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Iron Maiden celebra sus 50 años con un histórico concierto en El Salvador
Iron Maiden llegó a El Salvador como parte de su gira «Run For Your Lives», con la que la agrupación celebra sus 50 años de trayectoria dentro de la historia del heavy metal.
Desde el inicio con «Murders in the Rue Morgue» hasta el cierre con «Wasted Years», la banda presentó un setlist de 17 canciones que recorrió sus primeros nueve álbumes, considerados parte de su etapa dorada.
Concierto de Iron Maiden en El Salvador. https://t.co/IKUbfIL9jj
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 6, 2026
Los salvadoreños y extranjeros que asistieron al espectáculo disfrutaron de temas como «Rime of the Ancient Mariner», «Seventh Son of a Seventh Son», «Run to the Hills» y «Aces High», canciones que sonaron por primera vez en suelo salvadoreño, convirtiendo el momento en un hecho especial para los seguidores de la agrupación.
El festival de heavy metal comenzó con la presentación de la banda salvadoreña Souls of Steel. Posteriormente, subió al escenario The Raven Age, agrupación liderada por George Harris, hijo de Steve Harris, integrante y fundador de Iron Maiden.
🔥🤘 ¡IRON MAIDEN HACE RETUMBAR EL SALVADOR! 🇸🇻 Una noche cargada de heavy metal, energía y miles de voces cantando al ritmo de una de las bandas más legendarias del mundo. 🎸🔥 ¿Quién está viviendo esta noche histórica? 👀🤘 Video: Claudia Argueta https://t.co/7efko0idlL
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 6, 2026
A las 8:45 p. m., «Doctor Doctor» sirvió como anticipo de la salida de Iron Maiden al escenario para ofrecer su espectáculo ante los asistentes.
«Venimos de un concierto masivo en México y acá estamos sold out, son un público increíble», expresó Bruce Dickinson al inicio del concierto.
Durante la presentación, el vocalista también protagonizó uno de los momentos más celebrados por el público. Mientras interpretaba «The Trooper», ondeó la bandera británica y, por un momento, hizo lo mismo con la bandera salvadoreña, lo que generó una gran ovación entre los asistentes.
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Iron Maiden ya está en El Salvador para su concierto de esta noche
La banda británica Iron Maiden ya se encuentra en El Salvador, donde ofrecerá este lunes un concierto en el estadio Jorge «El Mágico» González, como parte de su gira «Run For Your Lives», con la que celebra sus 50 años de fundación.
Integrantes de la agrupación arribaron al país con más de 24 horas de anticipación al espectáculo. Bruce Dickinson, Adrian Smith y Dave Murray fueron vistos a las 5:20 de la tarde de este domingo a su llegada a un hotel de San Salvador.
Con Steve Harris a la cabeza, Iron Maiden se presenta por segunda ocasión en territorio salvadoreño, en un concierto que ha generado expectativa entre los seguidores de la escena metalera.
#TomeNota Hoy, lunes 5 de octubre, se desplegará un dispositivo de circulación vehicular controlada en los alrededores del estadio Jorge “El Mágico” González entre la 1:00 p.m. y 11:00 p.m. con motivo del concierto de Iron Maiden.
A fin de mejorar la movilidad, hemos dispuesto puntos de abordaje para alternativas de transporte; no se permitirá estacionamiento en ninguna de las vías públicas aledañas al sector del estadio. Te recomendamos organizar tu viaje en grupos para evitar contratiempos.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 5, 2026
Para el espectáculo se espera la asistencia de más de 25,000 personas. La jornada comenzará alrededor de las 6:20 de la tarde con la presentación de la banda salvadoreña Souls of Steel.
Posteriormente será el turno de The Raven Age, mientras que a las 8:30 de la noche está previsto que Iron Maiden, conocida como la «Doncella de Hierro», suba al escenario para ofrecer su esperado concierto.
FANÁTICOS HACEN FILA PARA EL CONCIERTO DE IRON MAIDEN EN EL ESTADIO JORGE “EL MÁGICO” GONZÁLEZ Así luce el ambiente en el estadio Jorge “El Mágico” González, donde fanáticos hacen fila para el concierto de esta noche de @IronMaiden. Video: Diario El Salvador #CronioSV #IronMaiden #ElSalvador #Concierto #Música
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 5, 2026
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VIDEO | Shakira sorprende a sus fans al cantar con Dua Lipa en Madrid
Durante el octavo de sus 12 conciertos en Madrid, España, celebrado el pasado sábado, Shakira sorprendió a sus seguidores al invitar a Dua Lipa al escenario.
Ambas estrellas pop interpretaron juntas «Antología», uno de los grandes clásicos de la carrera de la cantante colombiana.
Esta fue la primera vez que Shakira y Dua Lipa cantaron juntas en vivo, por lo que la aparición de la artista británica se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del espectáculo.
Minutos después de la presentación, los videos comenzaron a circular en redes sociales y generaron entre los seguidores de ambas artistas un pedido que se repitió: que el dueto no quede solamente en esa noche.
SHAKIRA Y DUA LIPA SORPRENDEN AL INTERPRETAR JUNTAS “ANTOLOGÍA” EN MADRID Durante el octavo de sus 12 conciertos en Madrid, España, Shakira sorprendió a sus seguidores al invitar a Dua Lipa al escenario el pasado sábado. Ambas artistas interpretaron “Antología”, uno de los clásicos de la carrera de la cantante colombiana. Fue la primera vez que cantaron juntas en vivo, y la presentación rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del espectáculo. Tras la actuación, videos del momento comenzaron a circular en redes sociales, mientras seguidores de ambas artistas pidieron que el dueto no quede solamente en esa noche. #CronioSV #Shakira #DuaLipa #Antología #Música
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 5, 2026
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Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, suspende conciertos tras sufrir un ataque de pánico
Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, suspendió temporalmente sus conciertos y compromisos públicos luego de sufrir un ataque de pánico, según confirmó él mismo en un video publicado en Instagram.
Inicialmente, el equipo de Emiliano Aguilar difundió un comunicado en el que informó sobre la suspensión temporal de sus presentaciones.
“El artista Emiliano Aguilar suspenderá temporalmente sus presentaciones y compromisos públicos, ya que actualmente se encuentra hospitalizado”, señaló el comunicado de prensa difundido por su equipo de trabajo.
La escueta información generó rumores sobre el estado de salud del cantante, algunos de los cuales apuntaban a que se encontraba en estado grave.
Posteriormente, se difundió un video del propio Emiliano Aguilar, en el que explicó que sufrió un ataque de pánico y aseguró que se encuentra bien.
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