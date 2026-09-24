San Vicente Sur se prepara para el séptimo Festival del Jocote Corona

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a la solicitud de ayuda de Mirian Abigail Oliva Cáceres, una joven hondureña de 19 años que pidió atención médica en el país tras sufrir una recaída de leucemia mieloide aguda.

Según relató la joven, fue diagnosticada con la enfermedad en 2024, cuando tenía 17 años, y recibió tratamiento en Honduras. El pasado 22 de septiembre, un hematólogo le confirmó que había sufrido una recaída.

Ante esta situación, Mirian acudió al Hospital Nacional Rosales en busca de atención especializada. De acuerdo con su testimonio, en el centro hospitalario le indicaron que necesitaba contar con un carné de residencia salvadoreño para recibir atención.

La joven decidió entonces solicitar públicamente la intervención del mandatario salvadoreño para poder continuar con su tratamiento en El Salvador.

Bukele respondió directamente a la petición y le indicó que acudiera junto con su madre al Hospital Rosales, donde, según señaló, sería recibida por médicos para evaluar su caso.

“Me informan que tu caso es sumamente complejo y difícil, pero que sí hay posibilidades de cura. Vamos a hacer todo lo posible por salvarte. Vayan con tu mami al Hospital Rosales, ahí las estarán esperando nuestros mejores médicos. Primero Dios lo logremos”, expresó el presidente.

Tras la respuesta del mandatario, Mirian publicó un mensaje en el que agradeció la ayuda recibida y señaló que la atención en El Salvador representa una nueva oportunidad para continuar con su tratamiento.

Hasta el momento, la información publicada reporta la indicación de acudir al Hospital Rosales para la evaluación médica, sin confirmar públicamente detalles posteriores sobre su ingreso o el tratamiento que recibirá.

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