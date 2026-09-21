Nacionales
Inspecciones nocturnas identifican diversas irregularidades laborales
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que continúan las acciones del Plan Justicia Laboral Nocturna, mediante el cual se realizan inspecciones para verificar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores que laboran durante horarios nocturnos.
Castro señaló que durante las verificaciones se han detectado diversas irregularidades, entre ellas jornadas extenuantes, falta de pago de horas extras y del recargo correspondiente por trabajo nocturno.
Asimismo, indicó que se ha identificado el uso de propinas de los trabajadores para pagar los salarios del personal de cocina.
El funcionario también mencionó incumplimientos relacionados con retenciones legales como AFP e ISSS, entre otros abusos.
Castro afirmó que se aplicará la ley a los empleadores que incumplan con sus obligaciones y aseguró que el Plan Justicia Laboral Nocturna continuará desarrollándose.
Nacionales
Árbol de gran tamaño cae sobre vehículos estacionados en Sonsonate
Varios vehículos que se encontraban estacionados resultaron dañados luego de que un árbol de gran tamaño se desplomara en el departamento de Sonsonate.
De acuerdo con reportes, el hecho se registró esta mañana en el parqueo de la residencial San Antonio, en el distrito de San Antonio del Monte.
El desplome provocó daños materiales en los automotores y afectó parte de la infraestructura del lugar. Sin embargo, no se reportan personas lesionadas.
Equipos municipales y de Protección Civil realizan labores de remoción de escombros y supervisan los riesgos en el sector.
Nacionales
VIDEO | Cruce indebido provoca choque en alameda Manuel Enrique Araujo
La imprudencia e irresponsabilidad de algunos conductores continúa siendo señalada como una de las causas de los accidentes de tránsito en el país.
En las últimas horas, las cámaras del Sistema de Videovigilancia Sívar Seguro registraron un percance vial en la intersección de la alameda Manuel Enrique Araujo y la calle Loma Linda, en San Salvador.
De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, el choque ocurrió luego de que uno de los dos conductores involucrados realizó un cruce indebido en la zona.
Las autoridades no reportaron personas lesionadas a causa del percance. El incidente únicamente dejó daños materiales en ambos vehículos.
🚗 CRUCE INDEBIDO PROVOCA CHOQUE EN SAN SALVADOR
Un percance vial fue registrado por las cámaras del Sistema de Videovigilancia Sívar Seguro en la intersección de la alameda Manuel Enrique Araujo y la calle Loma Linda, en San Salvador.
De acuerdo con las imágenes compartidas,… pic.twitter.com/4mQ7xQ4feV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 21, 2026
Nacionales
Motociclista de 17 años resulta lesionado tras accidentarse en La Puerta de Apopa
Alrededor de las 2:30 de la madrugada de este lunes 21 de septiembre, cuerpos de socorro atendieron un percance vial en el que se vio involucrado un joven motociclista de 17 años.
De acuerdo con información preliminar, el menor perdió el control de su motocicleta y sufrió un accidente en la zona conocida como La Puerta de Apopa, en el sector que conduce hacia Nejapa.
Tras ser evaluado y estabilizado en el lugar, elementos de socorro trasladaron al joven a un centro médico cercano para recibir atención especializada por las heridas sufridas.
Al cierre de esta nota, se desconoce la identidad y condición del menor motociclista.