Economia
Conozca los precios de referencia de los combustibles vigentes del 15 al 28 de septiembre
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) dio a conocer los precios de referencia de los combustibles que estarán vigentes en El Salvador del 15 al 28 de septiembre de 2026.
Durante este período, el precio de la gasolina superior será de $5.13 por galón en la zona central, mientras que en las zonas occidental y oriental se comercializará con un precio de referencia de $5.14 por galón.
En cuanto a la gasolina regular, el precio establecido será de $4.80 por galón en la zona central y de $4.81 en las zonas occidental y oriental.
Por su parte, el diésel tendrá un precio de referencia de $4.86 por galón en las tres zonas del país.
La DGEHM señaló que los precios de referencia están influenciados por el comportamiento del mercado internacional de los hidrocarburos.
Entre los factores mencionados se encuentran las tensiones y ataques registrados en zonas estratégicas para el transporte de petróleo, como el estrecho de Bab el-Mandeb y el estrecho de Ormuz, además de los conflictos entre Rusia y Ucrania y los ataques contra infraestructura petrolera en Arabia Saudita.
Economia
Sorteo LOTRA N.o 465 dedicado a “Simpatía y buen compañerismo” de la Asociación Grotto El Salvador
En el tradicional Miércoles de Alegría, se realizó el Sorteo LOTRA No. 465, dedicado a la “Simpatía y buen compañerismo” de la Asociación Grotto El Salvador, organización que trabaja desde 2021 en el país para brindar atención odontológica especializada y gratuita a niñas y niños con discapacidades intelectuales y motoras.
Durante la fase previa del sorteo, representantes de Grotto El Salvador compartieron con la audiencia la labor que desarrollan junto a instituciones como HOPAC, el Hogar Padre Vito Guarato y el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom.
Como parte de sus proyectos, la asociación ha contribuido al equipamiento de clínicas dentales con el objetivo de ampliar la atención de pacientes con parálisis cerebral.
Al finalizar la fase previa del sorteo, el Team Lotería entregó un cuadro conmemorativo a Guillermo Ayala, vicepresidente de la Asociación Grotto El Salvador, como reconocimiento por su participación en esta edición de LOTRA.
A través de sus dedicatorias, la institución busca acercar a los salvadoreños historias y organizaciones que trabajan en beneficio de la sociedad, aprovechando el alcance nacional de sus productos lotéricos para dar visibilidad a sus causas.
Resultados del Sorteo LOTRA No. 465
- Primer Premio: $205,000 – Billete No. 24184. No vendido.
- Segundo Premio: $20,000 – Billete No. 23366. Vendido.
- Tercer Premio: $10,000 – Billete No. 08581. No vendido.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en www.lnb.gob.sv.
Economia
Sorteo LOTRA N.o 464 dedicado a La Laguna de Alegría
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicó el Sorteo LOTRA N.º 464 a la Laguna de Alegría, atractivo natural de origen volcánico ubicado en el cráter del volcán Tecapa y conocido como la «Esmeralda de América».
El nombre fue otorgado por la poetisa chilena Gabriela Mistral, quien quedó impresionada por el intenso color verde de sus aguas.
La Laguna de Alegría ofrece a sus visitantes experiencias relacionadas con la naturaleza, la aventura y la cultura local. Entre las actividades que pueden realizarse en sus alrededores se encuentra el senderismo, que permite apreciar el paisaje de montaña, la vegetación y las vistas del entorno volcánico. También se mantiene como una tradición la aplicación de barro volcánico y azufre de la zona.
Durante la fase previa del sorteo, Aldo Marroquín, propietario de Finca Margarita, ubicada en las cercanías de la Laguna de Alegría, realizó la presentación de los números mayores y la selección de maletines. Además, invitó a los salvadoreños a conocer y disfrutar de este destino turístico.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 464 fueron los siguientes:
- Primer Premio: $175,000 — Billete N.º 26213, vendido.
- Segundo Premio: $20,000 — Billete N.º 18586, no vendido.
- Tercer Premio: $10,000 — Billete N.º 34014, no vendido.
La LNB señaló que los recursos generados por la comercialización de sus productos hacen posible la ejecución de acciones de beneficencia destinadas al bienestar de las comunidades.
A través de sus brigadas médicas, la institución acerca servicios de salud preventiva, entre ellos consultas médicas generales, odontológicas, ecografías mamarias y entrega de medicamentos.
Durante agosto, estas acciones beneficiaron a 11,448 salvadoreños, con una inversión de $69,954.00, como parte del programa Juntos Hacemos Beneficencia.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia.
Economia
Conozca los nuevos precios de los combustibles en El Salvador
Los precios de referencia de los combustibles registrarán incrementos de hasta $0.10 por galón en El Salvador, de acuerdo con la información publicada por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM). Los nuevos precios estarán vigentes del 1 al 14 de septiembre.
El combustible tendrá el mismo precio de referencia en las zonas central, occidental y oriental, mientras que las gasolinas superior y regular variarán según la región.
En la zona central, la gasolina superior aumentará $0.05 y tendrá un precio de $4.96 por galón, mientras que la gasolina regular subirá $0.05, hasta los $4.63. El diésel tendrá el mayor incremento, de $0.10, y se comercializará a $4.69 por galón.
En las zonas occidental y oriental, la gasolina superior tendrá un precio de $4.97 por galón, tras un incremento de $0.05. La gasolina regular subirá $0.05, hasta los $4.64, mientras que el diésel aumentará $0.10, alcanzando los $4.69 por galón.
Según la DGEHM, entre los factores que han incidido en la variación de los precios se encuentra la decisión de Rusia de prolongar las restricciones a las exportaciones de diésel, en medio de continuos ataques a su infraestructura de refinación, lo que reduce la oferta internacional de este derivado.
Asimismo, la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán ha generado inestabilidad en los precios internacionales del petróleo y sus derivados.