462, el primer premio, de $370,000, correspondió al billete N.º 35069, que no fue vendido. El segundo premio, de $20,000, correspondió al billete N.º 21992, que fue vendido; mientras que el tercer premio, de $10,000, correspondió al billete N.º 35721, que no fue vendido.
La lista completa de números ganadores puede ser consultada en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia.
Economia
Conozca los nuevos precios de referencia de los combustibles
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) dio a conocer los nuevos precios de referencia para los combustibles, los cuales estarán vigentes del 18 al 31 de agosto de 2026.
De acuerdo con el reporte oficial, en la zona central del país el precio por galón será de $4.91 para la gasolina superior, $4.58 para la regular y $4.59 para el diésel.
En las zonas occidental y oriental, los precios registran una variación mínima. La gasolina superior tendrá un costo de $4.92 por galón, mientras que la gasolina regular y el diésel se comercializarán a $4.59.
Las autoridades explicaron que los precios están influenciados por diversos factores internacionales, entre ellos los ataques de grupos hutíes contra una refinería de Arabia Saudita, situación que mantiene la incertidumbre en el mercado global de hidrocarburos.
Asimismo, la industria petrolera internacional enfrenta tensiones adicionales debido a los nuevos ataques de Ucrania contra infraestructura petrolera rusa, lo que impacta directamente los precios de los derivados del crudo a nivel mundial.
A pesar del panorama internacional, la DGEHM destacó que un buen manejo de las gestiones en el mercado interno ha contribuido a mantener la estabilidad de los precios de los combustibles.