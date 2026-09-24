Nacionales
Autoridades localizan granada abandonada en Nahuizalco
Efectivos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil (PNC) aseguraron un predio baldío tras el hallazgo de una granada en la colonia La Italiana, cantón Sabana Grande, distrito de Izalco, departamento de Sonsonate.
Tras localizar el artefacto explosivo, las autoridades acordonaron el área para realizar su extracción de manera segura y evitar riesgos para los residentes de la zona.
Actualmente, las autoridades investigan cómo la granada llegó hasta el lugar donde fue encontrada y quiénes la llevaron.
Nacionales
Tome nota: VMT anuncia circulación controlada en KM 5 de la Carretera Panamericana
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que desde las 10:00 p.m. del viernes 25 hasta las 2:00 a.m. del sábado 26 de septiembre se instalará un dispositivo de circulación vehicular controlada en el kilómetro 5 de la carretera Panamericana, en el sector de San Bartolo, Ilopango.
La medida se implementará debido a maniobras con grúa que se realizarán para el traslado de una planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que un tramo de la carretera permanecerá cerrado durante ese periodo.
Ante esta situación, el VMT instó a los automovilistas a planificar sus viajes y buscar vías alternas para evitar el congestionamiento vehicular.
Nacionales
San Vicente Sur se prepara para el séptimo Festival del Jocote Corona
San Vicente Sur se prepara para recibir a turistas nacionales y extranjeros durante el séptimo Festival del Jocote Corona, una actividad organizada por la alcaldía con el objetivo de promover la producción local de este fruto, cultivado en las faldas del volcán Chichontepec.
El festival se desarrollará en el parque Cañas, donde los asistentes podrán disfrutar de gastronomía, música en vivo, artistas invitados y diferentes productos elaborados a base de jocote.
Como parte de la celebración también se realizarán diversos concursos, entre ellos el tradicional comelón de jocotes, que tendrá premios superiores a $100.
La actividad busca apoyar la economía de productores y emprendedores locales, así como promover la gastronomía y los derivados del jocote, entre ellos postres y vinos.
Los organizadores invitaron a las familias a participar y disfrutar de esta celebración, que se extenderá hasta las 11:00 de la noche.
Nacionales
VIDEO | PNC captura a hombre señalado de hurtar en un negocio de San Miguel Centro
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Manuel Enrique López Trejo, de 28 años de edad, por los delitos de hurto y daños, luego de que quebrara la puerta de vidrio e ingresara a un negocio ubicado en la colonia San Pablo, sobre el kilómetro 141 de la carretera Panamericana, en San Miguel Centro.
De acuerdo con la PNC, el detenido habría hurtado del establecimiento un celular, varios pares de zapatos y dinero en efectivo.
FOTOS – VIDEOS: https://x.com/croniosv/status/2103137388008542645
Tras recibir la denuncia, las autoridades iniciaron la búsqueda de López Trejo y lo localizaron en la misma zona. Al momento de intervenirlo, transportaba en una maleta las pertenencias hurtadas.
Además, según las investigaciones, el sujeto habría hurtado en la misma colonia una motosierra, una bocina y una lámpara.
La PNC informó que dichos objetos fueron vendidos a José Candelario Guevara Gaitán, de 67 años, quien será remitido por el delito de receptación.
Por hurto y daños, capturamos a Manuel Enrique López Trejo, de 28 años de edad, quien quebró la puerta de vidrio e ingresó a un negocio ubicado en la colonia San Pablo, sobre el km 141 de la carretera Panamericana, en San Miguel Centro, donde hurtó:
▫️1 celular
▫️Varios pares de… pic.twitter.com/6wwl0sTfSv
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 24, 2026