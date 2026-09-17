La OMS ve «señales alentadoras» en la lucha contra la epidemia de ébola en RDC

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, instó este miércoles a establecer una «coordinación global» sobre la inteligencia artificial (IA) y advirtió sobre el riesgo de una «carrera hacia el abismo» en materia de seguridad, en un contexto marcado por el aumento de los llamados a regular esta tecnología.

«La acción a nivel nacional es esencial. Pero una coordinación global también es indispensable», declaró Guterres durante una conferencia de prensa, en la que señaló que «la IA no se detiene en las fronteras y tampoco sus riesgos».

El jefe de Naciones Unidas sostuvo que los gobiernos deben asumir sus responsabilidades, especialmente en la protección de sus ciudadanos frente a las amenazas relacionadas con la inteligencia artificial.

«La primera responsabilidad de cualquier gobierno es proteger a sus ciudadanos, incluso de las amenazas relacionadas con la inteligencia artificial», afirmó.

Guterres también indicó que la regulación y los riesgos de la IA serán «un tema de discusión» durante la Asamblea General de la ONU, que se celebrará la próxima semana en Nueva York.

El secretario general reconoció el potencial de esta tecnología para contribuir al desarrollo sostenible y señaló que puede mejorar el aprendizaje, fortalecer los sistemas de salud e impulsar la resiliencia climática, entre otros beneficios.

Sin embargo, advirtió que un número creciente de desarrolladores de inteligencia artificial está expresando preocupación porque el avance tecnológico se produce a un ritmo superior al conocimiento sobre sus posibles riesgos.

«El mundo no puede permitirse una carrera hacia el abismo en materia de seguridad de la IA», manifestó Guterres.

Aumentan los llamados a regular la inteligencia artificial

Las solicitudes de una mayor regulación de la inteligencia artificial se han multiplicado durante las últimas semanas, después de una serie de incidentes y advertencias realizadas por varios directores de empresas del sector.

El martes, OpenAI, Anthropic y Google DeepMind anunciaron que trabajan en la creación de un órgano de supervisión de los riesgos asociados con esta tecnología.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles que reuniría a grandes actores del sector para respaldar los esfuerzos orientados a desacelerar el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial más potentes.

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