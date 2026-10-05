Capturan a hombre tras agredir y provocar una quemadura en el ojo a otra persona en Sonsonate

La banda británica Iron Maiden ya se encuentra en El Salvador, donde ofrecerá este lunes un concierto en el estadio Jorge «El Mágico» González, como parte de su gira «Run For Your Lives», con la que celebra sus 50 años de fundación.

Integrantes de la agrupación arribaron al país con más de 24 horas de anticipación al espectáculo. Bruce Dickinson, Adrian Smith y Dave Murray fueron vistos a las 5:20 de la tarde de este domingo a su llegada a un hotel de San Salvador.

Con Steve Harris a la cabeza, Iron Maiden se presenta por segunda ocasión en territorio salvadoreño, en un concierto que ha generado expectativa entre los seguidores de la escena metalera.

#TomeNota Hoy, lunes 5 de octubre, se desplegará un dispositivo de circulación vehicular controlada en los alrededores del estadio Jorge “El Mágico” González entre la 1:00 p.m. y 11:00 p.m. con motivo del concierto de Iron Maiden. A fin de mejorar la movilidad, hemos dispuesto puntos de abordaje para alternativas de transporte; no se permitirá estacionamiento en ninguna de las vías públicas aledañas al sector del estadio. Te recomendamos organizar tu viaje en grupos para evitar contratiempos. — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 5, 2026

Para el espectáculo se espera la asistencia de más de 25,000 personas. La jornada comenzará alrededor de las 6:20 de la tarde con la presentación de la banda salvadoreña Souls of Steel.

Posteriormente será el turno de The Raven Age, mientras que a las 8:30 de la noche está previsto que Iron Maiden, conocida como la «Doncella de Hierro», suba al escenario para ofrecer su esperado concierto.

FANÁTICOS HACEN FILA PARA EL CONCIERTO DE IRON MAIDEN EN EL ESTADIO JORGE “EL MÁGICO” GONZÁLEZ Así luce el ambiente en el estadio Jorge “El Mágico” González, donde fanáticos hacen fila para el concierto de esta noche de @IronMaiden. Video: Diario El Salvador #CronioSV #IronMaiden #ElSalvador #Concierto #Música — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 5, 2026

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