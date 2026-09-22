El Salvador, referente mundial en regulación de activos digitales

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con el CEO de Dapper, Luis Alberto Rodríguez, para conocer el trabajo que la empresa realiza en El Salvador en el fortalecimiento de la administración pública y la educación superior. El encuentro se centró en el uso del análisis de datos y la inteligencia artificial como herramientas para mejorar la gestión institucional y atraer inversión a estos sectores estratégicos.

Durante la reunión, el vicepresidente reiteró que El Salvador vive una nueva etapa marcada por la recuperación de la seguridad y la generación de oportunidades para la población. Bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, el país ha impulsado apuestas concretas en educación con el objetivo de ampliar las opciones de formación universitaria, técnica y vocacional para los jóvenes salvadoreños.

Rodríguez destacó la importancia de la alianza estratégica con el Gobierno para construir una infraestructura de datos institucionales. Esta capa de inteligencia permitiría organizar información gubernamental dispersa y convertirla en conocimiento útil para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de programas, proyectos y políticas públicas.

En el encuentro también participó Claudia de Larin, directora ejecutiva de ESIAP y directora nacional de Educación Superior, quien resaltó los avances del trabajo conjunto con Dapper para la modernización institucional. La reunión confirma el interés del Ejecutivo en incorporar tecnología de vanguardia para tomar mejores decisiones y fortalecer las capacidades del Estado.

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