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Lionel Messi se despide de la selección de Argentina este martes ante Benín
Lionel Messi realizó este lunes su último entrenamiento con la selección mayor de Argentina, previo al partido de este martes ante Benín, que marcará su despedida del combinado nacional.
El encuentro se disputará en el estadio Monumental a las 5:00 de la tarde, hora de El Salvador.
El capitán, de 39 años, cerrará su ciclo con la Albiceleste, selección con la que conquistó la Copa del Mundo de Catar 2022.
Messi ha vestido la camiseta de Argentina durante más de 20 años.
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Manchester City es considerado culpable de 114 infracciones financieras
El Manchester City fue declarado culpable de 114 de las 115 acusaciones en su contra por presuntas infracciones de las reglas financieras de la Premier League, según informó este viernes The Athletic. La información ha sido reportada también por otros medios, aunque la decisión formal de las autoridades y las sanciones aún no han sido anunciadas públicamente.
Según la información publicada, el club inglés presentará un recurso. Las sanciones todavía no han sido determinadas y permanecen abiertas las distintas posibilidades contempladas dentro del proceso.
En febrero de 2023, después de cuatro años de investigación, la Premier League presentó 115 cargos contra el Manchester City. Entre ellos se encontraban 80 acusaciones relacionadas con infracciones financieras durante el periodo 2009-2018, incluidos contratos de patrocinio presuntamente inflados y complementos salariales no declarados, además de otros 35 cargos relacionados con una supuesta falta de cooperación durante la investigación.
Entre septiembre y diciembre de 2024 se desarrolló una audiencia ante una comisión independiente integrada por tres miembros, en un lugar mantenido en secreto. Durante ese proceso, los abogados de la Premier League y los representantes legales del Manchester City abordaron las acusaciones presentadas contra el club. La audiencia concluyó en diciembre de 2024.
En 2020, la UEFA sancionó al Manchester City con una suspensión de dos años de sus competiciones de clubes continentales por presuntas infracciones relacionadas con el juego limpio financiero. Sin embargo, la medida fue posteriormente levantada tras un recurso presentado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
Desde la compra del club en 2008 por el fondo de inversión emiratí Abu Dhabi United Group, el Manchester City experimentó un crecimiento deportivo y acumuló importantes títulos.
Durante la etapa comprendida entre 2016 y 2026, en la que Pep Guardiola estuvo al frente del equipo, el City conquistó siete títulos de campeón de Inglaterra entre 2018 y 2024. Además, en 2023 obtuvo su primera y, hasta ahora, única Liga de Campeones de Europa.
De confirmarse formalmente la culpabilidad y una vez determinadas las sanciones correspondientes, el club podría enfrentar medidas que, según las posibilidades contempladas en el proceso, incluirían una deducción de puntos o incluso la exclusión de la Premier League.
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Infantino plantea reformar la FIFA tras la crisis surgida durante el Mundial
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abrió este lunes la posibilidad de impulsar una reforma en la estructura de gobernanza del máximo organismo del fútbol, luego de la crisis interna generada durante el Mundial de 2026 por su proyecto, posteriormente retirado, para incorporar capital privado al negocio de sus principales competiciones.
En una carta enviada al Consejo de la FIFA y a los presidentes de las 211 federaciones miembro, Infantino propuso evaluar una revisión externa e independiente del actual marco de gobernanza de la organización, según reportó Reuters.
El dirigente planteó consultar al Consejo sobre la posibilidad de encargar dicha revisión para las principales iniciativas estratégicas y recomendar posibles mejoras. También propuso realizar una consulta «directa, estructurada y con un plazo determinado» con las confederaciones, federaciones y otras partes involucradas.
El proceso podría analizar las funciones que desempeñan el presidente, el Bureau, el Consejo y el Congreso en las principales decisiones de la FIFA. Además, contemplaría mecanismos para aumentar la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. Las primeras propuestas podrían ser discutidas en la reunión del Consejo prevista para el próximo 15 de octubre.
La iniciativa se produce después de la crisis generada tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cuando trascendió un proyecto impulsado por Infantino para vender a inversores privados una participación del 20 % en los derechos comerciales de la FIFA, incluidos los relacionados con la Copa del Mundo.
La propuesta generó oposición de la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf, y finalmente fue retirada en julio.
Infantino sostuvo que la iniciativa nunca había sido aprobada y explicó que se trataba de una propuesta que aún no constituía una decisión. También reconoció que su difusión antes de completar el proceso institucional generó preocupación y la impresión de que las decisiones ya habían sido tomadas.
El presidente de la FIFA aseguró que el proyecto fue retirado definitivamente y que no continuará. La controversia también derivó en cuestionamientos a su liderazgo. La UEFA llegó a amenazar con un boicot a competiciones de la FIFA y posteriormente, junto con dirigentes de la AFC y la Concacaf, reclamó cambios en la conducción del organismo.
Pese a estos cuestionamientos, Infantino dejó claro en su carta que no contempla apartarse de la dirección de la FIFA y afirmó que continúa comprometido con la conducción de la organización.
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Atlético vence 2-1 al Real Madrid: golpe en el derbi y caída en LaLiga
El Atlético de Madrid ganó 2-1 al Real Madrid este domingo 20 de septiembre en el Metropolitano, por la séptima jornada de LaLiga. Los rojiblancos castigaron a su máximo rival en un encuentro que cambió tras el descanso, cuando la expulsión de Dean Huijsen dejó al conjunto blanco con diez jugadores. Vinícius Júnior, de escasa participación, fue sustituido después de la roja.
La polémica había comenzado antes: el Madrid reclamó la expulsión de Cristian Romero por una entrada sobre Jude Bellingham. Sin embargo, quien terminó fuera fue Huijsen, por derribar a Giuliano Simeone dentro del área. Alejandro Grimaldo convirtió el penalti y Jonathan David amplió la ventaja al minuto 59. Antonio Rüdiger descontó de cabeza al 89, demasiado tarde para rescatar un punto.
Más allá de los goleadores, Giuliano resultó determinante: provocó el penalti y asistió a David en el segundo tanto. El canadiense encadenó tres partidos ligueros marcando. También pesaron la entrada de Koke al descanso, que reforzó el centro del campo, y una intervención de Jan Oblak ante Diomandé. Esas actuaciones ayudan a explicar cómo el Atlético sostuvo su ventaja.
El resultado también modificó la pelea de arriba: el Atlético alcanzó los 16 puntos y subió al segundo puesto, cinco por debajo del Barcelona. El Real Madrid quedó con 15, igualado con el Betis. La derrota supone así un doble golpe para los blancos: perder el derbi y ver cómo su vecino los supera en la clasificación.