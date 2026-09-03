Internacionales
En Kenia, capturan y desplazan a cocodrilos que amenazan a poblaciones ribereñas
Los lagos del valle del Rift, en Kenia, han alcanzado niveles no vistos en al menos medio siglo, una situación que ha provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas y ha acercado peligrosamente la fauna a las comunidades.
Un análisis de la AFP, basado en imágenes de las redes satelitales Copernicus Sentinel y NASA Landsat, señala que la superficie del lago Baringo se ha ampliado un 70 % desde 2010 y actualmente cubre 234 kilómetros cuadrados.
“Tememos que, cuando lleguen las lluvias de El Niño, esta agua continúa subiendo y arrastrando a los cocodrilos hacia el pueblo”, explicó el veterinario Dominic Mijele, agente del Kenya Wildlife Service (KWS).
Ante esta situación, el Gobierno de Kenia puso en marcha una operación alrededor del lago Baringo para evacuar a los cocodrilos más grandes, cuyo peso puede superar los 200 kilogramos.
Una de las estrategias empleadas para atraer a los animales consiste en reproducir, mediante un altavoz instalado en la orilla del lago, una grabación de un perro aullando. Según los agentes, cuando los cocodrilos escuchan esos sonidos nadan hacia una red cebada con pescado.
Los habitantes de las zonas cercanas que acuden a observar el operativo reciben la indicación de permanecer en silencio y esconderse para evitar distraer a los cocodrilos mientras se acercan a la trampa.
“No es fácil atraparlos, son muy miedosos”, señaló Mijele, quien agregó que los cocodrilos son “difíciles de cebar” y “peligrosos”.
La AFP observó a varios cocodrilos acercarse a la red sin entrar en ella. Los agentes explicaron que los animales se han vuelto desconfiados después de que al menos cinco de sus congéneres fueran capturados anteriormente en el mismo lugar.
Finalmente, un cocodrilo de tamaño medio ingresó en la trampa. Un vehículo conectado a la red retrocedió rápidamente para arrastrarla fuera del agua. Durante unos instantes, la estructura quedó suspendida sobre el lago, hasta que los agentes lograron llevarla hasta la orilla.
El animal, sin embargo, se resistió a ser manipulado, agitándose y retorciéndose para intentar liberarse. Una decena de agentes del KWS tuvo que luchar durante cerca de media hora para inmovilizarlo dentro de la red.
“Es el que me molesta en mi casa todos los días”, expresó una pescadora que se encontraba entre la multitud que acudió a observar la captura.
Según una estimación aproximada de Mijele, el lago Baringo alberga más de 200 cocodrilos.
A principios de agosto, la AFP entrevistó a varios habitantes de las zonas cercanas al lago, quienes relataron numerosos ataques de cocodrilos y también de hipopótamos.
“Es un gran alivio, nos han estado aterrorizando desde hace tiempo”, afirmó Dorcas Kiplagat, una pescadora de 35 años.
No obstante, otros habitantes manifestaron su preocupación por que la extracción de los cocodrilos del lago pueda perjudicar al turismo y, por ende, a las empresas que dependen de esta actividad.
Internacionales
Japón endurecerá las pruebas de conducción para los mayores de 75 años
Japón endurecerá las pruebas de conducción para las personas mayores de 75 años, debido al aumento de los accidentes provocados por errores al volante, informó este jueves la Policía japonesa.
Los accidentes mortales causados por conductores mayores de 75 años han aumentado en el país, donde el envejecimiento de la población es especialmente pronunciado.
Según la Agencia Nacional de Policía (NPA), cerca del 18 % de los 2,500 accidentes de tráfico registrados el año pasado fueron causados por conductores de esa franja de edad.
Un informe de la agencia señala que “numerosos accidentes son provocados por conductores mayores que pisan por error el acelerador en lugar del freno”.
La nueva medida estará dirigida a las personas mayores de 75 años que tengan antecedentes de infracciones de tráfico. Una investigación determinó que los accidentes ocasionados por conductores de esa edad con historial de infracciones son dos veces más frecuentes que los provocados por otros conductores del mismo grupo etario.
Uno de los casos mencionados ocurrió en 2019, cuando un hombre de 87 años mató a una niña de tres años y a su madre, además de herir a otras nueve personas, después de pisar por error el acelerador en lugar del freno.
De los accidentes mortales registrados en 2025, un total de 46 fueron causados por conductores que confundieron el acelerador con el freno, de acuerdo con la NPA.
De esos casos, 31 involucraron a personas de 75 años o más, lo que representa cerca del 70 % del total.
Internacionales
Epidemia de ébola en República Democrática del Congo supera los 3,000 fallecidos
La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha causado más de 3,000 muertes, según el último balance de las autoridades congoleñas, publicado este miércoles.
El brote, declarado oficialmente a mediados de mayo, afecta a zonas conflictivas del este y el noreste del país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, hasta el momento se han registrado 3,007 fallecidos y 6,186 casos confirmados, con una tasa de letalidad del 48.6 %. Además, 1,409 personas se han recuperado de la enfermedad y otras 830 permanecen hospitalizadas o en aislamiento.
La respuesta sanitaria continúa en 60 zonas sanitarias de seis provincias congoleñas. Ituri, epicentro del brote, registró 49 nuevos contagios durante las últimas 24 horas analizadas.
La actual epidemia se convirtió en la segunda más mortífera de la historia, después de superar el brote registrado en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, que dejó 2,299 fallecidos. Sin embargo, todavía se encuentra por debajo de la epidemia ocurrida en África Occidental entre 2014 y 2016, que provocó alrededor de 11,000 muertes y 28,000 contagios.
El brote actual también se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado 26 de agosto el fin de la epidemia. En ese país se contabilizaron 20 casos confirmados, incluidos 15 importados desde la RDC, con dos fallecidos.
Ante el avance de la enfermedad, el jefe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Tom Fletcher, pidió intensificar «con urgencia» la respuesta para evitar más muertes.
Fletcher señaló que el virus se está propagando con mayor rapidez y que la epidemia se ha extendido por seis provincias, incluidas zonas donde la inseguridad limita el acceso y los sistemas de salud son precarios. Según explicó, estas condiciones dificultan la detección de casos, el rastreo de contactos, el tratamiento de pacientes y la generación de confianza.
La epidemia comenzó en la provincia de Ituri y está asociada a la cepa Bundibugyo. La actual respuesta se desarrolla mientras continúan los esfuerzos para contener la transmisión del virus en las zonas afectadas.
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Hijo de Maduro revela el origen de las fotos de su padre en prisión
El hijo del depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro afirmó que las fotografías de su padre que circularon durante el fin de semana fueron tomadas por personal de la prisión en Estados Unidos y posteriormente enviadas por correo postal a la familia.
La autenticidad de las dos imágenes de Maduro había generado dudas. En las fotografías aparece vestido con un chándal gris y mostrando una clara pérdida de peso tras su captura en enero por fuerzas estadounidenses.
Las imágenes fueron compartidas el domingo en las redes sociales del depuesto mandatario, dos días después del anuncio de un histórico acuerdo energético que otorga a Estados Unidos el manejo de la quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela.
«Esa foto fue tomada el día 25 de junio, un día después del doble terremoto» que ha dejado 6.500 fallecidos, afirmó Nicolás Maduro Guerra en un video publicado en X. La fecha coincide con la del registro de la cámara.
Maduro Guerra relató que su padre le contó que eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando llegó la persona encargada de tomar las fotografías. En ese momento, Maduro se encontraba frente al televisor, «muy conmocionado» y «muy afligido», según explicó su hijo.
De acuerdo con Maduro Guerra, su padre, quien se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn acusado de narcotráfico, «no tenía el ánimo de tomarse la foto». Sin embargo, señaló que la persona que tomó las imágenes insistió y le indicó que posteriormente podía enviárselas.
«Efectivamente la foto se la dan impresa, las dos fotos se la dan impresas, y él las envió por correo postal el 13 de julio y nos llegó a una dirección en los Estados Unidos el día martes 25 de agosto», explicó Maduro Guerra.
El hijo del depuesto mandatario agregó que posteriormente le «enviaron una foto de la foto» y que el viernes su padre le dictó un mensaje desde la cárcel, el cual publicó junto a las fotografías.
«Nosotros seguimos aquí trabajando en el nombre de Dios sacando el país adelante y luchando por la liberación pronto de Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores», afirmó Maduro Guerra.
Actualmente, Maduro no tiene acceso a periódicos ni a internet mientras permanece en prisión. Sin embargo, está autorizado a comunicarse por teléfono con sus familiares y abogados durante aproximadamente 300 minutos al mes, con un máximo de 15 minutos por llamada.