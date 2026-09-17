Internacionales
La OMS ve «señales alentadoras» en la lucha contra la epidemia de ébola en RDC
El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que la lucha contra la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) presenta señales alentadoras, aunque advirtió que la emergencia sanitaria podría prolongarse durante varios meses más.
«Ahora comenzamos a observar señales alentadoras que muestran que estamos avanzando en la lucha contra la epidemia», declaró Tedros durante una conferencia de prensa en la sede de la organización, en Ginebra.
La República Democrática del Congo declaró, a mediados de mayo y con varias semanas de retraso, su decimoséptima epidemia de ébola. Esta enfermedad, considerada extremadamente mortal, ya había provocado más de 15,000 muertes en África durante los últimos 50 años, antes del brote actual.
Según el director de la OMS, hasta la fecha se han registrado más de 7,200 casos, incluidos más de 3,500 fallecimientos, distribuidos en siete provincias del país.
Tedros explicó que la transmisión del virus está disminuyendo en las zonas más afectadas de la provincia de Ituri, epicentro de la epidemia. Asimismo, indicó que Kivu del Sur no ha reportado nuevos casos desde mayo.
El funcionario también informó que los ensayos clínicos de tratamientos y de profilaxis posexposición están avanzando con mayor rapidez, gracias a una participación más amplia de las comunidades. Además, señaló que los ensayos clínicos de vacunas deberían comenzar en las próximas semanas.
Sin embargo, Tedros advirtió que la situación continúa siendo preocupante.
«Pero no se equivoquen, la epidemia continúa avanzando y causando muertes», afirmó.
Asimismo, manifestó que «los principales indicadores aún no están mejorando como deberían» y subrayó que la respuesta sanitaria deberá mantenerse y reforzarse durante muchos meses más, un periodo que, según sus declaraciones, será difícil.
«Por lo tanto, todavía nos quedan muchos meses por delante», añadió Maria Van Kerkhove, responsable de prevención y preparación ante epidemias y pandemias de la OMS.
Internacionales
Jefe de la ONU pide una «coordinación global» sobre los riesgos de la IA
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, instó este miércoles a establecer una «coordinación global» sobre la inteligencia artificial (IA) y advirtió sobre el riesgo de una «carrera hacia el abismo» en materia de seguridad, en un contexto marcado por el aumento de los llamados a regular esta tecnología.
«La acción a nivel nacional es esencial. Pero una coordinación global también es indispensable», declaró Guterres durante una conferencia de prensa, en la que señaló que «la IA no se detiene en las fronteras y tampoco sus riesgos».
El jefe de Naciones Unidas sostuvo que los gobiernos deben asumir sus responsabilidades, especialmente en la protección de sus ciudadanos frente a las amenazas relacionadas con la inteligencia artificial.
«La primera responsabilidad de cualquier gobierno es proteger a sus ciudadanos, incluso de las amenazas relacionadas con la inteligencia artificial», afirmó.
Guterres también indicó que la regulación y los riesgos de la IA serán «un tema de discusión» durante la Asamblea General de la ONU, que se celebrará la próxima semana en Nueva York.
El secretario general reconoció el potencial de esta tecnología para contribuir al desarrollo sostenible y señaló que puede mejorar el aprendizaje, fortalecer los sistemas de salud e impulsar la resiliencia climática, entre otros beneficios.
Sin embargo, advirtió que un número creciente de desarrolladores de inteligencia artificial está expresando preocupación porque el avance tecnológico se produce a un ritmo superior al conocimiento sobre sus posibles riesgos.
«El mundo no puede permitirse una carrera hacia el abismo en materia de seguridad de la IA», manifestó Guterres.
Aumentan los llamados a regular la inteligencia artificial
Las solicitudes de una mayor regulación de la inteligencia artificial se han multiplicado durante las últimas semanas, después de una serie de incidentes y advertencias realizadas por varios directores de empresas del sector.
El martes, OpenAI, Anthropic y Google DeepMind anunciaron que trabajan en la creación de un órgano de supervisión de los riesgos asociados con esta tecnología.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles que reuniría a grandes actores del sector para respaldar los esfuerzos orientados a desacelerar el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial más potentes.
Internacionales
Creador de contenido muere tras ataque armado en Honduras
En redes sociales se reportó la muerte de un creador de contenido en Honduras. Se trata de David Argueta, quien en sus plataformas digitales mostraba su pasión por los carros modificados.
Según medios locales, Argueta fue interceptado la noche anterior por unos sujetos en el distrito Central, Francisco Morazán.
De acuerdo con los reportes, los atacantes se acercaron y dispararon múltiples veces contra la víctima.
Internacionales
La OMC alerta que el comercio sufre las «mayores perturbaciones» de su historia
El sistema comercial mundial atraviesa las «mayores perturbaciones» de su historia por los desafíos a las normas comerciales y esto podría tener repercusiones en los niveles de vida en todo el mundo, advirtió este martes la OMC.
En su informe anual, la Organización Mundial del Comercio advierte que «volver a una política comercial unilateral tendría grandes costes» y podría reducir el PIB mundial alrededor de un 5% y las exportaciones un 18,6% de aquí a 2050.
«Las políticas comerciales mundiales y la OMC experimentan las perturbaciones más graves y sostenidas desde que se creó el sistema comercial multilateral hace 80 años», señala el informe, que se hace eco de una advertencia formulada en marzo por su directora general, Ngozi Okonjo-Iweala, poco después del inicio de la guerra contra Irán liderada por Estados Unidos e Israel.
«Hemos visto cómo las normas comerciales han sido cuestionadas a una escala inédita desde la creación de las instituciones multilaterales para sustentar un comercio mundial abierto, estable y predecible», afirmó Okonjo-Iweala en el prólogo del informe.
El presidente estadounidense, Donald Trump, impulsa una cruzada arancelaria desde que regresó a la Casa Blanca en enero del año pasado, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, especialmente en Oriente Medio.
La OMC señaló varios factores que han perjudicado la cooperación, como la creciente intervención de los Gobiernos en los mercados.