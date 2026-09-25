Virales
Dos vendedoras se van a los golpes por el amor de un trailero en plena vía pública
Dos mujeres, aparentemente dedicadas a la venta de rosquillas, protagonizaron una pelea en plena vía pública en Danlí, El Paraíso, Honduras.
El enfrentamiento quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en plataformas digitales, donde decenas de usuarios reaccionaron a las imágenes y compartieron diferentes versiones sobre lo ocurrido.
En el video se observa a las dos mujeres intercambiando golpes, mientras varias personas permanecen cerca de la escena.
Durante el altercado, parte de las rosquillas y otros productos que aparentemente comercializaban terminaron esparcidos sobre la calle, mientras las protagonistas continuaban enfrentándose.
De acuerdo con reportes, el incidente habría ocurrido por el supuesto amor de un trailero.
#NOTICIAS247HN VIDEO | 🥊🍩 ¡Las rosquillas quedaron olvidadas! Dos mujeres protagonizaron una intensa pelea en Danlí, El Paraíso. En redes aseguran que habría sido por un trailero . Entre golpes, gritos para que las separaran y dos policías cerca, el momento quedó registrado en… pic.twitter.com/ASTCDX2M88
— Noticias 24/7 HN (@noticias247hn) September 25, 2026
Virales
VIDEO | Así entrenan al robot humanoide chino que derribó a un humano en pelea en jaula
Medios chinos difundieron imágenes que muestran cómo la empresa EngineAI entrena a su robot humanoide T800 para ejecutar movimientos precisos, desde patadas y golpes potentes hasta mantener el equilibrio bajo impacto.
El robot, de 1,83 metros, se enfrentó este lunes a un hombre en lo que los organizadores presentaron como la primera pelea en jaula entre humano y robot en Estados Unidos.
This is how EngineAI trains its T800 humanoid robot to execute such precise movements, from powerful kicks and strikes to maintaining balance under impact. https://t.co/eVzwjKUOox pic.twitter.com/FQXXnr9kop
— Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 22, 2026
Virales
VIDEO | Primer combate brutal entre un humano y un robot al estilo Terminator
El combate celebrado el pasado viernes en San Francisco (EE.UU.) ha sido presentado como el primer enfrentamiento de este tipo entre un humano y un robot humanoide modificado al estilo Terminator, el cíborg asesino de la famosa saga.
En las imágenes se ve al ‘influencer’ Frankie LaPenna enfrentarse al androide e intentar golpearla antes de que esta responda con una fuerza descomunal.
We just made history with the first Human VS Terminator robot fight.
Frankie LaPenna gave it his all 🥊 More fight footage coming soon! pic.twitter.com/iADpv9d8Wg
— REK (@REK) September 20, 2026
Principal
VIDEO | Toro provoca pánico en España al saltar barrera de seguridad
Un toro de media tonelada protagonizó un angustioso momento cuando saltó la barrera que separa el ruedo de las gradas en medio de una corrida de la Feria Taurina de Murcia, en España.
La inesperada reacción del animal quedó registrada en un video grabado por uno de los asistentes, que se ha viralizado en las redes.
En las imágenes se observa a ‘Malacara’, como ha sido llamado el macho bovino de la ganadería de Los Espartales, cuando es toreado en la arena por el portugués Duarte Fernandes, recoge 20 Minutos.
Un toro provocó momentos de tensión en España luego de saltar una barrera de seguridad durante un evento.
🎥 El momento quedó registrado en video y rápidamente generó reacciones en redes sociales.
Más información: https://t.co/LILYWo5TXw#CronioSV #España #Toro #Virales… pic.twitter.com/iGL6Ne34GH
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 22, 2026