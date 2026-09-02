Economia
Sorteo LOTRA N.o 464 dedicado a La Laguna de Alegría
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicó el Sorteo LOTRA N.º 464 a la Laguna de Alegría, atractivo natural de origen volcánico ubicado en el cráter del volcán Tecapa y conocido como la «Esmeralda de América».
El nombre fue otorgado por la poetisa chilena Gabriela Mistral, quien quedó impresionada por el intenso color verde de sus aguas.
La Laguna de Alegría ofrece a sus visitantes experiencias relacionadas con la naturaleza, la aventura y la cultura local. Entre las actividades que pueden realizarse en sus alrededores se encuentra el senderismo, que permite apreciar el paisaje de montaña, la vegetación y las vistas del entorno volcánico. También se mantiene como una tradición la aplicación de barro volcánico y azufre de la zona.
Durante la fase previa del sorteo, Aldo Marroquín, propietario de Finca Margarita, ubicada en las cercanías de la Laguna de Alegría, realizó la presentación de los números mayores y la selección de maletines. Además, invitó a los salvadoreños a conocer y disfrutar de este destino turístico.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 464 fueron los siguientes:
- Primer Premio: $175,000 — Billete N.º 26213, vendido.
- Segundo Premio: $20,000 — Billete N.º 18586, no vendido.
- Tercer Premio: $10,000 — Billete N.º 34014, no vendido.
La LNB señaló que los recursos generados por la comercialización de sus productos hacen posible la ejecución de acciones de beneficencia destinadas al bienestar de las comunidades.
A través de sus brigadas médicas, la institución acerca servicios de salud preventiva, entre ellos consultas médicas generales, odontológicas, ecografías mamarias y entrega de medicamentos.
Durante agosto, estas acciones beneficiaron a 11,448 salvadoreños, con una inversión de $69,954.00, como parte del programa Juntos Hacemos Beneficencia.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia.
Economia
Conozca los nuevos precios de los combustibles en El Salvador
Los precios de referencia de los combustibles registrarán incrementos de hasta $0.10 por galón en El Salvador, de acuerdo con la información publicada por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM). Los nuevos precios estarán vigentes del 1 al 14 de septiembre.
El combustible tendrá el mismo precio de referencia en las zonas central, occidental y oriental, mientras que las gasolinas superior y regular variarán según la región.
En la zona central, la gasolina superior aumentará $0.05 y tendrá un precio de $4.96 por galón, mientras que la gasolina regular subirá $0.05, hasta los $4.63. El diésel tendrá el mayor incremento, de $0.10, y se comercializará a $4.69 por galón.
En las zonas occidental y oriental, la gasolina superior tendrá un precio de $4.97 por galón, tras un incremento de $0.05. La gasolina regular subirá $0.05, hasta los $4.64, mientras que el diésel aumentará $0.10, alcanzando los $4.69 por galón.
Según la DGEHM, entre los factores que han incidido en la variación de los precios se encuentra la decisión de Rusia de prolongar las restricciones a las exportaciones de diésel, en medio de continuos ataques a su infraestructura de refinación, lo que reduce la oferta internacional de este derivado.
Asimismo, la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán ha generado inestabilidad en los precios internacionales del petróleo y sus derivados.
Economia
Sorteo LOTRA N.o 463 dedicado a + Deportes de INDES
El Sorteo LOTRA No. 463 fue dedicado a +Deportes de INDES, plataforma de comunicación que acerca a la ciudadanía el acontecer deportivo nacional y el trabajo desarrollado por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).
+Deportes inició sus transmisiones el 28 de agosto de 2023, a través de Canal 10, como un espacio de comunicación y difusión institucional. Desde entonces, informa sobre proyectos, programas, actividades y resultados del INDES, además de brindar cobertura a diferentes disciplinas, competencias y atletas.
A pocos días de cumplir tres años al aire, +Deportes también ha extendido su cobertura más allá de las fronteras nacionales, con enlaces y reportes desde escenarios deportivos internacionales. Entre estos destacan la World Winners Cup de fútbol playa, en Italia, y los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago de Chile, acercando a la audiencia el desempeño de atletas salvadoreños en competencias internacionales.
El programa también da seguimiento a las principales iniciativas, ligas, disciplinas y actividades desarrolladas por el INDES, contribuyendo a mantener informada a la población sobre el desarrollo del deporte en El Salvador.
Durante la fase previa del sorteo, Natán Flores, productor de +Deportes, participó en la presentación de los Premios Mayores, mientras que Eugenio Calderón, presentador del programa, realizó la presentación de los maletines de balotas de colores.
Como parte de la dedicatoria, el presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia, Javier Milián, entregó el marco conmemorativo del sorteo a René Martínez, presidente del INDES, como reconocimiento a la labor de +Deportes en la difusión del acontecer deportivo nacional.
Resultados del Sorteo LOTRA No. 463
- Primer Premio: $555,000 – Billete No. 09518, vendido.
- Segundo Premio: $20,000 – Billete No. 22054, vendido.
- Tercer Premio: $10,000 – Billete No. 39680, vendido.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia.
Economia
El Salvador es sede de la 61.ª Reunión y 50.ª Convención de Asociaciones Chinas de Centroamérica y Panamá
Esta noche se celebra en el país la **61.ª Reunión y 50.ª Convención de Asociaciones Chinas de Centroamérica y Panamá, un encuentro que reúne a representantes de las comunidades chinas de la región y que El Salvador acoge por segunda ocasión.
El evento busca fortalecer los lazos de cooperación, el intercambio cultural y las oportunidades de inversión. Autoridades y dirigentes de la comunidad china destacaron el momento positivo que vive el país y el interés que genera entre inversionistas y visitantes.
Miguel Chan, vicepresidente de la Asociación China de El Salvador, expresó su orgullo como salvadoreño de nacimiento:
> “Me llena de orgullo que vengan tantos paisanos chinos a visitar El Salvador y que por primera vez estemos capturando una imagen positiva del país. El esfuerzo del gabinete del presidente y del mismo presidente en mejorar el tema de seguridad y de inversiones ha atraído no solo turistas, sino también personas interesadas en invertir”.
🇸🇻 “Me llena de orgullo que vengan tantos paisanos chinos a visitar El Salvador y que por primera vez estemos capturando una imagen positiva del país”.
Así lo expresó Miguel Chan, vicepresidente de la Asociación China de El Salvador, durante la 61.ª Reunión y 50.ª Convención de… pic.twitter.com/flLuF6D7do
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 21, 2026
La titular del Ministerio de Turismo, Morena Valdez, acompañó la actividad y dirigió un mensaje a los asistentes. En su intervención destacó el aporte histórico de las comunidades chinas y los proyectos conjuntos que se han impulsado en el país, entre ellos la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), Sunset Park y el Muelle Turístico del Puerto de La Libertad.
> “Bienvenidos a El Salvador. Quiero expresarles un agradecimiento de parte del vicepresidente Félix Ulloa y del presidente Nayib Bukele por estar aquí. Hemos visto cómo las comunidades chinas han dejado una huella imborrable de cariño y fraternidad, pero sobre todo una huella que tiene que ver con estrechar lazos comerciales”.
Por su parte, el embajador de la República Popular China en El Salvador, Zhang Yanhui, valoró la convención como una gran oportunidad para impulsar la amistad y el conocimiento mutuo entre las colonias chinas de Centroamérica, y para que ciudadanos de otros países conozcan los cambios positivos del país.
> “El Salvador está transformándose muy positivamente. Cuenta con mucha seguridad, prosperidad y crecimiento. Esto ofrece una base sólida para posibles inversiones y cooperaciones”.
🇨🇳 “El Salvador está transformándose muy positivamente. Cuenta con mucha seguridad, prosperidad y crecimiento”.
El embajador de China en El Salvador, Zhang Yanhui, destacó los avances del país y el avance del estadio como “un nuevo monumento de amistad” entre ambas naciones,… pic.twitter.com/W215Adh96P
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 21, 2026
Sobre el avance del estadio que se construye con apoyo chino, el diplomático señaló que la obra avanza “con mucha rapidez” y que quienes pasan por el lugar quedan sorprendidos:
“Estamos creando un nuevo milagro, un nuevo monumento de amistad entre los dos países. Vamos a trabajar junto al gobierno salvadoreño para que esta obra sea un gran éxito y un nuevo atractivo no solo para la población de El Salvador, sino de otros países”.
El embajador también se refirió al crecimiento del comercio bilateral y a la competitividad de los productos chinos, destacando que son “buenos, bonitos y baratos”, lo que genera ahorros para empresarios y consumidores salvadoreños, especialmente en el sector de la construcción, que actualmente impulsa alrededor del 30 % del crecimiento económico.
La convención, que se realiza desde 1966, se consolida como un espacio de unidad y promoción de oportunidades entre las asociaciones chinas de la región.