El Salvador registra un nuevo día sin homicidios, según la PNC

Turistas extranjeros que visitan El Salvador destacaron el liderazgo del presidente Nayib Bukele y señalaron que ha logrado transformar la realidad del país.

Entre los sitios que más recorren los visitantes se encuentra el Centro Histórico de San Salvador. Hasta ese lugar llegaron Nurys González y Marta Domínguez, ambas de nacionalidad dominicana, quienes visitaron diferentes puntos del centro capitalino.

González expresó su admiración por el mandatario salvadoreño y afirmó: «Díganle a Bukele que todo el mundo quisiera que él fuera su presidente, yo soy una admiradora de él, es un orgullo que los salvadoreños deberían tener por tenerlo como presidente».

La turista contó que reside en Estados Unidos, aunque es de origen dominicano, y relató la experiencia de una compañera de trabajo que tenía 30 años sin visitar su país. Según González, su compañera le dijo: «puedes venir al país y dormir en la calle y nadie los va a molestar». A partir de esa experiencia, consideró que «Bukele le ha dado ejemplo al mundo entero».

Por su parte, Domínguez aseguró que durante su segunda visita a El Salvador pudo comprobar la seguridad pública de la que se habla internacionalmente.

«Tienen un gran presidente que sí se ocupa de la seguridad, me siento bien con venir aquí, he venido por segunda vez al país, uno se siente segura. Vine por segunda vez porque mi hermana está enamorada de Bukele», expresó.

También Juan Bautista, originario de San Pedro Sula, Honduras, llegó al Centro Histórico de San Salvador junto con su esposa, Yolba Medina.

Bautista señaló que la Semana Morazánica se celebra de una manera diferente en Honduras y destacó la dedicación del Gobierno de El Salvador para conmemorar el legado del prócer Francisco Morazán y permitir que la población participe en las festividades.

«Está muy bonito. Me encuentro aquí aprovechando ver cómo se hacen los eventos con grupos de personas que andan de visita, veo muchos turistas, en mi país se ven pero aquí está muy bello», indicó Bautista.

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