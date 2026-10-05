Internacionales
Rusia descarta caso de peste neumónica tras la muerte de una trabajadora de laboratorio en Siberia
Las autoridades rusas aseguraron este lunes que las pruebas realizadas tras la muerte de Daria Chipilova, una técnica de laboratorio de 28 años del Instituto de lucha contra la peste de Irkutsk, no detectaron rastros de peste neumónica y señalaron que la situación sanitaria permanece «bajo control».
La muerte de Chipilova había generado inquietud luego de que un medio informara que la trabajadora podría haber contraído peste neumónica tras la rotura de un tubo de ensayo.
Sin embargo, una comisión especial de expertos concluyó que la causa de la muerte fue una «neumonía de etiología indeterminada», afirmó el gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev.
Según explicó el funcionario, la investigación realizada por la agencia sanitaria rusa Rospotrebnadzor determinó que «no se detectó ningún microorganismo relacionado con la actividad profesional de la joven en sus muestras biológicas».
Kobzev también aseguró que la situación sanitaria en la región es «estable» y que ningún otro empleado del instituto ha solicitado atención médica desde que se conoció el fallecimiento.
«La situación sigue bajo nuestro control y el de los expertos», afirmó el gobernador.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, pidió a los periodistas «remitirse a las comunicaciones oficiales de Rospotrebnadzor en lugar de rumores y especulaciones».
La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), su forma neumónica es altamente contagiosa y puede resultar mortal si no se trata rápidamente.
Internacionales
Granizo del tamaño de una pelota de tenis daña autos, techos y el servicio eléctrico en Asunción
Una tormenta con granizo golpeó la noche del sábado Asunción y varias ciudades del departamento Central de Paraguay. Los trozos de hielo alcanzaron unos 8 centímetros, el tamaño de una pelota de tenis, y quebraron parabrisas, abollaron carrocerías y dañaron techos de viviendas y comercios. El temporal también llegó a Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Lambaré y Luque. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.
La Dirección de Meteorología e Hidrología había advertido tiempo severo en la Región Oriental, con lluvias de moderadas a fuertes, granizo y ráfagas cercanas o superiores a los 100 km/h. La Administración Nacional de Electricidad activó el Código Rojo de Apoyo de Emergencia y sumó cuadrillas para reponer el servicio. Entre las 18:38 y las 23:19 del sábado quedaron fuera de servicio 61 líneas de 23.000 voltios en el área metropolitana. En el último parte, 48 ya habían sido restablecidas. Los cortes pendientes afectaban barrios de Asunción y usuarios de Capiatá, Areguá, Itá, Nueva Italia, Lambaré, Luque, Limpio y Villeta.
Las autoridades mantienen la alerta por nuevas tormentas este domingo en la Región Oriental y en parte del Chaco, sobre todo en Presidente Hayes. En Asunción, el gremio de agentes de seguros recordó que la cobertura por granizo suele ser adicional y que el reclamo debe presentarse dentro de las 72 horas.
Internacionales
El G7 acuerda liberar hasta 100 millones de barriles de diésel y petróleo
Los líderes del G7 acordaron el viernes liberar hasta 100 millones de barriles de diésel y crudo en los próximos cuatro meses para aliviar el alza de los carburantes. La medida, coordinada por la Agencia Internacional de la Energía, empieza de inmediato e incluye una liberación sustancial de diésel en los primeros 20 días. El grupo no descartó discutir reservas adicionales.
El anuncio lo hizo el presidente francés, Emmanuel Macron, al cierre de una videoconferencia que presidió Francia, titular rotatorio del G7. Participaron Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Macron dijo que las decisiones «deberían hacer bajar los precios» de los productos petroleros, en particular el diésel. El comunicado no detalla cuánto del volumen será crudo y cuánto diésel, ni qué países socios aportarán barriles.
El acuerdo también cierra, por ahora, la amenaza de Washington de prohibir las exportaciones de diésel. Los siete se comprometieron a no imponer restricciones de energía entre ellos y pidieron a los productores que eviten vetos que tense más el mercado. El presidente Donald Trump escribió en Truth Social que Europa aceptó poner en el mercado «una cantidad masiva» de su diésel almacenado y que el proceso comenzará de inmediato.
El alza viene de la guerra en Oriente Medio. En marzo, la AIE ya coordinó una liberación de 400 millones de barriles, pero Trump ha criticado a Europa por no sacar esas reservas con la rapidez que pedía Washington. Esta vez el G7 también coordinará el mantenimiento de refinerías para que no paren al mismo tiempo y pedirá más producción de diésel a los países con capacidad de refinación.
El Brent llegó a bajar de 100 dólares el barril tras el anuncio y cerró el viernes cerca de 102. El diésel europeo cayó un 8 %, a 1,337.75 dólares por tonelada, su nivel más bajo desde inicios de septiembre. Para países importadores como El Salvador, un diésel más barato aliviaría transporte y alimentos, aunque el efecto en la bomba depende de cuánto se libere de verdad en las próximas tres semanas.
Internacionales
Granizada sorprende a habitantes de San Marcos, Guatemala
Una intensa granizada sorprendió este jueves a los habitantes de distintos sectores de San Marcos, Guatemala, donde la caída de hielo cubrió calles, viviendas y áreas verdes.
El fenómeno meteorológico tomó por sorpresa a las personas, quienes aprovecharon el momento para observar y grabar el inusual espectáculo que dejó el paisaje cubierto de blanco.
Las imágenes compartidas en redes sociales muestran la intensidad de la granizada y la sorpresa de los habitantes ante este fenómeno natural.