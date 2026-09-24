Autoridades localizan granada abandonada en Nahuizalco

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Manuel Enrique López Trejo, de 28 años de edad, por los delitos de hurto y daños, luego de que quebrara la puerta de vidrio e ingresara a un negocio ubicado en la colonia San Pablo, sobre el kilómetro 141 de la carretera Panamericana, en San Miguel Centro.

De acuerdo con la PNC, el detenido habría hurtado del establecimiento un celular, varios pares de zapatos y dinero en efectivo.

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Tras recibir la denuncia, las autoridades iniciaron la búsqueda de López Trejo y lo localizaron en la misma zona. Al momento de intervenirlo, transportaba en una maleta las pertenencias hurtadas.

Además, según las investigaciones, el sujeto habría hurtado en la misma colonia una motosierra, una bocina y una lámpara.

La PNC informó que dichos objetos fueron vendidos a José Candelario Guevara Gaitán, de 67 años, quien será remitido por el delito de receptación.

Por hurto y daños, capturamos a Manuel Enrique López Trejo, de 28 años de edad, quien quebró la puerta de vidrio e ingresó a un negocio ubicado en la colonia San Pablo, sobre el km 141 de la carretera Panamericana, en San Miguel Centro, donde hurtó: ▫️1 celular

▫️Varios pares de… pic.twitter.com/6wwl0sTfSv — PNC El Salvador (@PNCSV) September 24, 2026

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