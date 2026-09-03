Nacionales
OPS ofrece curso gratuito para fortalecer la atención de pacientes obstétricas críticas
La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) lanzó un curso virtual y gratuito dirigido a profesionales de la salud de las Américas, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para brindar atención integral a pacientes obstétricas críticamente enfermas y contribuir a mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia.
El programa, denominado «Curso virtual sobre pacientes obstétricas críticamente enfermas», tiene una duración de cuatro horas y se desarrolla completamente en línea bajo una modalidad de autoaprendizaje. Esto permite que los participantes avancen de acuerdo con su disponibilidad.
De acuerdo con la OPS, la iniciativa surge ante la persistencia de cifras elevadas de mortalidad materna en la región y la necesidad de fortalecer las acciones orientadas a su reducción.
La organización señaló que la mortalidad materna es un fenómeno multicausal y que, entre las medidas necesarias para reducirla, se encuentra contar con equipos de salud que dispongan de conocimientos actualizados y las competencias necesarias para responder ante los casos de mayor complejidad.
En este sentido, la capacitación busca preparar a los equipos clínicos para abordar de manera multidisciplinaria las principales emergencias obstétricas asociadas con desenlaces maternos graves.
El contenido del curso aborda conceptos y elementos relacionados con las condiciones, riesgos y cuidados que requieren las pacientes obstétricas críticamente enfermas, con el propósito de reforzar los conocimientos del personal encargado de brindar atención en los diferentes niveles de atención.
El curso está dirigido a profesionales de la salud de las áreas de enfermería, medicina general, matronas y medicina interna.
Asimismo, está destinado a especialistas en ginecoobstetricia, medicina de urgencias y emergencias, anestesiología, cuidado crítico y terapia intensiva.
Nacionales
Lluvias y tormentas se esperan este jueves en El Salvador
Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y no se prevén lluvias en el territorio nacional.
Para la tarde, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado en la mayoría del país. En las zonas altas de montañas de la zona norte y en los volcanes del occidente se prevén lluvias y tormentas, principalmente al norte de Santa Ana, Chalatenango y Cabañas, así como en las cercanías de la cordillera Apaneca-Ilamatepec.
Durante la noche, se esperan tormentas formándose en la zona oriental y paracentral, las cuales se desplazarán hacia la zona central y la zona costera. Estas condiciones se presentarían principalmente en sectores de San Vicente, La Paz, Cuscatlán, San Salvador y La Libertad, y podrían prolongarse hasta la madrugada del viernes. Para ese momento, también se esperan tormentas en la zona occidental.
El viento tendrá velocidades de entre 9 y 18 km/h. Sin embargo, durante las tormentas podrían registrarse ráfagas superiores a los 40 km/h.
Las temperaturas serán muy cálidas durante el día y refrescarán durante el transcurso de la noche y la madrugada.
Los principales sistemas atmosféricos presentes son el flujo del este y una vaguada en superficie, con apoyo de sistemas en capas medias de la tropósfera. Estas condiciones generarán lluvias y tormentas durante la tarde, pero principalmente durante la noche y la madrugada.
Economia
Sorteo LOTRA N.o 464 dedicado a La Laguna de Alegría
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicó el Sorteo LOTRA N.º 464 a la Laguna de Alegría, atractivo natural de origen volcánico ubicado en el cráter del volcán Tecapa y conocido como la «Esmeralda de América».
El nombre fue otorgado por la poetisa chilena Gabriela Mistral, quien quedó impresionada por el intenso color verde de sus aguas.
La Laguna de Alegría ofrece a sus visitantes experiencias relacionadas con la naturaleza, la aventura y la cultura local. Entre las actividades que pueden realizarse en sus alrededores se encuentra el senderismo, que permite apreciar el paisaje de montaña, la vegetación y las vistas del entorno volcánico. También se mantiene como una tradición la aplicación de barro volcánico y azufre de la zona.
Durante la fase previa del sorteo, Aldo Marroquín, propietario de Finca Margarita, ubicada en las cercanías de la Laguna de Alegría, realizó la presentación de los números mayores y la selección de maletines. Además, invitó a los salvadoreños a conocer y disfrutar de este destino turístico.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 464 fueron los siguientes:
- Primer Premio: $175,000 — Billete N.º 26213, vendido.
- Segundo Premio: $20,000 — Billete N.º 18586, no vendido.
- Tercer Premio: $10,000 — Billete N.º 34014, no vendido.
La LNB señaló que los recursos generados por la comercialización de sus productos hacen posible la ejecución de acciones de beneficencia destinadas al bienestar de las comunidades.
A través de sus brigadas médicas, la institución acerca servicios de salud preventiva, entre ellos consultas médicas generales, odontológicas, ecografías mamarias y entrega de medicamentos.
Durante agosto, estas acciones beneficiaron a 11,448 salvadoreños, con una inversión de $69,954.00, como parte del programa Juntos Hacemos Beneficencia.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia.
Sucesos
Vehículo volcado en carretera a Sonsonate
Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Viceministerio de Transporte (VMT) atendieron un accidente vial registrado sobre la carretera a Sonsonate, a la altura de Ateos.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, un vehículo tipo sedán volcó en la zona, provocando un derrame de aceite y refrigerante sobre la vía.
El percance también generó un fuerte congestionamiento vehicular en el sector. De momento, no se tiene información sobre personas lesionadas.
Un equipo de grúas del VMT se desplazó al lugar para realizar las labores de movilización del vehículo volcado.