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Nacionales

Capturan a hombre tras agredir y provocar una quemadura en el ojo a otra persona en Sonsonate

Publicado

hace 33 minutos

el

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Salvador Arnoldo Córdova Maravilla, señalado de agredir a otro hombre en la colonia San Rafael, de Sonsonate Centro, Sonsonate.

Según la información proporcionada por la institución, Córdova Maravilla habría golpeado con los puños a la víctima y posteriormente le habría provocado una quemadura en un ojo utilizando un cigarro.

La persona afectada fue trasladada a un hospital, donde se encuentra estable.

El detenido será remitido ante las autoridades correspondientes por el delito de lesiones.

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Nacionales

Autoridades decomisan unidades del transporte de carga que no portan tarjeta de circulación

Publicado

hace 3 horas

el

5 octubre, 2026

Por

Autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) se encuentran decomisando unidades del transporte de carga que no portan tarjeta de circulación.

Durante la EntrevistaAM, el titular del VMT, Nelson Reyes, explicó que los decomisos se realizan con base en lo que establece la ley vial.

“Estamos realizando decomisos a unidades del transporte de carga que no portan tarjeta de circulación porque la ley lo establece como causal de remisión. Estamos evitando que continúen circulando vehículos con sobrecarga”, expresó el funcionario.

Reyes agregó que, cuando se detectan llantas en mal estado, las autoridades incluso han permitido que los conductores realicen el cambio de neumáticos en el lugar. De lo contrario, las unidades “se remiten para evitar que circulen”.

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Nacionales

Volqueta invade carril y provoca siniestro vial en Ciudad Delgado

Publicado

hace 3 horas

el

5 octubre, 2026

Por

El Viceministerio de Transporte (VMT) atendió este lunes un siniestro vial registrado sobre la carretera Panamericana, a la altura de Ciudad Delgado, en el sentido de Soyapango hacia Apopa.

De manera preliminar, el VMT informó que una volqueta habría invadido el carril por donde circulaba un vehículo particular.

Una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) 132 también se hizo presente en el lugar para atender a posibles personas lesionadas. Mientras tanto, equipos del VMT permanecieron en la zona para brindar apoyo y regular la circulación.

El percance ocurrió mientras el VMT mantiene controles reforzados al transporte de carga, con el objetivo de verificar las condiciones mecánicas y la documentación de las unidades.

En las últimas jornadas, las autoridades han sacado de circulación más de 30 vehículos por diferentes incumplimientos detectados durante las inspecciones.

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Jetset

Iron Maiden ya está en El Salvador para su concierto de esta noche

Publicado

hace 4 horas

el

5 octubre, 2026

Por

La banda británica Iron Maiden ya se encuentra en El Salvador, donde ofrecerá este lunes un concierto en el estadio Jorge «El Mágico» González, como parte de su gira «Run For Your Lives», con la que celebra sus 50 años de fundación.

Integrantes de la agrupación arribaron al país con más de 24 horas de anticipación al espectáculo. Bruce Dickinson, Adrian Smith y Dave Murray fueron vistos a las 5:20 de la tarde de este domingo a su llegada a un hotel de San Salvador.

Con Steve Harris a la cabeza, Iron Maiden se presenta por segunda ocasión en territorio salvadoreño, en un concierto que ha generado expectativa entre los seguidores de la escena metalera.

Para el espectáculo se espera la asistencia de más de 25,000 personas. La jornada comenzará alrededor de las 6:20 de la tarde con la presentación de la banda salvadoreña Souls of Steel.

Posteriormente será el turno de The Raven Age, mientras que a las 8:30 de la noche está previsto que Iron Maiden, conocida como la «Doncella de Hierro», suba al escenario para ofrecer su esperado concierto.

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