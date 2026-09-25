Dos vendedoras se van a los golpes por el amor de un trailero en plena vía pública

Dos mujeres, aparentemente dedicadas a la venta de rosquillas, protagonizaron una pelea en plena vía pública en Danlí, El Paraíso, Honduras.

El enfrentamiento quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en plataformas digitales, donde decenas de usuarios reaccionaron a las imágenes y compartieron diferentes versiones sobre lo ocurrido.

En el video se observa a las dos mujeres intercambiando golpes, mientras varias personas permanecen cerca de la escena.

Durante el altercado, parte de las rosquillas y otros productos que aparentemente comercializaban terminaron esparcidos sobre la calle, mientras las protagonistas continuaban enfrentándose.

De acuerdo con reportes, el incidente habría ocurrido por el supuesto amor de un trailero.

#NOTICIAS247HN VIDEO | 🥊🍩 ¡Las rosquillas quedaron olvidadas! Dos mujeres protagonizaron una intensa pelea en Danlí, El Paraíso. En redes aseguran que habría sido por un trailero . Entre golpes, gritos para que las separaran y dos policías cerca, el momento quedó registrado en… pic.twitter.com/ASTCDX2M88 — Noticias 24/7 HN (@noticias247hn) September 25, 2026

Me gusta esto: Me gusta Cargando...