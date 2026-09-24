Nacionales
San Vicente Sur se prepara para el séptimo Festival del Jocote Corona
San Vicente Sur se prepara para recibir a turistas nacionales y extranjeros durante el séptimo Festival del Jocote Corona, una actividad organizada por la alcaldía con el objetivo de promover la producción local de este fruto, cultivado en las faldas del volcán Chichontepec.
El festival se desarrollará en el parque Cañas, donde los asistentes podrán disfrutar de gastronomía, música en vivo, artistas invitados y diferentes productos elaborados a base de jocote.
Como parte de la celebración también se realizarán diversos concursos, entre ellos el tradicional comelón de jocotes, que tendrá premios superiores a $100.
La actividad busca apoyar la economía de productores y emprendedores locales, así como promover la gastronomía y los derivados del jocote, entre ellos postres y vinos.
Los organizadores invitaron a las familias a participar y disfrutar de esta celebración, que se extenderá hasta las 11:00 de la noche.
Nacionales
Tome nota: VMT anuncia circulación controlada en KM 5 de la Carretera Panamericana
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que desde las 10:00 p.m. del viernes 25 hasta las 2:00 a.m. del sábado 26 de septiembre se instalará un dispositivo de circulación vehicular controlada en el kilómetro 5 de la carretera Panamericana, en el sector de San Bartolo, Ilopango.
La medida se implementará debido a maniobras con grúa que se realizarán para el traslado de una planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que un tramo de la carretera permanecerá cerrado durante ese periodo.
Ante esta situación, el VMT instó a los automovilistas a planificar sus viajes y buscar vías alternas para evitar el congestionamiento vehicular.
Nacionales
VIDEO | PNC captura a hombre señalado de hurtar en un negocio de San Miguel Centro
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Manuel Enrique López Trejo, de 28 años de edad, por los delitos de hurto y daños, luego de que quebrara la puerta de vidrio e ingresara a un negocio ubicado en la colonia San Pablo, sobre el kilómetro 141 de la carretera Panamericana, en San Miguel Centro.
De acuerdo con la PNC, el detenido habría hurtado del establecimiento un celular, varios pares de zapatos y dinero en efectivo.
FOTOS – VIDEOS: https://x.com/croniosv/status/2103137388008542645
Tras recibir la denuncia, las autoridades iniciaron la búsqueda de López Trejo y lo localizaron en la misma zona. Al momento de intervenirlo, transportaba en una maleta las pertenencias hurtadas.
Además, según las investigaciones, el sujeto habría hurtado en la misma colonia una motosierra, una bocina y una lámpara.
La PNC informó que dichos objetos fueron vendidos a José Candelario Guevara Gaitán, de 67 años, quien será remitido por el delito de receptación.
Por hurto y daños, capturamos a Manuel Enrique López Trejo, de 28 años de edad, quien quebró la puerta de vidrio e ingresó a un negocio ubicado en la colonia San Pablo, sobre el km 141 de la carretera Panamericana, en San Miguel Centro, donde hurtó:
▫️1 celular
▫️Varios pares de… pic.twitter.com/6wwl0sTfSv
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 24, 2026
Sucesos
Presidente Bukele ordena atención médica para niña hondureña con leucemia
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a la solicitud de ayuda de Mirian Abigail Oliva Cáceres, una joven hondureña de 19 años que pidió atención médica en el país tras sufrir una recaída de leucemia mieloide aguda.
Según relató la joven, fue diagnosticada con la enfermedad en 2024, cuando tenía 17 años, y recibió tratamiento en Honduras. El pasado 22 de septiembre, un hematólogo le confirmó que había sufrido una recaída.
Ante esta situación, Mirian acudió al Hospital Nacional Rosales en busca de atención especializada. De acuerdo con su testimonio, en el centro hospitalario le indicaron que necesitaba contar con un carné de residencia salvadoreño para recibir atención.
La joven decidió entonces solicitar públicamente la intervención del mandatario salvadoreño para poder continuar con su tratamiento en El Salvador.
Bukele respondió directamente a la petición y le indicó que acudiera junto con su madre al Hospital Rosales, donde, según señaló, sería recibida por médicos para evaluar su caso.
“Me informan que tu caso es sumamente complejo y difícil, pero que sí hay posibilidades de cura. Vamos a hacer todo lo posible por salvarte. Vayan con tu mami al Hospital Rosales, ahí las estarán esperando nuestros mejores médicos. Primero Dios lo logremos”, expresó el presidente.
Tras la respuesta del mandatario, Mirian publicó un mensaje en el que agradeció la ayuda recibida y señaló que la atención en El Salvador representa una nueva oportunidad para continuar con su tratamiento.
Hasta el momento, la información publicada reporta la indicación de acudir al Hospital Rosales para la evaluación médica, sin confirmar públicamente detalles posteriores sobre su ingreso o el tratamiento que recibirá.