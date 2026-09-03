Lluvias y tormentas se esperan este jueves en El Salvador

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicó el Sorteo LOTRA N.º 464 a la Laguna de Alegría, atractivo natural de origen volcánico ubicado en el cráter del volcán Tecapa y conocido como la «Esmeralda de América».

El nombre fue otorgado por la poetisa chilena Gabriela Mistral, quien quedó impresionada por el intenso color verde de sus aguas.

La Laguna de Alegría ofrece a sus visitantes experiencias relacionadas con la naturaleza, la aventura y la cultura local. Entre las actividades que pueden realizarse en sus alrededores se encuentra el senderismo, que permite apreciar el paisaje de montaña, la vegetación y las vistas del entorno volcánico. También se mantiene como una tradición la aplicación de barro volcánico y azufre de la zona.

Durante la fase previa del sorteo, Aldo Marroquín, propietario de Finca Margarita, ubicada en las cercanías de la Laguna de Alegría, realizó la presentación de los números mayores y la selección de maletines. Además, invitó a los salvadoreños a conocer y disfrutar de este destino turístico.

Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 464 fueron los siguientes:

Primer Premio: $175,000 — Billete N.º 26213, vendido.

$175,000 — Billete N.º 26213, vendido. Segundo Premio: $20,000 — Billete N.º 18586, no vendido.

$20,000 — Billete N.º 18586, no vendido. Tercer Premio: $10,000 — Billete N.º 34014, no vendido.

La LNB señaló que los recursos generados por la comercialización de sus productos hacen posible la ejecución de acciones de beneficencia destinadas al bienestar de las comunidades.

A través de sus brigadas médicas, la institución acerca servicios de salud preventiva, entre ellos consultas médicas generales, odontológicas, ecografías mamarias y entrega de medicamentos.

Durante agosto, estas acciones beneficiaron a 11,448 salvadoreños, con una inversión de $69,954.00, como parte del programa Juntos Hacemos Beneficencia.

La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia.

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