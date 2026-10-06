Nacionales
Cielo parcialmente nublado, con lluvias y tormentas
Durante la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado sobre la zona norte de El Salvador, con lluvias breves al norte de Santa Ana y Chalatenango. También se espera cielo parcialmente nublado en la cordillera volcánica.
Para la tarde, el cielo estará nublado, con lluvias y tormentas sobre la zona norte y la cordillera volcánica, con énfasis en el tramo Apaneca-Ilamatepec y la cordillera del Bálsamo, incluyendo sectores del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Estas condiciones también se prevén en la zona norte de Santa Ana, Chalatenango y sectores de la zona oriental.
Durante la noche, las lluvias y tormentas se mantendrán en la zona norte y en sectores de Santa Ana, norte de La Libertad, San Salvador y La Unión.
El viento estará del sureste, con velocidades de entre 10 y 20 km/h.
Como sistemas de influencia, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la influencia de una onda tropical mantienen las condiciones favorables para el desarrollo de lluvias y tormentas en el territorio salvadoreño.
Jetset
Iron Maiden celebra sus 50 años con un histórico concierto en El Salvador
Iron Maiden llegó a El Salvador como parte de su gira «Run For Your Lives», con la que la agrupación celebra sus 50 años de trayectoria dentro de la historia del heavy metal.
Desde el inicio con «Murders in the Rue Morgue» hasta el cierre con «Wasted Years», la banda presentó un setlist de 17 canciones que recorrió sus primeros nueve álbumes, considerados parte de su etapa dorada.
Concierto de Iron Maiden en El Salvador. https://t.co/IKUbfIL9jj
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 6, 2026
Los salvadoreños y extranjeros que asistieron al espectáculo disfrutaron de temas como «Rime of the Ancient Mariner», «Seventh Son of a Seventh Son», «Run to the Hills» y «Aces High», canciones que sonaron por primera vez en suelo salvadoreño, convirtiendo el momento en un hecho especial para los seguidores de la agrupación.
El festival de heavy metal comenzó con la presentación de la banda salvadoreña Souls of Steel. Posteriormente, subió al escenario The Raven Age, agrupación liderada por George Harris, hijo de Steve Harris, integrante y fundador de Iron Maiden.
🔥🤘 ¡IRON MAIDEN HACE RETUMBAR EL SALVADOR! 🇸🇻 Una noche cargada de heavy metal, energía y miles de voces cantando al ritmo de una de las bandas más legendarias del mundo. 🎸🔥 ¿Quién está viviendo esta noche histórica? 👀🤘 Video: Claudia Argueta https://t.co/7efko0idlL
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 6, 2026
A las 8:45 p. m., «Doctor Doctor» sirvió como anticipo de la salida de Iron Maiden al escenario para ofrecer su espectáculo ante los asistentes.
«Venimos de un concierto masivo en México y acá estamos sold out, son un público increíble», expresó Bruce Dickinson al inicio del concierto.
Durante la presentación, el vocalista también protagonizó uno de los momentos más celebrados por el público. Mientras interpretaba «The Trooper», ondeó la bandera británica y, por un momento, hizo lo mismo con la bandera salvadoreña, lo que generó una gran ovación entre los asistentes.
Nacionales
El Salvador registra un nuevo día sin homicidios, según la PNC
Una nueva semana inició sin homicidios en El Salvador, de acuerdo con un informe de la Policía Nacional Civil (PNC).
La corporación policial informó, a través de sus redes sociales, que el lunes 5 de octubre de 2026 no se registraron homicidios en el territorio nacional.
Con esta cifra, octubre suma cinco días sin muertes violentas y mantiene su curso con cero homicidios en esas jornadas.
Al comparar estos datos con los registrados en 2025, las estadísticas reflejan una mejoría, ya que durante ese mismo periodo del año pasado se contabilizaron dos muertes violentas.
En cuanto a 2018, cuando el actual Gobierno aún no estaba en funciones, únicamente el 5 de octubre se registraron ocho muertes violentas. Al sumar los primeros cinco días de ese mes, la cifra alcanzó los 27 homicidios.
Nacionales
Turistas extranjeros destacan seguridad y liderazgo del presidente Bukele durante visita a El Salvador
Turistas extranjeros que visitan El Salvador destacaron el liderazgo del presidente Nayib Bukele y señalaron que ha logrado transformar la realidad del país.
Entre los sitios que más recorren los visitantes se encuentra el Centro Histórico de San Salvador. Hasta ese lugar llegaron Nurys González y Marta Domínguez, ambas de nacionalidad dominicana, quienes visitaron diferentes puntos del centro capitalino.
González expresó su admiración por el mandatario salvadoreño y afirmó: «Díganle a Bukele que todo el mundo quisiera que él fuera su presidente, yo soy una admiradora de él, es un orgullo que los salvadoreños deberían tener por tenerlo como presidente».
La turista contó que reside en Estados Unidos, aunque es de origen dominicano, y relató la experiencia de una compañera de trabajo que tenía 30 años sin visitar su país. Según González, su compañera le dijo: «puedes venir al país y dormir en la calle y nadie los va a molestar». A partir de esa experiencia, consideró que «Bukele le ha dado ejemplo al mundo entero».
Por su parte, Domínguez aseguró que durante su segunda visita a El Salvador pudo comprobar la seguridad pública de la que se habla internacionalmente.
«Tienen un gran presidente que sí se ocupa de la seguridad, me siento bien con venir aquí, he venido por segunda vez al país, uno se siente segura. Vine por segunda vez porque mi hermana está enamorada de Bukele», expresó.
También Juan Bautista, originario de San Pedro Sula, Honduras, llegó al Centro Histórico de San Salvador junto con su esposa, Yolba Medina.
Bautista señaló que la Semana Morazánica se celebra de una manera diferente en Honduras y destacó la dedicación del Gobierno de El Salvador para conmemorar el legado del prócer Francisco Morazán y permitir que la población participe en las festividades.
«Está muy bonito. Me encuentro aquí aprovechando ver cómo se hacen los eventos con grupos de personas que andan de visita, veo muchos turistas, en mi país se ven pero aquí está muy bello», indicó Bautista.